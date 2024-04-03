Атака "Шахедами", у Курську пожежа після вибухів: хронологія 770 дня війни

Росія продовжує терор цивільного населення. Вночі 3 квітня окупанти вкотре атакували Україну "Шахедами. Окрім того, ворог намагається наступати на фронті. Сили оборони дають потужну відсіч агресору.

Які наслідки російської атаки, про нові воєнні злочини росіян, боротьбу українців проти агресора, головні події 3 квітня пише 24 Канал.

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