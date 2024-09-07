Росія атакувала Україну дронами, у ворогів детонує склад боєприпасів: хронологія 927 війни

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте наші військові стримують навалу ворога. Днями наші військові заявили, що зупинили просування ворога біля Нью-Йорка та Торецька.

Яка ситуація на фронті, в тилу, в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

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