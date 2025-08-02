Дрони масово атакували Росію та Крим: хронологія 1256 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1256 добу. Росія продовжує тероризувати мирне населення та не припиняє спроб окупувати дедалі більше українських територій.
Про головні події 7 червня, ситуацію на фронті, втрати Росії, наслідки російських обстрілів, політичні новини та досягнення на міжнародній арені – читайте в хронології 24 Каналу.
Дивіться також Військові навчання Росії та Білорусі "Запад-2025": чи наважиться Путін атакувати НАТО
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила: Рязань, Новокуйбишевськ та Феодосія опинилися під атакою БпЛА у ніч на 2 серпня. Ймовірно, цілями атаки стали російські НПЗ та нафтобази. У місті Пенза дрони могли атакувати стратегічно важливі об'єкти ВПК, зокрема заводи "Електроприбор" та "Радіозавод". Відомо, що "Електроприбор" спеціалізується на засобах криптозахисту, обладнанні для цифрових мереж у військових системах, а "Радіозавод" на виготовленні засобів зв’язку для армії. Президент США під час спілкування з журналістами заявив, що його країна повністю готова до ядерної війни. За його словами, він мав бути обережним та відправити дві атомні субмарини до визначених районів. Це рішення він пояснив тим, що у бік США "була висловлена погроза", яку у Вашингтоні вважають недоречною. Йдеться про погрози заступника голови Ради безпеки Росії Медведєва щодо можливого конфлікту.
Втрати Росії станом на 2 серпня
У Рязані, Феодосії та Новокуйбишевську, ймовірно, горять НПЗ та нафтобази
Дрони атакували підприємства ВПК Росії у Пензі
Трамп заявив, що США повністю готові до ядерної війни з Росією
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:
Рязань, Новокуйбишевськ та Феодосія опинилися під атакою БпЛА у ніч на 2 серпня.
Ймовірно, цілями атаки стали російські НПЗ та нафтобази.
У місті Пенза дрони могли атакувати стратегічно важливі об'єкти ВПК, зокрема заводи "Електроприбор" та "Радіозавод".
Відомо, що "Електроприбор" спеціалізується на засобах криптозахисту, обладнанні для цифрових мереж у військових системах, а "Радіозавод" на виготовленні засобів зв’язку для армії.
Президент США під час спілкування з журналістами заявив, що його країна повністю готова до ядерної війни. За його словами, він мав бути обережним та відправити дві атомні субмарини до визначених районів.
Це рішення він пояснив тим, що у бік США "була висловлена погроза", яку у Вашингтоні вважають недоречною. Йдеться про погрози заступника голови Ради безпеки Росії Медведєва щодо можливого конфлікту.