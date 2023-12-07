Атака "Шахедів", Сенат заблокував законопроєкт про допомогу Україні: хронологія 652 дня війни

7 грудня 2023, 06:25
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Україна продовжує виборювати своє право на суверенітет, вже майже другий рік даючи відсіч російській агресії. Наші захисники відбивають ворожі атаки на фронті, а дипломати намагаються заручитися підтримкою західних партнерів.

Триває 652 доба повномасштабної війни Росії проти України. Про головні події на фронті, міжнародній та дипломатичній сферах, передає 24 Канал.

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06:31, 07 грудня

Що хочуть росіяни спитати у Путіна: аналіз ISW

Відповідно до соцопитування, російський електорат хоче обговорення результатів  війни в Україні попри те, що Кремль не любить обговорювати цю тему.

Так, найбільше росіяни хочуть спитати у Путіна під час майбутньої "Прямої лінії" 14 грудня про завершення та "успіхи" війни в Україні. Це включає питання про терміни припинення війни, закінчення мобілізації та можливість миру чи перемоги Росії.

06:28, 07 грудня

Як відреагували в Україні на рішення Сенату

Посол України в США Оксана Макарова зазначила, що вчорашнє блокування Сенатом винесення законопроєкту на розгляд не позбавляє можливості повторного внесення законопроекту голосування найближчим часом.

На всіх зустрічах сенатори запевняли нас у тому, що сьогоднішнє голосування це не голоси проти України. Що внутрішньополітичні події які відбуваються в Конгресі США, не матимуть впливу на продовження підтримки нашої держави, яку буде продовжено завдяки двопартійний підтримці,
– наголосила пані посол.

06:16, 07 грудня

Сенат заблокував законопроєкт про допомогу Україні

Сенат США не проголосував за внесення на розгляд законопроєкту про спільний пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму близько 106 мільярдів доларів (нашій країні мала піти більше половина коштів – понад 61 мільярд доларів).

Із потрібних 60 голосів "за" проголосували 49 конгресменів, "проти" — 51.

Відомо, що республіканці та демократи не змогли знайти компромісу щодо питання безпеки південного кордону США з Мексикою, яке також є частиною пакета законопроєктів.

06:13, 07 грудня

Окупанти атакували Україну "Шахедами"

Ще пізнього вечора 6 грудня стало відомо, що ворог запустив групу ударних безпілотників. Спочатку тривогу оголосили на Херсонщині та Миколаївщині. Далі загроза ударів безпілотниками виникла для Кіровоградщини, Черкащини, Вінниччини, Хмельниччини, Одещини. В Одеській області працювала ППО. Ворог атакував у напрямку Рені. На Хмельниччині теж лунали вибухи. Під атакою противника знову був Старокостянтинів.

 

Автор: Анастасія Колеснікова