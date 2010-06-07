Наймасованіша атака на Харків: хронологія 1200 дня війни

Повномасштабна війна з Росією триває вже 1200 днів. Російські війська не припиняють завдавати терористичних ударів по мирних містах України та намагаються загарбати дедалі більше українських територій.

Про головні події 7 червня, ситуацію на фронті, втрати Росії, наслідки російських обстрілів, політичні новини та міжнародні досягнення – читайте в хронології 24 Каналу.

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