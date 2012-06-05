Смертельний удар по Прилуках, атака на Харків: хронологія 1198 дня війни
Росія не припиняє постійний терор цивільного населення України. Вночі 5 червня окупанти масовано атакували Прилуки, вбили щонайменше 5 людей. Також агресор вдарив по Харкову, внаслідок чого багато постраждалих.
Про наслідки російських атак, нові воєнні злочини окупантів, а також ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені повідомляє 24 Канал.
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Цієї ночі під масованим ударом російських безпілотників були Прилуки. Через вибухи постраждали будинки в житловій забудові. Аналітики пишуть, що осійські загарбники просунулися в Сумській області. Геолокаційні відеозаписи від 4 червня показують ворожий триколор у центрі селища Водолаги, що на північ від Сум. Також окупанти мали певні успіхи на Торецькому напрямку. Українські захисники просунулися на Покровському напрямку. Внаслідок російської атаки постраждали 17 людей. Серед них – вагітна жінка, діти та 93-річна літня жінка. Внаслідок ударів БпЛА потрощені фасади багатоповерхівок, вибиті шибки та пошкоджені квартири. Завдяки цілеспрямованим інвестиціям, Україна спроможна виробляти до 10 мільйонів дронів на рік. Виробництво вже не залежить від зовнішніх постачальників, зокрема, Китаю. У Росії скаржаться на атаку дронів. Пишуть, що під загрозою авіабаза Міллерово. За попередньою інформацією, було 6 влучань ворожих безпілотників по Харкову. Один з них не розірвався. Ще один влучив у квартиру на 17 поверсі багатоповерхівки. В іншому багатоквартирному будинку – удар по другому поверху. Від обстрілу "Шахедами" у Слобідському районі постраждали 7 багатоповерхівок. Повністю згоріли 4 авто у дворах. Кількість постраждалих зросла до 13. 3 постраждалих внаслідок удару безпілотниками по Харкову. Серед них – дівчинка 13 років і чоловік, якому майже 80. Окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Зафіксовано прильоти по району щільної житлової забудови у Слобідському району. Також влучання БпЛА по житлових багатоповерхівках Слобідського району. Є поранені. Горять квартири й машини поблизу будинків. У Сумах прогриміло кілька вибухів. Повітряні сили попереджали про ворожі дрони. На окупованих територіях Херсонської й Запорізької області прогриміли вибухи. Російські загарбники скаржаться на атаку дронів.
Прилуки на Чернігівщині були під масованою атакою БпЛА: є жертви
Попередньо відомо про 5 загиблих. Серед них з 2 жінки й однорічна дитина, яких знайшли під завалами. Ще 6 людей поранені.
Окупанти просуваються на Сумщині: огляд ISW
У Харкові зросла кількість постраждалих
Україна може виготовляти до 10 мільйонів дронів на рік без участі Китаю, – Умєров
Дрони, ймовірно, атакують аеродром Міллерово
У Харкові, попередньо, 6 прильотів БпЛА
У Харкові є постраждалі внаслідок атаки Росії
Росія вдарила ракетою й безпілотниками по Харкову
У Сумах пролунали вибухи
Окупанти скаржаться на атаку дронів на Запоріжжі й Херсонщині
Цієї ночі під масованим ударом російських безпілотників були Прилуки. Через вибухи постраждали будинки в житловій забудові.
Аналітики пишуть, що осійські загарбники просунулися в Сумській області. Геолокаційні відеозаписи від 4 червня показують ворожий триколор у центрі селища Водолаги, що на північ від Сум.
Також окупанти мали певні успіхи на Торецькому напрямку.
Українські захисники просунулися на Покровському напрямку.
Внаслідок російської атаки постраждали 17 людей. Серед них – вагітна жінка, діти та 93-річна літня жінка.
Внаслідок ударів БпЛА потрощені фасади багатоповерхівок, вибиті шибки та пошкоджені квартири.
Завдяки цілеспрямованим інвестиціям, Україна спроможна виробляти до 10 мільйонів дронів на рік. Виробництво вже не залежить від зовнішніх постачальників, зокрема, Китаю.
У Росії скаржаться на атаку дронів. Пишуть, що під загрозою авіабаза Міллерово.
За попередньою інформацією, було 6 влучань ворожих безпілотників по Харкову. Один з них не розірвався.
Ще один влучив у квартиру на 17 поверсі багатоповерхівки. В іншому багатоквартирному будинку – удар по другому поверху.
Від обстрілу "Шахедами" у Слобідському районі постраждали 7 багатоповерхівок. Повністю згоріли 4 авто у дворах. Кількість постраждалих зросла до 13.
3 постраждалих внаслідок удару безпілотниками по Харкову. Серед них – дівчинка 13 років і чоловік, якому майже 80.
Окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Зафіксовано прильоти по району щільної житлової забудови у Слобідському району.
Також влучання БпЛА по житлових багатоповерхівках Слобідського району. Є поранені. Горять квартири й машини поблизу будинків.
У Сумах прогриміло кілька вибухів. Повітряні сили попереджали про ворожі дрони.
На окупованих територіях Херсонської й Запорізької області прогриміли вибухи. Російські загарбники скаржаться на атаку дронів.