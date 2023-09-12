Вибухи та "атака дронів" у Курській області: хронологія 566 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже понад півтора року. Наші захисники продовжують наступати для деокупації рідної землі.

Про головні новини 12 вересня, боротьбу українців проти агресора у 566 день повномасштабної війни, ситуацію на міжнароджні арені та воєнні злочини росіян читайте у хронології 24 Каналу.

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