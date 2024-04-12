Росія атакувала "Шахедами", вибухи на Хмельниччині та в Кривому Розі: хронологія 779 дня війни

Кремль не виводить свої війська з України, тож ЗСУ стримують окупантів. Наші військові стоять за кожен український населений пункт.

Що відбувається на фронті, у тилу та в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

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