Смертельний удар по Прилуках, атака на Харків: хронологія 1198 дня війни

Росія не припиняє постійний терор цивільного населення України. Вночі 5 червня окупанти масовано атакували Прилуки, вбили щонайменше 5 людей. Також агресор вдарив по Харкову, внаслідок чого багато постраждалих.

Про наслідки російських атак, нові воєнні злочини окупантів, а також ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені повідомляє 24 Канал.

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