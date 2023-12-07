Атака "Шахедів", Сенат заблокував законопроєкт про допомогу Україні: хронологія 652 дня війни
Україна продовжує виборювати своє право на суверенітет, вже майже другий рік даючи відсіч російській агресії. Наші захисники відбивають ворожі атаки на фронті, а дипломати намагаються заручитися підтримкою західних партнерів.
Триває 652 доба повномасштабної війни Росії проти України. Про головні події на фронті, міжнародній та дипломатичній сферах, передає 24 Канал.
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Відповідно до соцопитування, російський електорат хоче обговорення результатів війни в Україні попри те, що Кремль не любить обговорювати цю тему. Так, найбільше росіяни хочуть спитати у Путіна під час майбутньої "Прямої лінії" 14 грудня про завершення та "успіхи" війни в Україні. Це включає питання про терміни припинення війни, закінчення мобілізації та можливість миру чи перемоги Росії. Посол України в США Оксана Макарова зазначила, що вчорашнє блокування Сенатом винесення законопроєкту на розгляд не позбавляє можливості повторного внесення законопроекту голосування найближчим часом. На всіх зустрічах сенатори запевняли нас у тому, що сьогоднішнє голосування це не голоси проти України. Що внутрішньополітичні події які відбуваються в Конгресі США, не матимуть впливу на продовження підтримки нашої держави, яку буде продовжено завдяки двопартійний підтримці, Сенат США не проголосував за внесення на розгляд законопроєкту про спільний пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму близько 106 мільярдів доларів (нашій країні мала піти більше половина коштів – понад 61 мільярд доларів). Із потрібних 60 голосів "за" проголосували 49 конгресменів, "проти" — 51. Відомо, що республіканці та демократи не змогли знайти компромісу щодо питання безпеки південного кордону США з Мексикою, яке також є частиною пакета законопроєктів. Ще пізнього вечора 6 грудня стало відомо, що ворог запустив групу ударних безпілотників. Спочатку тривогу оголосили на Херсонщині та Миколаївщині. Далі загроза ударів безпілотниками виникла для Кіровоградщини, Черкащини, Вінниччини, Хмельниччини, Одещини. В Одеській області працювала ППО. Ворог атакував у напрямку Рені. На Хмельниччині теж лунали вибухи. Під атакою противника знову був Старокостянтинів.
Що хочуть росіяни спитати у Путіна: аналіз ISW
Як відреагували в Україні на рішення Сенату
– наголосила пані посол.
Сенат заблокував законопроєкт про допомогу Україні
Окупанти атакували Україну "Шахедами"
Відповідно до соцопитування, російський електорат хоче обговорення результатів війни в Україні попри те, що Кремль не любить обговорювати цю тему.
Так, найбільше росіяни хочуть спитати у Путіна під час майбутньої "Прямої лінії" 14 грудня про завершення та "успіхи" війни в Україні. Це включає питання про терміни припинення війни, закінчення мобілізації та можливість миру чи перемоги Росії.
Посол України в США Оксана Макарова зазначила, що вчорашнє блокування Сенатом винесення законопроєкту на розгляд не позбавляє можливості повторного внесення законопроекту голосування найближчим часом.
На всіх зустрічах сенатори запевняли нас у тому, що сьогоднішнє голосування це не голоси проти України. Що внутрішньополітичні події які відбуваються в Конгресі США, не матимуть впливу на продовження підтримки нашої держави, яку буде продовжено завдяки двопартійний підтримці,
Сенат США не проголосував за внесення на розгляд законопроєкту про спільний пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму близько 106 мільярдів доларів (нашій країні мала піти більше половина коштів – понад 61 мільярд доларів).
Із потрібних 60 голосів "за" проголосували 49 конгресменів, "проти" — 51.
Відомо, що республіканці та демократи не змогли знайти компромісу щодо питання безпеки південного кордону США з Мексикою, яке також є частиною пакета законопроєктів.
Ще пізнього вечора 6 грудня стало відомо, що ворог запустив групу ударних безпілотників. Спочатку тривогу оголосили на Херсонщині та Миколаївщині. Далі загроза ударів безпілотниками виникла для Кіровоградщини, Черкащини, Вінниччини, Хмельниччини, Одещини. В Одеській області працювала ППО. Ворог атакував у напрямку Рені. На Хмельниччині теж лунали вибухи. Під атакою противника знову був Старокостянтинів.