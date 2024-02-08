ЗСУ захопили опорний пункт ворога, атака "Шахедами": хронологія 715 дня війни

8 лютого 2024, 06:25
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Вороги не полишають спроб захопити Україну, проте ЗСУ потужно протистоять ворогу. Так, наші військові стоять за кожен український населений пункт.

Яка ситуація на полі бою, що відбувається у дипломатії та з військовою допомогою Україні – читайте у тексті 24 Каналу

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09:14, 08 лютого

Сили спецоперацій захопили опорний пункт ворога та покращили своє положення

Українські військові провели ефективну спецоперацію з кодовою назвою "Говерла". Сили оборони змогли захопити опорний пункт ворога й покращити своє положення. 

Завдяки злагодженій та професійній роботі операторів ССО противник був вибитий з опорного пункту, а двох горе-десантників противника було захоплено в полон. Після проведення зачистки та встановлення повного контролю над опорним пунктом противника на висоту були заведені визначені підрозділи Сил оборони,
– повідомили у Силах спецоперацій. 

ССО провели спецоперацію "Говерла": дивіться відео (Присутня нецензурна лексика! 18+)

 

08:10, 08 лютого

Уламки "Шахеда" завдали пошкоджень на Вінниччині

Сили оборони Півдня України розповіли, що у Вінницькій області уламками збитих дронів спричинили пожежу на одному з інфраструктурних об'єктів.

Вогонь вдалося локалізувати. Вогнеборці завершують роботи з ліквідації,
– заявили військові. 

Люди не постраждали. 

08:00, 08 лютого

Втрати ворога

Росія втратила в Україні тільки за останню добу 910 окупантів, з 24 лютого 2022 року – 392 тисячі 380 одиниць особового складу.  

Втрати росіян у техніці:

  • танків – 6 383 (+11),
  • бойових броньованих машин – 11 899 (+20),
  • артилерійських систем – 9411 (+24),
  • РСЗВ – 980 (+0),
  • засоби ППО – 666 (+1),
  • літаків – 332 (+0),
  • гелікоптерів – 325 (+1),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7191 (+14),
  • крилаті ракети – 1880 (+31),
  • кораблі /катери – 24 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12513 (+27),
  • спеціальна техніка – 1505 (+8).
07:05, 08 лютого

Росія атакувала Україну "Шахедами"

Росія запустила по Україні 17 дронів-камікадзе типу "Шахед". Наші військові збили 11 з них у Миколаївській, Одеській, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

03:00, 08 лютого

Одесу атакували "Шахедами"

Росіяни запустили по Одесі дрони-камікадзе типу "Шахед". В області працювала ППО, а потім почули сильні вибухи. 

На жаль, ворог в Одесі пошкодив цивільну інфраструктуру.  Глава ОВА  Олег Кіпер написав, що внаслідок нічної дронової атаки люди вціліли. За його словами, вороги:

  • пошкодили недобудовану багатоповерхівку, вибили скло;
  • пошкодили будівлю навчального закладу – пробили дах, перекриття, вибили вікна.

Пожеж не зафіксовано. Всі відповідні служби працюють. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян. Підрозділи ППО результативно відпрацювали по переважній більшості ворожих цілей,
– заявив очільник області.
 

01:32, 08 лютого

У Миколаєві були прильоти

У Миколаєві пролунали вибухи.  Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що влада вже знає, де були прильоти. Окрім того, спалахнула пожежа у приватному секторі. 

Глава Миколаївської ОВА Віталій  Кім розповів, що люди не постраждали. 

Автор: Діана Квасневська