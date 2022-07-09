Є дві причини: Арестович пояснив, чому росіяни взяли "оперативну паузу"

Упродовж кількох днів росіяни повідомляють про те, що взяли "оперативну паузу" у війні проти України. Попри відповідні заяви, ворог продовжує наступ і штурм, але дійсно потребує трохи більше часу.

Як зауважив Олексій Арестович в ефірі "ФЕЙГИН LIVE", окупантам зараз знадобиться значно більше часу. А на саму цю "оперативну паузу" дуже сильно вплинули ЗСУ, а також зброя міжнародних партнерів.

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ЗСУ добряче просадили ворога

Радник глави Офісу Президента зауважив, що "оперативна пауза" стала можливою з двох причин.

Перша, підкреслює він, – об'єктивна. Мовиться про необхідність ворогом добудувати систему керування тиловими запасами. Також в окупантів є потреба перегрупувати свої війська та відновитись після важких боїв за той же Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Крім того, російські бійці промацують українську оборону, а не сміливо рвуться у бій.

Водночас слід розуміти, що тактичні дії російські загарбники продовжують вести. Але, підкреслив Олексій Арестович, ЗСУ вдалось окупантів добряче просадити. Зокрема у тій зоні, де російські бійці планували йти у наступ.

Власне, друга причина – саме успішна робота українських військових. Вони не лише активно знищують зараз склади з ворожими боєприпасами, а й б'ють по самих російських бійцях на тимчасово окупованих територіях. І допомагає у цьому, ясна річ, зброя з Заходу.

До України поїде ще кілька HIMARS

Оскільки ми заговорили про зброю західних партнерів, завдяки якій ми ефективно знищуємо ворога, то зробимо на ній акцент. Зокрема тому, що США виділяють Україні черговий пакет військової допомоги на суму 400 мільйонів доларів. Мовиться не про гроші, а саме про озброєння, яке оцінюється у таку суму.

Невдовзі наші військові отримають ще:

4 високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.

Додаткові боєприпаси для HIMARS.

3 тактичні машини для евакуації техніки.

155-міліметрові артилерійські боєприпаси.

Підривні боєприпаси.

Контрбатарейні системи.

Запчастини та інше обладнання.

Відповідний указ уже підписав президент США Джо Байден. Зауважимо, що за два тижні держава виділила Україні військової допомоги на суму 2,2 мільярда доларів. Загалом же, від початку правління Байдена на безпекову допомогу Сполучені Штати спрямували близько 8 мільярда доларів.

Додамо, що все частіше лунають заяви про те, щоб Україна нарешті вдарила по Кримському мосту. Мовляв, це може суттєво вплинути на війну, яку розв'язала росія. Відповідну думку озвучив колишній верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав.

Він переконаний, що атака по Кримському мосту може завдати нищівного удару по кремлю. А здійснити її можна буде за допомогою ракет "Гарпун", наданих міжнародними партнерами.

Брідлав також підкреслив, що Україна без жодних сумнівів може це зробити. Мовляв, росія знищує цілі міста та села нашої держави. Тож ми маємо право завдати удару по стратегічному об'єкту, який ворог використовує для стягування військових.

Варте уваги – Арестович заявив, що "Гарпунами" реально можна вдарити по Кримському мосту: дивіться відео