ЗСУ захопили опорний пункт ворога, атака "Шахедами": хронологія 715 дня війни

Вороги не полишають спроб захопити Україну, проте ЗСУ потужно протистоять ворогу. Так, наші військові стоять за кожен український населений пункт.

Яка ситуація на полі бою, що відбувається у дипломатії та з військовою допомогою Україні – читайте у тексті 24 Каналу.

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