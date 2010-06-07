Наймасованіша атака на Харків: хронологія 1200 дня війни
Повномасштабна війна з Росією триває вже 1200 днів. Російські війська не припиняють завдавати терористичних ударів по мирних містах України та намагаються загарбати дедалі більше українських територій.
Про головні події 7 червня, ситуацію на фронті, втрати Росії, наслідки російських обстрілів, політичні новини та міжнародні досягнення – читайте в хронології 24 Каналу.
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Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у ніч на 7 червня росіяни здійснили комбіновану атаку на Дніпропетровщину. У небі над областю збили 6 ворожих ракет та 27 БпЛА. Втім, є і наслідки ворожої агресії. У Дніпрі постраждали жінки 45 та 88 років. Їм надали необхідну допомогу. Одна з них залишається на амбулаторному лікуванні, Він додав, що у місті також пошкоджена інфраструктура, підприємство, навчальний заклад і декілька десятків гаражів. Одна автівка зайнялася, ще 3 – побиті. Також у багатоповерхівках потрощені вікна – триває обстеження. Вночі один з російських дронів влучив у багатоповерхівку у центрі Харкова, там спалахнули квартири з 6 по 9 поверхи. Повідомлялося, що під завалами у квартирах можуть перебувати люди. У ДСНС розповіли, що вони шукають жінку, яка живе на восьмому поверсі. Вона подавала ознаки життя, тож до неї намагалися якнайшвидше дістатися. Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив, що жінку, яка перебувала під завалами у багатоповерховому будинку, деблокували. На щастя, вона вижила, медики надають їй усю необхідну допомогу. За підрахунками Харківської обласної прокуратури, росіяни атакували Харків понад 50 "Шахедами", 4 КАБами та 1 ракетою.
Втрати ворога
Росіяни завдали комбінованого удару по Дніпру
– повідомив очільник ОВА.
У Харкові з-під завалів дістали жінку
Росіяни завдали наймасованішого удару по Харкову
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у ніч на 7 червня росіяни здійснили комбіновану атаку на Дніпропетровщину. У небі над областю збили 6 ворожих ракет та 27 БпЛА.
Втім, є і наслідки ворожої агресії. У Дніпрі постраждали жінки 45 та 88 років. Їм надали необхідну допомогу. Одна з них залишається на амбулаторному лікуванні,
Він додав, що у місті також пошкоджена інфраструктура, підприємство, навчальний заклад і декілька десятків гаражів. Одна автівка зайнялася, ще 3 – побиті. Також у багатоповерхівках потрощені вікна – триває обстеження.
Вночі один з російських дронів влучив у багатоповерхівку у центрі Харкова, там спалахнули квартири з 6 по 9 поверхи. Повідомлялося, що під завалами у квартирах можуть перебувати люди.
У ДСНС розповіли, що вони шукають жінку, яка живе на восьмому поверсі. Вона подавала ознаки життя, тож до неї намагалися якнайшвидше дістатися.
Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив, що жінку, яка перебувала під завалами у багатоповерховому будинку, деблокували.
На щастя, вона вижила, медики надають їй усю необхідну допомогу.
За підрахунками Харківської обласної прокуратури, росіяни атакували Харків понад 50 "Шахедами", 4 КАБами та 1 ракетою.