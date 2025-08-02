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24 Канал Новини України Дрони масово атакували Росію та Крим: хронологія 1256 дня війни
2 серпня, 07:26
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Дрони масово атакували Росію та Крим: хронологія 1256 дня війни

Ярослав Погончук

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1256 добу. Росія продовжує тероризувати мирне населення та не припиняє спроб окупувати дедалі більше українських територій.

Про головні події 7 червня, ситуацію на фронті, втрати Росії, наслідки російських обстрілів, політичні новини та досягнення на міжнародній арені – читайте в хронології 24 Каналу.

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07:22, 02 серпня

Втрати Росії станом на 2 серпня

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 055 210 (+1 010);
  • танків – 11 068 (+0);
  • бойових броньованих машин – 23 069 (+1);
  • артилерійських систем – 30 982 (+38);
  • РСЗВ – 1 452 (+1);
  • засобів ППО – 1 203 (+0);
  • літаків – 421 (+0);
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 196 (+139);
  • крилатих ракет – 3 551 (+0);
  • кораблів та катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 57 024 (+130);
  • спеціальної техніки – 3 935 (+0).
07:01, 02 серпня

У Рязані, Феодосії та Новокуйбишевську, ймовірно, горять НПЗ та нафтобази

Рязань, Новокуйбишевськ та Феодосія опинилися під атакою БпЛА у ніч на 2 серпня.

Ймовірно, цілями атаки стали російські НПЗ та нафтобази.

06:48, 02 серпня

Дрони атакували підприємства ВПК Росії у Пензі

У місті Пенза дрони могли атакувати стратегічно важливі об'єкти ВПК, зокрема заводи "Електроприбор" та "Радіозавод".

Відомо, що "Електроприбор" спеціалізується на засобах криптозахисту, обладнанні для цифрових мереж у військових системах, а "Радіозавод" на виготовленні засобів зв’язку для армії.

00:28, 02 серпня

Трамп заявив, що США повністю готові до ядерної війни з Росією

Президент США під час спілкування з журналістами заявив, що його країна повністю готова до ядерної війни. За його словами, він мав бути обережним та відправити дві атомні субмарини до визначених районів.

Це рішення він пояснив тим, що у бік США "була висловлена погроза", яку у Вашингтоні вважають недоречною. Йдеться про погрози заступника голови Ради безпеки Росії Медведєва щодо можливого конфлікту.