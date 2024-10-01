Нічна атака "Шахедами": хронологія 951 дня війни
Росія продовжує тероризувати цивільне населення України. Вночі окупанти вкотре атакували "Шахедами".
Про головні новини 1 жовтня, наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті – пише 24 Канал.
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Укрпошта почала розсилати повістки. Військовозобов'язаний повинен з'явитися до ТЦК протягом 14 днів з моменту отримання. Заступниця начальника Херсонської ОВА Ольга Малярчук наголосила, що розсилання повісток Укрпоштою – це законна процедура. Кандидат у президенти США від Республіканської партії сказав, що думає про Володимира Зеленського. Він мені подобається. Тому що під час інсценування імпічменту... він міг би сказати, що не знав, що розмова записувалася. Але замість того, щоб випинати свою перевагу й говорити: "Так, я відчував загрозу". Він сказав: "Він не зробив абсолютно нічого поганого", Росія продовжує шукати шляхи посилення співробітництва з Іраном. З цією метою до Тегерана 30 вересня прибув прем'єр Мішустін. Під час візиту анонсували підписання угоди про всеосяжне стратегічне співробітництво. Київська ОВА заявила, що в повітряному просторі зафіксовано ворожі безпілотники. Сили ППО працюють по цілях. У США заявили, що Україні не потрібен дозвіл на удари вглиб російських територій. Однак мовиться про зброю українського виробництва, а не західну. Про це заявив речник Держдепу Метью Міллер. Водночас посадовець не дав відповіді, чи дозволять США використовувати західну зброю для ударів.
На Херсонщині почали розсилати повістки поштою
Трамп пояснив, чому ставиться до Зеленського з повагою
– заявив Трамп.
ISW пояснив мету візиту прем'єра Росії до Ірану
На Київщині пролунали вибухи під час атаки "Шахедами"
У США зробили заяву щодо ударів по цілях на території Росії
Укрпошта почала розсилати повістки. Військовозобов'язаний повинен з'явитися до ТЦК протягом 14 днів з моменту отримання.
Заступниця начальника Херсонської ОВА Ольга Малярчук наголосила, що розсилання повісток Укрпоштою – це законна процедура.
Кандидат у президенти США від Республіканської партії сказав, що думає про Володимира Зеленського.
Він мені подобається. Тому що під час інсценування імпічменту... він міг би сказати, що не знав, що розмова записувалася. Але замість того, щоб випинати свою перевагу й говорити: "Так, я відчував загрозу". Він сказав: "Він не зробив абсолютно нічого поганого",
Росія продовжує шукати шляхи посилення співробітництва з Іраном. З цією метою до Тегерана 30 вересня прибув прем'єр Мішустін. Під час візиту анонсували підписання угоди про всеосяжне стратегічне співробітництво.
Київська ОВА заявила, що в повітряному просторі зафіксовано ворожі безпілотники. Сили ППО працюють по цілях.
У США заявили, що Україні не потрібен дозвіл на удари вглиб російських територій. Однак мовиться про зброю українського виробництва, а не західну.
Про це заявив речник Держдепу Метью Міллер. Водночас посадовець не дав відповіді, чи дозволять США використовувати західну зброю для ударів.