Російські кораблі покинули Азовське море, Київ атакували ударні БпЛА: хронологія 883 дня війни

Росія продовжує тероризувати мирні міста України та не полишає спроб захопити дедалі більше нових територій. Втім, їх плани руйнують Сили оборони, які роблять усе можливе, щоб вибити окупантів з української землі.

Повномасштабне російське вторгнення до України триває вже 883 добу. Про найголовніші новини цього дня з фронту, здобутки на міжнародній арені, ситуацію в тилу – читайте в тексті 24 Каналу.

Дивіться також Переговори про мир чи пекінська пастка: для чого Кулеба поїхав у Китай і якими будуть наслідки