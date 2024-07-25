Російські кораблі покинули Азовське море, Київ атакували ударні БпЛА: хронологія 883 дня війни
Росія продовжує тероризувати мирні міста України та не полишає спроб захопити дедалі більше нових територій. Втім, їх плани руйнують Сили оборони, які роблять усе можливе, щоб вибити окупантів з української землі.
Повномасштабне російське вторгнення до України триває вже 883 добу. Про найголовніші новини цього дня з фронту, здобутки на міжнародній арені, ситуацію в тилу – читайте в тексті 24 Каналу.
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Близько 3 години ранку стало відомо з повідомлення місцевої влади про роботу ППО в Київській області. Після 5 ранку КМВА оприлюднила перший звіт про нічну атаку росіян. Під прицілом ворожих дронів був і Київ. Цієї ночі дрони заходили на столицю з різних напрямків, але ще на підступах усі були знищені. Станом на цю хвилину – у Києві без руйнувань та потерпілих, Тип та кількість ударних дронів, що загрожували Київщині, буде відомий пізніше – зі звітів Повітряних сил. З тимчасово окупованих територій України повернулися ще семеро дітей, деяким з них погрожували через проукраїнську позицію. Діти віком від 12 до 19 років вже перебувають у безпеці після повернення. Серед повернених дітей є ті, чиї батьки покинули їх на окупованих територіях. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив про відсутність російських кораблів в Азовському морі та зазначив, що росіяни "почали щось підозрювати".
Київ атакували дрони-камікадзе
– пишуть в Київській МВА.
З окупації повернули ще 7 дітей
Російські військові кораблі покинули Азовське море
Близько 3 години ранку стало відомо з повідомлення місцевої влади про роботу ППО в Київській області. Після 5 ранку КМВА оприлюднила перший звіт про нічну атаку росіян.
Під прицілом ворожих дронів був і Київ. Цієї ночі дрони заходили на столицю з різних напрямків, але ще на підступах усі були знищені. Станом на цю хвилину – у Києві без руйнувань та потерпілих,
Тип та кількість ударних дронів, що загрожували Київщині, буде відомий пізніше – зі звітів Повітряних сил.
З тимчасово окупованих територій України повернулися ще семеро дітей, деяким з них погрожували через проукраїнську позицію.
Діти віком від 12 до 19 років вже перебувають у безпеці після повернення.
Серед повернених дітей є ті, чиї батьки покинули їх на окупованих територіях.
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив про відсутність російських кораблів в Азовському морі та зазначив, що росіяни "почали щось підозрювати".