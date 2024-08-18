В ISW проаналізували, як довго Росія зможе утримувати ініціативу на Сході

Володіння ініціативою на театрі бойових дій дозволило окупантам визначати місце, час, інтенсивність та вимоги. Однак, російські загарбники не зможуть нескінченно утримувати наступальну ініціативу на Сході України.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни. Аналітики ISW наголосили, що подальші російські передислокації в Курську область ще більше послаблять здатність агресора підтримувати наступальні операції.

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Аналіз ISW про бойові дії на Сході України

Аналітики наголосили, що окупаційні сили не зможуть нескінченно утримувати ініціативу на Сході. Також зазначили, що кульмінація російських наступальних операцій надасть українським силам можливості для подальшого "оскарження" ініціативи.

Володіння ініціативою на театрі бойових дій дозволило агресору визначати місце, час, інтенсивність та вимоги бойових дій в Україні. Загарбники використали ці переваги для визначення темпу наступу, що дозволило окупантам вести більш стійкі наступальні зусилля і значною мірою уникнути кульмінації, зазначили в ISW.

Ворожі війська докладали тривалих зусиль для створення стратегічних і оперативних резервів напередодні літа 2024 року для підтримки поточних наступальних зусиль. Аналітики припускають, що окупанти, ймовірно, витратили й залучили багато з цих резервів для наступальних операцій по східній та північно-східній частині України навесні й упродовж літа.

Також в Інституті вивчення війни припустили, що українська операція в Курській області та посилення російського пріоритету підтримки темпу наступальних операцій у Донецькій області, ймовірно, посилять навантаження на оперативні резерви Росії, що залишилися, і, ймовірно, почнуть впливати на здатність Росії підтримувати послідовні наступальні операції на всьому театрі бойових дій.

Подальші російські передислокації в Курську область також ще більше послаблять здатність Росії підтримувати наступальні операції на Північному Сході та Сході України, хоча російські війська, швидше за все, почнуть зменшувати наступальну активність на менш пріоритетних ділянках фронту, ніж робити це однаково по всій лінії фронту,

– зазначили в ISW.