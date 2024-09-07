Росія атакувала Україну дронами, у ворогів детонує склад боєприпасів: хронологія 927 війни

7 вересня 2024, 06:23
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Автор: Діана Квасневська

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте наші військові стримують навалу ворога. Днями наші військові заявили, що зупинили просування ворога біля Нью-Йорка та Торецька.

Яка ситуація на фронті, в тилу, в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

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04:40, 07 вересня

Під Воронежем може детонувати склад з боєприпасами після прильоту

У Воронезькій області Росії було пролунали гучні вибухи. Ймовірно, після прильоту безпілотника у регіоні детонує склад з боєприпасами.

Місцевий губернатор традиційно заявив про "роботу ППО", однак, мовляв, уламки впали. Моніторингові спільноти пишуть, що дрон влучив у склад зі зброєю.

04:33, 07 вересня

Протягом ночі внаслідок атаки безпілотників вибухи лунали у Миколаєві, Київській області, а також на Хмельниччині, Вінниччині.

Згодом ППО працювала у Києві, писали про падіння уламків. 