24 червня, 06:49
Просування окупантів на фронті, атака дронами й ракетами: хронологія 1217 дня війни
Росіяни на 1217 день повномасштабної війни не припиняють спроб наступу. ЗСУ тримають оборону, а сили ППО протистоять масованим повітряним ударам.
Бої на фронті, удари по українських містах, чергові злочини окупантів та що сталося за добу – розповідає 24 Канал.
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Що трапилося за добу
06:20, 24 червня
Росіяни просунулися на фронті
ЗСУ звільнили село Андріївка на Сумщині та просунулися на північ від Кіндратівки.
Водночас російські війська досягли деякого просування на кількох напрямках на Сході. Зокрема, на Новопавлівському напрямку, на Покровському напрямку, в напрямку Борової та на Куп'янському напрямку.