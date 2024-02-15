Атака по Львову, Києву й інших містах, Третя штурмова в Авдіївці: хронологія 722 дня війни
Росія не припиняє обстрілювати мирні українські міста, не маючи перемог на фронті. Адже наші військові потужно стримують окупантів по всій лінії фронту.
Яка ситуація на фронті, в дипломатії, які країни надають допомогу Україні – читайте у тексті 24 Каналу.
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Про це заявив Єнс Столтенберг на засіданні Ради Україна – НАТО. Також для ЗСУ створять спільний аналітичний, тренувальний і освітній центр у польському місті Бидгощ. Мова про гусеничні бронемашини M113, дві з них переобладнали під машини швидкої допомоги. Також наша держава отримає таку техніку: Ми війну не починали, а тільки намагаємося її припинити. На першому етапі ми намагалися це зробити за допомогою мирних засобів, Мінських угод. Як з'ясувалося, нас і тут водили за ніс. Єдине, про що ми можемо шкодувати, – це про те, що не почали наших активних дій раніше, вважаючи, що ми маємо справу з порядними людьми, Не виключено, що ці навчання вони вирішили назвати контртерористичним режимом. Однак якоїсь значної активності по той бік кордону ми не спостерігаємо, Я з гордістю повідомляю, що Велика Британія та Латвія спільно очолюватимуть міжнародну коаліцію зі створення життєво важливого потенціалу України у сфері безпілотних літальних апаратів, Вона дозволить інакше подивитися на ті тактичні й тактично-оперативні дії, які потрібні нам по лінії фронту по сухопутній частині. Адже ми не можемо засісти в оборону, Зеленський зустрінеться з Макроном у Парижі. Підстанція повністю знищена. Офісні приміщення, які живилися від неї, зараз отримують електроенергію від генераторів, Українські перевізники почали мирну акцію протесту на польсько-українському кордоні. Це відповідь української сторони на блокаду, які влаштували поляки. Акція почалась біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Як повідомляє Суспільне, на кордон колоною приїхали вантажівки та легкові авто. Основний лозунг протесту українських водіїв вантажівок "Вільний рух – перемога обох сторін". Водії на фури прикріпили написи українською, польською та англійською мовами. У ніч на 15 лютого у Курську область вкотре завітала "бавовна". Стало відомо, що два безпілотники ГУР уразили нафтобазу "Польова". Відповідну інформацію підтвердили джерела 24 Каналу. Безпілотники Головного управління розвідки успішно уразили нафтобазу у селищі Польова Курського району. На об'єкті спалахнула потужна пожежа. У розвідці розповіли, що об'єкт атакували два БпЛА українського виробництва. Ворог використав цю нафтобазу для потреб окупаційної армії. За попередніми даними, російські окупанти втратили два резервуари з паливом. У першому зберігалося 1000 кубометрів палива, у другому було 400 кубометрів. Дональд Трамп на виступі перед своїми прихильниками у Північному Чарльстоні заявив, що Джозеф Байден нібито хоче "віддати" Україну російському диктатору Владіміру Путіну, а сам він буцімто хоче допомогти нашій державі. Також він сказав, що за каденції Байдена Путін "отримає все, що він хоче, включаючи Україну". Ще Трамп заявив, що він нібито більше зробить для захисту України, ніж Байден. Служба безпеки України передала колаборантам в тимчасово окупований Енергодар "вибухову валентинку" 14 лютого. Дрон нагадав зрадникам, що співпраця з окупантами може коштувати їм життя. Про це 15 лютого повідомили джерела 24 Каналу. Коли колаборанти зібралися в міськраді, щоб обговорити питання "бюджету" та підготовку до "виборів" на тимчасово окупованих територіях, туди завітав ударний дрон СБУ. Відтак, "нарада" зрадників закінчилася безрезультатно. Поліція ліквідувала злочинне угрупування, що могло ошукати людей на понад 45 мільйонів гривень. Вони брали гроші за дрони, але їх волонтерами не передавали. Через злочинну схему ЗСУ не отримали 600 дронів різного типу, за які вже заплатили волонтери. Пресслужба Третьої штурмової бригади повідомила, що бійці вже завдали двом бригадам агресора критичного ураження у районі Авдіївки. Сили агресора на відрізку складають орієнтовно 7 бригад. Андрій Білецький розповів, що наші військові змушені воювати на 360 градусів проти нових і нових бригад, які заводить противник. За період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам збройних сил Росії було завдано критичного ураження. Про точні втрати противника в особовому складі й техніці буде повідомлено згодом, після підтвердження необхідних даних, Речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій повідомив, що російські окупанти втратили 208 осіб в районі Авдіївки тільки від вечора 14 лютого до ранку 15. Це співвідношення 20 до 1, порівняно з іншими напрямками. На Авдіївському напрямку ситуація залишається дуже напруженою, але контрольованою. Це ще одне красномовне свідчення того, наскільки запеклою є ситуація для ворога саме на цій ділянці, Внаслідок атаки росіян по Львову пошкоджено суттєво пошкоджені декілька об'єктів оператора системи розподілу. Зокрема, трансформаторна підстанція. Без світла об'єкт інфраструктури. Також внаслідок обстрілу зруйновано електрообладнання, тож без світла залишились споживачі. Станом на 11 годину 15 лютого тривають відновлювальні роботи. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів, що Німеччина продовжує формувати бригаду, яка має захистити східний фланг НАТО від потенційної агресії. Вона може бути готова до бою до 2027 року та базуватиметься в Литві. Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію в акваторії Чорного моря. За її словами, 4 з 8 ракет типу "Калібр" застосували окупанти під час ранкової масованої атаки по України. Тож в росіян ще залишаються 4 одиниці зброї, які вони потенційно можуть застосувати по Україні. Глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що кількість поранених під час атаки по Запоріжжю зросла до шести людей. З них четверо перебувають в лікарні. У місті щонайменше у 4 будинках від вибухової хвилі повилітали вікна, в одній з будівель пошкоджено дах. Для ліквідації наслідків атаки владі знадобиться декілька днів. Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів, що Росія атакувала Львів двома ракетами типу "Калібр". Одна з них влетіла в невелику електричну підстанцію в одному з житлових кварталів. Станом на 8:54 там досі є пожежа. На місці працюють рятувальники. У Третій штурмовій бригаді підтвердили інформацію, що їх терміново передислокували у район Авдіївки. Начальник служби зв'язків із громадськістю 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач розповідав перед цим, що вперше за майже два роки вивела з Авдіївки деякі підрозділи 110 окремої механізованої бригади для відпочинку та ротації. Замість них туди прийшло підкріплення. Джерела 24 Каналу повідомили, що за нічною атакою на нафтобазу у ніч проти 15 лютого у Курській області стоїть Головне управління розвідки. Зокрема, на нафтобазі "Польова" спалахнула масштабна пожежа. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вранці 15 лютого ППО збила над областю дві ракети. Це трапилось у Нікопольському та Новомосковському районах. Маємо й "прильоти" у Дніпровському районі. Пошкоджений об'єкт інфраструктури, За його словами, люди цілі. Окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування, морського базування, балістичними ракетами, зенітними керованими ракетами, керованими авіаційними ракетами. Загалом вороги випустили 26 ракет різних типів: Сили та засоби Повітряних сил та Сил оборони України знищили 13 ракет різних типів: Глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що окупанти на світанку атакували регіон. На щастя, українські військові збили ворожу ціль на території області. Внаслідок падіння уламків відбулося незначне загоряння покрівель господарських будівель. Завдяки оперативній роботі наших рятувальників пожежу ліквідовано, Там запевнили, що обійшлося без жертв та значних руйнувань. Андрій Садовий розповів, що у Львові є влучання. По місту летіло понад 10 ракет. За попередньою інформацією, у кількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна, Глава ОВА Максим Козицький уточнив, що вікна вибило у 16 житлових будинках на Науковій. Там пошкоджені машини, які були припарковані поруч. На жаль, троє поранених. У чоловіка та жінки різані рани, ще один чоловік госпіталізований з гематомою надбрівної ділянки. Росія вночі атакувала Полтавську області. У ОВА повідомили, що окупанти влучили по складському приміщенні у Миргородському районі. На 10 квадратах спалахнула пожежа, яку ліквідували. Жертв та поранених немає. Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що всі ракети, які летіли на Київ знищила наша ППО. На щастя, у столиці України немає жертв та руйнувань. У Запоріжжі окупанти атакували об'єкт інфраструктури. Там четверо поранених людей. Окрім того, вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила покрівлі багатоквартирних будинків, закладу освіти, приміщення об'єкта торгівлі. Під час атаки росіян щонайменше по два вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі. Їх було чутно орієнтовно з 6:15 по 6:28 15 лютого 2024 року. Окрім того, гучно було на Заході України: Окупанти запустили частину ракет на Київщину. Там працює протиповітряна оборона. Повідомляли про вибухи в Києві. Російські окупанти запустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95, про зліт яких повідомляли орієнтовно о 01:49, ракети типу Х-101/555/55. Пройдіть в укриття цивільного захисту або дотримуйтесь правила двох стін. Вороги обстріляли Чугуїв Харківської області. Окупанти поцілили в район житлової забудови. На жаль, загинула жінка.
НАТО надасть Україні мільйон дронів
Іспанія передасть Україні партію бронемашин та інше обладнання
Путін укотре заявив, що не починав війну проти України
– цинічно сказав він.
Білорусь впровадила режим контртерористичної операції на кордоні з Україною
– пояснив речник ДПСУ Андрій Демченко.
Британія разом із Латвією очолить коаліцію дронів
– сказав міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шеппс.
У Зеленського сказали, чого очікують від заміни військового керівництва
– пояснив Михайло Подоляк.
Україна підпише безпекову угоду з Францією у п'ятницю 16 лютого
Унаслідок ранкового удару у Львові знищена підстанція
– розповів глава ОВА Козицький.
Українські перевізники почали протест на кордоні з Польщею
Два дрони ГУР вразили нафтобазу окупантів під Курськом
Трамп заявив, що Байден хоче "подарувати" Україну Путіну
СБУ передала "вибухову валентинку" колаборантам в Енергодарі
Поліція ліквідувала злочинну схему зникнення сотні дронів
Третя штурмова бригада в районі Авдіївки завдала 2 бригадам ворога критичного ураження
– зазначили в 3 ОШБр.
Втрати ворога в районі Авдіївки 20 до 1
– зазначив Лиховій.
У Львові через обстріл пошкоджено об'єкти обленерго
Коли німецька бригада для захисту східного флангу НАТО буде готова до бою
Скільки "Калібрів" загрожують Україні
Кількість поранених у Запоріжжі зросла
У Львові горить електрична підстанція
Третю штурмову передислокували у район Авдіївки
За вибухами на нафтобазі у Курській області стоїть ГУР
Є прильот на Дніпропетровщині
– заявив глава ОВА.
Росія запустила по Україні 26 ракет різних типів
Росія на світанку атакувала Івано-Франківщину
– заявили в ОВА.
У Львові є влучання та 3 поранених
– розповів Андрій Садовий.
Ворог атакував Полтавщину
Усі ракети, що летіли на Київ, знищили
Наслідки атаки на Запоріжжі
Вибухи у Запоріжжі, Дніпрі та на Заході України
На Київщині працює ППО
Росіяни запустили ракети по Україні
Росія атакувала Чугуїв
Про це заявив Єнс Столтенберг на засіданні Ради Україна – НАТО. Також для ЗСУ створять спільний аналітичний, тренувальний і освітній центр у польському місті Бидгощ.
Мова про гусеничні бронемашини M113, дві з них переобладнали під машини швидкої допомоги. Також наша держава отримає таку техніку:
Ми війну не починали, а тільки намагаємося її припинити. На першому етапі ми намагалися це зробити за допомогою мирних засобів, Мінських угод. Як з'ясувалося, нас і тут водили за ніс. Єдине, про що ми можемо шкодувати, – це про те, що не почали наших активних дій раніше, вважаючи, що ми маємо справу з порядними людьми,
Не виключено, що ці навчання вони вирішили назвати контртерористичним режимом. Однак якоїсь значної активності по той бік кордону ми не спостерігаємо,
Я з гордістю повідомляю, що Велика Британія та Латвія спільно очолюватимуть міжнародну коаліцію зі створення життєво важливого потенціалу України у сфері безпілотних літальних апаратів,
Вона дозволить інакше подивитися на ті тактичні й тактично-оперативні дії, які потрібні нам по лінії фронту по сухопутній частині. Адже ми не можемо засісти в оборону,
Зеленський зустрінеться з Макроном у Парижі.
Підстанція повністю знищена. Офісні приміщення, які живилися від неї, зараз отримують електроенергію від генераторів,
Українські перевізники почали мирну акцію протесту на польсько-українському кордоні. Це відповідь української сторони на блокаду, які влаштували поляки. Акція почалась біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Як повідомляє Суспільне, на кордон колоною приїхали вантажівки та легкові авто.
Основний лозунг протесту українських водіїв вантажівок "Вільний рух – перемога обох сторін". Водії на фури прикріпили написи українською, польською та англійською мовами.
У ніч на 15 лютого у Курську область вкотре завітала "бавовна". Стало відомо, що два безпілотники ГУР уразили нафтобазу "Польова". Відповідну інформацію підтвердили джерела 24 Каналу.
Безпілотники Головного управління розвідки успішно уразили нафтобазу у селищі Польова Курського району. На об'єкті спалахнула потужна пожежа. У розвідці розповіли, що об'єкт атакували два БпЛА українського виробництва. Ворог використав цю нафтобазу для потреб окупаційної армії.
За попередніми даними, російські окупанти втратили два резервуари з паливом. У першому зберігалося 1000 кубометрів палива, у другому було 400 кубометрів.
Дональд Трамп на виступі перед своїми прихильниками у Північному Чарльстоні заявив, що Джозеф Байден нібито хоче "віддати" Україну російському диктатору Владіміру Путіну, а сам він буцімто хоче допомогти нашій державі. Також він сказав, що за каденції Байдена Путін "отримає все, що він хоче, включаючи Україну". Ще Трамп заявив, що він нібито більше зробить для захисту України, ніж Байден.
Служба безпеки України передала колаборантам в тимчасово окупований Енергодар "вибухову валентинку" 14 лютого. Дрон нагадав зрадникам, що співпраця з окупантами може коштувати їм життя. Про це 15 лютого повідомили джерела 24 Каналу.
Коли колаборанти зібралися в міськраді, щоб обговорити питання "бюджету" та підготовку до "виборів" на тимчасово окупованих територіях, туди завітав ударний дрон СБУ. Відтак, "нарада" зрадників закінчилася безрезультатно.
Поліція ліквідувала злочинне угрупування, що могло ошукати людей на понад 45 мільйонів гривень. Вони брали гроші за дрони, але їх волонтерами не передавали.
Через злочинну схему ЗСУ не отримали 600 дронів різного типу, за які вже заплатили волонтери.
Пресслужба Третьої штурмової бригади повідомила, що бійці вже завдали двом бригадам агресора критичного ураження у районі Авдіївки.
Сили агресора на відрізку складають орієнтовно 7 бригад. Андрій Білецький розповів, що наші військові змушені воювати на 360 градусів проти нових і нових бригад, які заводить противник.
За період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам збройних сил Росії було завдано критичного ураження. Про точні втрати противника в особовому складі й техніці буде повідомлено згодом, після підтвердження необхідних даних,
Речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій повідомив, що російські окупанти втратили 208 осіб в районі Авдіївки тільки від вечора 14 лютого до ранку 15.
Це співвідношення 20 до 1, порівняно з іншими напрямками.
На Авдіївському напрямку ситуація залишається дуже напруженою, але контрольованою. Це ще одне красномовне свідчення того, наскільки запеклою є ситуація для ворога саме на цій ділянці,
Внаслідок атаки росіян по Львову пошкоджено суттєво пошкоджені декілька об'єктів оператора системи розподілу. Зокрема, трансформаторна підстанція.
Без світла об'єкт інфраструктури. Також внаслідок обстрілу зруйновано електрообладнання, тож без світла залишились споживачі.
Станом на 11 годину 15 лютого тривають відновлювальні роботи.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів, що Німеччина продовжує формувати бригаду, яка має захистити східний фланг НАТО від потенційної агресії. Вона може бути готова до бою до 2027 року та базуватиметься в Литві.
Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію в акваторії Чорного моря. За її словами, 4 з 8 ракет типу "Калібр" застосували окупанти під час ранкової масованої атаки по України.
Тож в росіян ще залишаються 4 одиниці зброї, які вони потенційно можуть застосувати по Україні.
Глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що кількість поранених під час атаки по Запоріжжю зросла до шести людей. З них четверо перебувають в лікарні.
У місті щонайменше у 4 будинках від вибухової хвилі повилітали вікна, в одній з будівель пошкоджено дах. Для ліквідації наслідків атаки владі знадобиться декілька днів.
Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів, що Росія атакувала Львів двома ракетами типу "Калібр". Одна з них влетіла в невелику електричну підстанцію в одному з житлових кварталів.
Станом на 8:54 там досі є пожежа. На місці працюють рятувальники.
У Третій штурмовій бригаді підтвердили інформацію, що їх терміново передислокували у район Авдіївки.
Начальник служби зв'язків із громадськістю 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач розповідав перед цим, що вперше за майже два роки вивела з Авдіївки деякі підрозділи 110 окремої механізованої бригади для відпочинку та ротації. Замість них туди прийшло підкріплення.
Джерела 24 Каналу повідомили, що за нічною атакою на нафтобазу у ніч проти 15 лютого у Курській області стоїть Головне управління розвідки.
Зокрема, на нафтобазі "Польова" спалахнула масштабна пожежа.
Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вранці 15 лютого ППО збила над областю дві ракети. Це трапилось у Нікопольському та Новомосковському районах.
Маємо й "прильоти" у Дніпровському районі. Пошкоджений об'єкт інфраструктури,
За його словами, люди цілі.
Окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування, морського базування, балістичними ракетами, зенітними керованими ракетами, керованими авіаційними ракетами. Загалом вороги випустили 26 ракет різних типів:
Сили та засоби Повітряних сил та Сил оборони України знищили 13 ракет різних типів:
Глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що окупанти на світанку атакували регіон.
На щастя, українські військові збили ворожу ціль на території області.
Внаслідок падіння уламків відбулося незначне загоряння покрівель господарських будівель. Завдяки оперативній роботі наших рятувальників пожежу ліквідовано,
Там запевнили, що обійшлося без жертв та значних руйнувань.
Андрій Садовий розповів, що у Львові є влучання. По місту летіло понад 10 ракет.
За попередньою інформацією, у кількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна,
Глава ОВА Максим Козицький уточнив, що вікна вибило у 16 житлових будинках на Науковій. Там пошкоджені машини, які були припарковані поруч.
На жаль, троє поранених. У чоловіка та жінки різані рани, ще один чоловік госпіталізований з гематомою надбрівної ділянки.
Росія вночі атакувала Полтавську області. У ОВА повідомили, що окупанти влучили по складському приміщенні у Миргородському районі. На 10 квадратах спалахнула пожежа, яку ліквідували. Жертв та поранених немає.
Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що всі ракети, які летіли на Київ знищила наша ППО.
На щастя, у столиці України немає жертв та руйнувань.
У Запоріжжі окупанти атакували об'єкт інфраструктури. Там четверо поранених людей.
Окрім того, вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила покрівлі багатоквартирних будинків, закладу освіти, приміщення об'єкта торгівлі.
Під час атаки росіян щонайменше по два вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі. Їх було чутно орієнтовно з 6:15 по 6:28 15 лютого 2024 року.
Окрім того, гучно було на Заході України:
Окупанти запустили частину ракет на Київщину. Там працює протиповітряна оборона. Повідомляли про вибухи в Києві.
Російські окупанти запустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95, про зліт яких повідомляли орієнтовно о 01:49, ракети типу Х-101/555/55.
Пройдіть в укриття цивільного захисту або дотримуйтесь правила двох стін.
Вороги обстріляли Чугуїв Харківської області. Окупанти поцілили в район житлової забудови.
На жаль, загинула жінка.