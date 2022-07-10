Бої біля Слов'янська та спроби росіян зупинити наступ ЗСУ на Півдні: яка ситуація на фронті

Триває 137 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Ворог продовжує масовано обстрілювати українські населені пункти та намагається просунутись на Сході.

Крім того, на Півдні противник всіма силами намагається зупинити контрнаступальні дії ЗСУ вглиб тимчасово окупованих територій. Про актуальну ситуацію на фронті розповіли у зведенні Генштабу Збройних Сил України станом на 18:00 10 липня.

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Ситуація у гарячих точках

На Харківському напрямку противник обстрілював обласний центр та інші населені пункти регіону на північ, схід та південь від Харкова з танків, ствольної та реактивної артилерії. Крім того, завдав авіаційних ударів по районах Верхнього Салтова, Петрівки і Мосьпанового.

На Слов'янському напрямку російські окупанти здійснювали вогневе ураження по районах цілої низки населених пунктів, зокрема:

Долина;

Дібрівне;

Мазанівка;

Богородичне;

Адамівка;

Андріївка;

Барвінкове;

Вірнопілля;

Велика Комишуваха;

Краснопілля;

Нова Дмитрівка;

Хрестище;

Новопавлівка;

Нікополь;

Червоне;

Сулигівка.

Разом з тим росіяни завдали авіаційного удару неподалік Богородичного. При цьому окупанти намагались вести розвідку боєм у напрямку Мазанівки, втім нічого у них не вийшло – ЗСУ успішно відбили спробу ворога, противник з втратами відійшов.

На Бахмутському напрямку від ворожих обстрілів ствольною та реактивною артилерією потерпали райони населених пунктів Курдюмівка, Луганське, Берестове, Виїмка, Івано-Дар'ївка, Шуми та Переїзне.

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Що відбувається на решті напрямків

На Сіверському напрямку росіяни гатили зі ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Бачівськ, Волфине, Миропілля, Володимирівка, Олексіївка, Вовківка, що у Сумській області, а також по Сеньківці та Миколаївці Чернігівської області. Крім того, у районах Вовківки та Волфиного зафіксовано удари ворожої штурмової та армійської авіації.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках й далі тривали обопільні обстріли вздовж всієї лінії зіткнення. При цьому застосовуються міномети, танки, ствольна та реактивна артилерія.

Російські окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Авдіївки та Володимирівки, намагалися покращити своє тактичне становище у районі Новоселівки Другої, втім жодного успіху не мали та були змушені відійти.

На Південнобузькому напрямку ворог тим часом усіма наявними у нього засобами вогневого ураження намагається не допустити просування українських захисників та захисниць вглиб тимчасово окупованих територій.

До слова, у готовності до ракетних ударів по території України противник утримує у морі два носії високоточної зброї. Тим часом на Волинському та Поліському напрямках ситуація за добу значних змін не зазнала.

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