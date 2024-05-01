Удари балістикою по Одесі, Росію атакували дрони: хронологія 798 дня війни

Російські військові продовжують тероризувати цивільне населення України. Окупанти б'ють ракетами, дронами й не тільки. Окрім того, ворог намагається захопити дедалі більше наших територій. Сили оборони дають потужну відсіч агресору.

Про ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак, успіхи Сил оборони, нові воєнні злочини російських загарбників, головні новини 1 травня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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