Росія атакувала "Шахедами", вибухи на Хмельниччині та в Кривому Розі: хронологія 779 дня війни
Кремль не виводить свої війська з України, тож ЗСУ стримують окупантів. Наші військові стоять за кожен український населений пункт.
Що відбувається на фронті, у тилу та в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
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Повітряні сили ЗСУ попередили про те, що дрони-камікадзе типу "Шахед" летять в сторону Старокостянтинова, що на Хмельниччині. У Кривому Розі пролунали вибухи. Місцеві ЗМІ написали про ймовірну роботу протиповітряної оборони. Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Повітряні сили ЗСУ попередили про північно-західний курс.
Вибухи на Хмельниччині
Вибухи в Кривому Розі
Росія випустила дрони по Україні
Повітряні сили ЗСУ попередили про те, що дрони-камікадзе типу "Шахед" летять в сторону Старокостянтинова, що на Хмельниччині.
У Кривому Розі пролунали вибухи. Місцеві ЗМІ написали про ймовірну роботу протиповітряної оборони.
Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Повітряні сили ЗСУ попередили про північно-західний курс.