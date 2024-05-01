Удари балістикою по Одесі, Росію атакували дрони: хронологія 798 дня війни

1 травня 2024, 06:39
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Російські військові продовжують тероризувати цивільне населення України. Окупанти б'ють ракетами, дронами й не тільки. Окрім того, ворог намагається захопити дедалі більше наших територій. Сили оборони дають потужну відсіч агресору.

Про ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак, успіхи Сил оборони, нові воєнні злочини російських загарбників, головні новини 1 травня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу На порятунок є лічені хвилини: що відомо про ракети "Іскандер", які летіли по Одесі

07:49, 01 травня

У Махачкалі вночі лунав сигнал тривоги

Вночі 1 травня у столиці Дагестану Махачкалі лунав сигнал повітряної тривоги. Сирени неабияк налякали місцевих жителів. Що саме стало причиною ввімкнення сирен, поки невідомо.

07:32, 01 травня

Втрати ворога

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1120 окупантів, 5 танків, 21 ББМ, 1 ППО, 7 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 13 артилерійських систем, 33 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3 – спеціальної техніки.

Втрати ворога на 1 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

06:24, 01 травня

На Рязанському НПЗ масштабна пожежа

У мережі публікують кадри масштабної пожежі на Рязанському нафтопереробному заводі. Так, внаслідок атаки дронів там сталося загоряння.

06:21, 01 травня

Росія під атакою дронів

У низці областей Росії вночі пролунали потужні вибухи. Зокрема, прилетіло по Рязанському НПЗ. Окупанти скаржаться на атаку дронів.

02:25, 01 травня

Питання щодо повернення чоловіків до України має вирішувати ЄС, – міністр оборони Польщі

Міністр оборони Польщі вказав, що рішення про повернення чоловіків до України має приймати ЄС.Також зазначив, що розмови між Києвом і Брюсселем щодо можливості повернення військовозобов'язаних тривають.

01:16, 01 травня

Росія атакувала Одесу балістикою: є жертви

Голова ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог атакував Одесу балістичними ракетами Внаслідок обстрілу загинуло троє людей, ще троє поранені. Також є пошкодження цивільної інфраструктури.

Мер міста Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки, – вибито вікна та двері.

00:46, 01 травня

Скільки ракет ATACMS США поставлять Україні

Очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив, що США зроблять все можливе і нададуть стільки ракет, скільки зможуть.

00:25, 01 травня

Чи будуть затримувати порушників комендантської години на Великдень

Голова департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв зазначив, що правоохоронці стежитимуть за дотриманням правил і проводитимуть профілактичні бесіди з порушниками.

00:03, 01 травня

У Росії проблеми через атаки на НПЗ, – Politico

Politico пише, що атаки українських дронів на ворожі НПЗ спричини великий дефіцит. Так, у Росії різко зросли ціни на дизельне пальне для споживачів. Порівняно з попередніми показниками лише за останній тиждень вони зросли майже на 10%.

Автор: Юлія Муріна