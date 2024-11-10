Масована атака на Одесу, вибухи в Росії й Маріуполі: хронологія 991 дня війни

Росія продовжує тероризувати цивільне населення України. Вночі 10 листопада окупанти знову масовано атакували Одесу. Також загарбники намагаються просуватися на фронті. Сили оборони дають потужну відсіч агресору. В окупантів – чергові втрати та прильоти.

Про головні новини 10 листопада, ситуацію на фронті, нові воєнні злочини росіян, наслідки ворожих атак, успіхи Сил оборони – повідомляє 24 Канал.

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