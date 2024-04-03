Атака "Шахедами", у Курську пожежа після вибухів: хронологія 770 дня війни
Росія продовжує терор цивільного населення. Вночі 3 квітня окупанти вкотре атакували Україну "Шахедами. Окрім того, ворог намагається наступати на фронті. Сили оборони дають потужну відсіч агресору.
Які наслідки російської атаки, про нові воєнні злочини росіян, боротьбу українців проти агресора, головні події 3 квітня пише 24 Канал.
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У випадку, якщо ворожому війську вдасться захопити Часів Яр, який перебуває на панівній висоті, в окупантів буде вогневий контроль над Краматорськом, Дружківкою та Костянтинівкою. Про це розповів командир батальйону "Ахілес" Юрій Федоренко. Окупанти запустили 4 дрони-камікадзе з Приморсько-Ахтарська. Захисники неба знищили всі безпілотники у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській і Черкаській областях. Аналітики зазначили, що атака дронів по заводах у Татарстані є значним переломом у продемонстрованій здатності України завдавати ударів на великі відстані в глибокому російському тилу. Такі удари є необхідним компонентом української кампанії з використання асиметричних засобів для деградації галузей, що постачають і підтримують окупаційну армію. У Міноборони заявили, що інформація, яку розповсюджують у деяких телеграм-каналах, що нібито безпілотники, що атакували об'єкти Республіки Татарстан, були запущені з території Казахстану, не відповідає дійсності. Подібні інсинуації спрямовані дискредитувати Республіку Казахстан, Українські військові підірвали міст у селі Іванівське на Бахмутському напрямку Донецької області. Зробили це за допомогою наземного робота-камікадзе Ratel S. Модель економічного бронювання передбачає, що бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов'язаних працівників. Умова – відсутність податкових боргів та сплата військового збору на кожного працівника. Ввечері 2 квітня в Курську прогриміли вибухи. Спалахнула потужна пожежа. Окупанти заявили про нібито "успішну роботу ППО" по дронах. "Шахеди" в Дніпропетровській області рухаються у західному напрямку. Через 10 хвилин Повітряні сили повідомили, що БпЛА з Херсонської області летіли у напрямку Миколаївської області. Згодом "Шахеди" фіксували і в інших регіонах. Напередодні Володимир Зеленський провів нараду щодо онлайн-казино. У вечірньому зверненні президент повідомив, що готуються відповідні кроки, які додадуть необхідного контролю над галуззю та допоможуть захистити інтереси суспільства належним чином.
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Окупанти атакують Україну "Шахедами"
Зеленський провів нараду щодо онлайн-казино
У випадку, якщо ворожому війську вдасться захопити Часів Яр, який перебуває на панівній висоті, в окупантів буде вогневий контроль над Краматорськом, Дружківкою та Костянтинівкою. Про це розповів командир батальйону "Ахілес" Юрій Федоренко.
Окупанти запустили 4 дрони-камікадзе з Приморсько-Ахтарська. Захисники неба знищили всі безпілотники у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській і Черкаській областях.
Аналітики зазначили, що атака дронів по заводах у Татарстані є значним переломом у продемонстрованій здатності України завдавати ударів на великі відстані в глибокому російському тилу.
Такі удари є необхідним компонентом української кампанії з використання асиметричних засобів для деградації галузей, що постачають і підтримують окупаційну армію.
У Міноборони заявили, що інформація, яку розповсюджують у деяких телеграм-каналах, що нібито безпілотники, що атакували об'єкти Республіки Татарстан, були запущені з території Казахстану, не відповідає дійсності.
Подібні інсинуації спрямовані дискредитувати Республіку Казахстан,
Українські військові підірвали міст у селі Іванівське на Бахмутському напрямку Донецької області. Зробили це за допомогою наземного робота-камікадзе Ratel S.
Модель економічного бронювання передбачає, що бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов'язаних працівників. Умова – відсутність податкових боргів та сплата військового збору на кожного працівника.
Ввечері 2 квітня в Курську прогриміли вибухи. Спалахнула потужна пожежа. Окупанти заявили про нібито "успішну роботу ППО" по дронах.
"Шахеди" в Дніпропетровській області рухаються у західному напрямку. Через 10 хвилин Повітряні сили повідомили, що БпЛА з Херсонської області летіли у напрямку Миколаївської області. Згодом "Шахеди" фіксували і в інших регіонах.
Напередодні Володимир Зеленський провів нараду щодо онлайн-казино. У вечірньому зверненні президент повідомив, що готуються відповідні кроки, які додадуть необхідного контролю над галуззю та допоможуть захистити інтереси суспільства належним чином.