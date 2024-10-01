Нічна атака "Шахедами": хронологія 951 дня війни

Росія продовжує тероризувати цивільне населення України. Вночі окупанти вкотре атакували "Шахедами".

Про головні новини 1 жовтня, наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті – пише 24 Канал.

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