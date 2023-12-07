Атака "Шахедів", Сенат заблокував законопроєкт про допомогу Україні: хронологія 652 дня війни

Україна продовжує виборювати своє право на суверенітет, вже майже другий рік даючи відсіч російській агресії. Наші захисники відбивають ворожі атаки на фронті, а дипломати намагаються заручитися підтримкою західних партнерів.

Триває 652 доба повномасштабної війни Росії проти України. Про головні події на фронті, міжнародній та дипломатичній сферах, передає 24 Канал.

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