Російські кораблі покинули Азовське море, Київ атакували ударні БпЛА: хронологія 883 дня війни

25 липня 2024, 06:50
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Росія продовжує тероризувати мирні міста України та не полишає спроб захопити дедалі більше нових територій. Втім, їх плани руйнують Сили оборони, які роблять усе можливе, щоб вибити окупантів з української землі.

Повномасштабне російське вторгнення до України триває вже 883 добу. Про найголовніші новини цього дня з фронту, здобутки на міжнародній арені, ситуацію в тилу – читайте в тексті 24 Каналу.

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06:46, 25 липня

Київ атакували дрони-камікадзе

Близько 3 години ранку стало відомо з повідомлення місцевої влади про роботу ППО в Київській області. Після 5 ранку КМВА оприлюднила перший звіт про нічну атаку росіян.

Під прицілом ворожих дронів був і Київ. Цієї ночі дрони заходили на столицю з різних напрямків, але ще на підступах усі були знищені. Станом на цю хвилину – у Києві без руйнувань та потерпілих,
– пишуть в Київській МВА.

Тип та кількість ударних дронів, що загрожували Київщині, буде відомий пізніше – зі звітів Повітряних сил.

06:45, 25 липня

З окупації повернули ще 7 дітей

З тимчасово окупованих територій України повернулися ще семеро дітей, деяким з них погрожували через проукраїнську позицію.

Діти віком від 12 до 19 років вже перебувають у безпеці після повернення.

Серед повернених дітей є ті, чиї батьки покинули їх на окупованих територіях.

06:42, 25 липня

Російські військові кораблі покинули Азовське море

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив про відсутність російських кораблів в Азовському морі та зазначив, що росіяни "почали щось підозрювати".

Автор: Ярослав Погончук