Просування окупантів на фронті, атака дронами й ракетами: хронологія 1217 дня війни

Росіяни на 1217 день повномасштабної війни не припиняють спроб наступу. ЗСУ тримають оборону, а сили ППО протистоять масованим повітряним ударам.

Бої на фронті, удари по українських містах, чергові злочини окупантів та що сталося за добу – розповідає 24 Канал.

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Що трапилося за добу