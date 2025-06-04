Атака на Харків ракетами й "Шахедами", серія вибухів в Одесі: хронологія 1197 дня війни

Росія не припиняє постійний терор цивільного населення. У ніч на 4 червня агресор вдарив по Харкову "Шахедами" і ракетами. Серія вибухів прогриміла й у Одесі. Також окупанти не полишають спроб захопити якомога більше наших територій.

Про наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини росіян, а також ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені повідомляє 24 Канал.

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