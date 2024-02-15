Атака по Львову, Києву й інших містах, Третя штурмова в Авдіївці: хронологія 722 дня війни

Росія не припиняє обстрілювати мирні українські міста, не маючи перемог на фронті. Адже наші військові потужно стримують окупантів по всій лінії фронту.

Яка ситуація на фронті, в дипломатії, які країни надають допомогу Україні – читайте у тексті 24 Каналу.

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