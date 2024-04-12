Росія атакувала "Шахедами", вибухи на Хмельниччині та в Кривому Розі: хронологія 779 дня війни

12 квітня 2024, 06:25
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Кремль не виводить свої війська з України, тож ЗСУ стримують окупантів. Наші військові стоять за кожен український населений пункт.

Що відбувається на фронті, у тилу та в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

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03:06, 12 квітня

Вибухи на Хмельниччині

Повітряні сили ЗСУ попередили про те, що дрони-камікадзе типу "Шахед" летять в сторону Старокостянтинова, що на Хмельниччині. 

 

00:47, 12 квітня

Вибухи в Кривому Розі

У Кривому Розі пролунали вибухи. Місцеві ЗМІ написали про ймовірну роботу протиповітряної оборони. 

00:23, 12 квітня

Росія випустила дрони по Україні

Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Повітряні сили ЗСУ попередили про північно-західний курс. 

Автор: Діана Квасневська