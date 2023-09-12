Вибухи та "атака дронів" у Курській області: хронологія 566 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже понад півтора року. Наші захисники продовжують наступати для деокупації рідної землі.
Про головні новини 12 вересня, боротьбу українців проти агресора у 566 день повномасштабної війни, ситуацію на міжнароджні арені та воєнні злочини росіян читайте у хронології 24 Каналу.
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На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники завершили псевдовибори. Агресора "привітали" вибухами на дільницях у Запорізькій області. Депутат міської ради Дмитро Кирильчук розповів 24 Каналу, що до виборчих дільниць завітали дрони. Як повідомили в ISW, російські прикордонники скаржаться, що не мають достатньо зброї та спорядження. Такі претензії надходять з усіх прикордонних підрозділів окупантів. Загарбники дуже переживають через активні атаки дронів та бояться, що українці "прийдуть на їхню територію". Вночі у Курській області пролунали вибухи. Згодом окупанти заявили, "дрони" нібито "атакували" Рильськ. Губернатор заволав, що з "безпілотника" начебто скинули вибуховий пристрій. До речі, вже незабаром заявив про нібито повторну "атаку БпЛА". Вибухи у Курській області: дивіться відео Журналісти Bihus.Info виявили, що деякі арештовані активи зрадника Віктора Медведчука записали на людину з оточення заступника голови ОП Олега Татарова. Офіційно ними володіють фіктивні особи, які навряд мають відношення до цих компаній. Цікаво, що частину активів, "просто забули" внести в реєстр.
Псевдовибори на Запоріжжі: на дільниці завітали дрони
Російські прикордонники масово скаржаться на оснащення підрозділів
Окупанти скаржаться на нібито "атаку БпЛА" в Курській області
Частину активів Медведчука переписали на людину з оточення Татарова
На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники завершили псевдовибори. Агресора "привітали" вибухами на дільницях у Запорізькій області. Депутат міської ради Дмитро Кирильчук розповів 24 Каналу, що до виборчих дільниць завітали дрони.
Як повідомили в ISW, російські прикордонники скаржаться, що не мають достатньо зброї та спорядження. Такі претензії надходять з усіх прикордонних підрозділів окупантів. Загарбники дуже переживають через активні атаки дронів та бояться, що українці "прийдуть на їхню територію".
Вночі у Курській області пролунали вибухи. Згодом окупанти заявили, "дрони" нібито "атакували" Рильськ. Губернатор заволав, що з "безпілотника" начебто скинули вибуховий пристрій. До речі, вже незабаром заявив про нібито повторну "атаку БпЛА".
Вибухи у Курській області: дивіться відео
Журналісти Bihus.Info виявили, що деякі арештовані активи зрадника Віктора Медведчука записали на людину з оточення заступника голови ОП Олега Татарова. Офіційно ними володіють фіктивні особи, які навряд мають відношення до цих компаній. Цікаво, що частину активів, "просто забули" внести в реєстр.