ЗСУ захопили опорний пункт ворога, атака "Шахедами": хронологія 715 дня війни
Вороги не полишають спроб захопити Україну, проте ЗСУ потужно протистоять ворогу. Так, наші військові стоять за кожен український населений пункт.
Яка ситуація на полі бою, що відбувається у дипломатії та з військовою допомогою Україні – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також Масований обстріл України, вибухи в Росії: хронологія 714 дня війни
Українські військові провели ефективну спецоперацію з кодовою назвою "Говерла". Сили оборони змогли захопити опорний пункт ворога й покращити своє положення. Завдяки злагодженій та професійній роботі операторів ССО противник був вибитий з опорного пункту, а двох горе-десантників противника було захоплено в полон. Після проведення зачистки та встановлення повного контролю над опорним пунктом противника на висоту були заведені визначені підрозділи Сил оборони, ССО провели спецоперацію "Говерла": дивіться відео (Присутня нецензурна лексика! 18+) Сили оборони Півдня України розповіли, що у Вінницькій області уламками збитих дронів спричинили пожежу на одному з інфраструктурних об'єктів. Вогонь вдалося локалізувати. Вогнеборці завершують роботи з ліквідації, Люди не постраждали. Росія втратила в Україні тільки за останню добу 910 окупантів, з 24 лютого 2022 року – 392 тисячі 380 одиниць особового складу. Втрати росіян у техніці: Росія запустила по Україні 17 дронів-камікадзе типу "Шахед". Наші військові збили 11 з них у Миколаївській, Одеській, Вінницькій та Дніпропетровській областях. Росіяни запустили по Одесі дрони-камікадзе типу "Шахед". В області працювала ППО, а потім почули сильні вибухи. На жаль, ворог в Одесі пошкодив цивільну інфраструктуру. Глава ОВА Олег Кіпер написав, що внаслідок нічної дронової атаки люди вціліли. За його словами, вороги: Пожеж не зафіксовано. Всі відповідні служби працюють. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян. Підрозділи ППО результативно відпрацювали по переважній більшості ворожих цілей, У Миколаєві пролунали вибухи. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що влада вже знає, де були прильоти. Окрім того, спалахнула пожежа у приватному секторі. Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що люди не постраждали.
Сили спецоперацій захопили опорний пункт ворога та покращили своє положення
– повідомили у Силах спецоперацій.
Уламки "Шахеда" завдали пошкоджень на Вінниччині
– заявили військові.
Втрати ворога
Росія атакувала Україну "Шахедами"
Одесу атакували "Шахедами"
– заявив очільник області.
У Миколаєві були прильоти
Українські військові провели ефективну спецоперацію з кодовою назвою "Говерла". Сили оборони змогли захопити опорний пункт ворога й покращити своє положення.
Завдяки злагодженій та професійній роботі операторів ССО противник був вибитий з опорного пункту, а двох горе-десантників противника було захоплено в полон. Після проведення зачистки та встановлення повного контролю над опорним пунктом противника на висоту були заведені визначені підрозділи Сил оборони,
ССО провели спецоперацію "Говерла": дивіться відео (Присутня нецензурна лексика! 18+)
Сили оборони Півдня України розповіли, що у Вінницькій області уламками збитих дронів спричинили пожежу на одному з інфраструктурних об'єктів.
Вогонь вдалося локалізувати. Вогнеборці завершують роботи з ліквідації,
Люди не постраждали.
Росія втратила в Україні тільки за останню добу 910 окупантів, з 24 лютого 2022 року – 392 тисячі 380 одиниць особового складу.
Втрати росіян у техніці:
Росія запустила по Україні 17 дронів-камікадзе типу "Шахед". Наші військові збили 11 з них у Миколаївській, Одеській, Вінницькій та Дніпропетровській областях.
Росіяни запустили по Одесі дрони-камікадзе типу "Шахед". В області працювала ППО, а потім почули сильні вибухи.
На жаль, ворог в Одесі пошкодив цивільну інфраструктуру. Глава ОВА Олег Кіпер написав, що внаслідок нічної дронової атаки люди вціліли. За його словами, вороги:
Пожеж не зафіксовано. Всі відповідні служби працюють. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян. Підрозділи ППО результативно відпрацювали по переважній більшості ворожих цілей,
У Миколаєві пролунали вибухи. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що влада вже знає, де були прильоти. Окрім того, спалахнула пожежа у приватному секторі.
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що люди не постраждали.