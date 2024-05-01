Удари балістикою по Одесі, Росію атакували дрони: хронологія 798 дня війни
Російські військові продовжують тероризувати цивільне населення України. Окупанти б'ють ракетами, дронами й не тільки. Окрім того, ворог намагається захопити дедалі більше наших територій. Сили оборони дають потужну відсіч агресору.
Про ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак, успіхи Сил оборони, нові воєнні злочини російських загарбників, головні новини 1 травня – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Вночі 1 травня у столиці Дагестану Махачкалі лунав сигнал повітряної тривоги. Сирени неабияк налякали місцевих жителів. Що саме стало причиною ввімкнення сирен, поки невідомо. У мережі публікують кадри масштабної пожежі на Рязанському нафтопереробному заводі. Так, внаслідок атаки дронів там сталося загоряння. У низці областей Росії вночі пролунали потужні вибухи. Зокрема, прилетіло по Рязанському НПЗ. Окупанти скаржаться на атаку дронів. Міністр оборони Польщі вказав, що рішення про повернення чоловіків до України має приймати ЄС.Також зазначив, що розмови між Києвом і Брюсселем щодо можливості повернення військовозобов'язаних тривають. Голова ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог атакував Одесу балістичними ракетами Внаслідок обстрілу загинуло троє людей, ще троє поранені. Також є пошкодження цивільної інфраструктури. Мер міста Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки, – вибито вікна та двері. Очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив, що США зроблять все можливе і нададуть стільки ракет, скільки зможуть. Голова департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв зазначив, що правоохоронці стежитимуть за дотриманням правил і проводитимуть профілактичні бесіди з порушниками. Politico пише, що атаки українських дронів на ворожі НПЗ спричини великий дефіцит. Так, у Росії різко зросли ціни на дизельне пальне для споживачів. Порівняно з попередніми показниками лише за останній тиждень вони зросли майже на 10%.
У Махачкалі вночі лунав сигнал тривоги
Втрати ворога
На Рязанському НПЗ масштабна пожежа
Росія під атакою дронів
Питання щодо повернення чоловіків до України має вирішувати ЄС, – міністр оборони Польщі
Росія атакувала Одесу балістикою: є жертви
Скільки ракет ATACMS США поставлять Україні
Чи будуть затримувати порушників комендантської години на Великдень
У Росії проблеми через атаки на НПЗ, – Politico
Вночі 1 травня у столиці Дагестану Махачкалі лунав сигнал повітряної тривоги. Сирени неабияк налякали місцевих жителів. Що саме стало причиною ввімкнення сирен, поки невідомо.
У мережі публікують кадри масштабної пожежі на Рязанському нафтопереробному заводі. Так, внаслідок атаки дронів там сталося загоряння.
У низці областей Росії вночі пролунали потужні вибухи. Зокрема, прилетіло по Рязанському НПЗ. Окупанти скаржаться на атаку дронів.
Міністр оборони Польщі вказав, що рішення про повернення чоловіків до України має приймати ЄС.Також зазначив, що розмови між Києвом і Брюсселем щодо можливості повернення військовозобов'язаних тривають.
Голова ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог атакував Одесу балістичними ракетами Внаслідок обстрілу загинуло троє людей, ще троє поранені. Також є пошкодження цивільної інфраструктури.
Мер міста Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки, – вибито вікна та двері.
Очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив, що США зроблять все можливе і нададуть стільки ракет, скільки зможуть.
Голова департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв зазначив, що правоохоронці стежитимуть за дотриманням правил і проводитимуть профілактичні бесіди з порушниками.
Politico пише, що атаки українських дронів на ворожі НПЗ спричини великий дефіцит. Так, у Росії різко зросли ціни на дизельне пальне для споживачів. Порівняно з попередніми показниками лише за останній тиждень вони зросли майже на 10%.