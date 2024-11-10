Масована атака на Одесу, вибухи в Росії й Маріуполі: хронологія 991 дня війни
Росія продовжує тероризувати цивільне населення України. Вночі 10 листопада окупанти знову масовано атакували Одесу. Також загарбники намагаються просуватися на фронті. Сили оборони дають потужну відсіч агресору. В окупантів – чергові втрати та прильоти.
Про головні новини 10 листопада, ситуацію на фронті, нові воєнні злочини росіян, наслідки ворожих атак, успіхи Сил оборони – повідомляє 24 Канал.
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Цієї ночі тривогу у столиці оголошували двічі. Загалом тривала майже 5 годин. У КМВА повідомили, що Сили оборони знешкодили біля півтора десятка ворожих БпЛА, які загрожували Києву. У столиці без руйнувань і постраждалих. Вночі в окупованому Маріуполі прогриміли щонайменше 4 вибухи. Радник міського голови повідомив про атаку на місце базування ворожих розрахунків ППО. Зафіксовано пожежу в районі аеропорту. Моніторингові спільноти пишуть, що в Хмельницькій області працює ППО. Повітряні сили попереджали про ударні дрони. В ISW наголошують, що армія Путіна не зможе нескінченно зазвати таких великих втрат у війні проти України. Аналітики переконані, навіть примусова мобілізація резервістів не розв'яже проблеми, з якою стикається диктатор, – знайти достатню кількість людей для роботи в російських галузях промисловості та водночас "годувати" фронт. Окупанти скаржаться на атаку дронів. У Брянську палахнула військова частина. Аналітики зазначають, що Сили оборони відновили позиції поблизу Сіверська й Покровська. Тим часом окупанти просунулися поблизу Кремінної та Курахового. Бої тривали в різних регіонах, зокрема, в Курській області, на півночі від Харкова та в Запорізькій області. Втім, підтверджених змін на лінії фронту не було. Аналітики DeepState повідомили, що ворог просунувся в Кураховому, Григорівці, біля Максимільянівки, Побєди, Новоолексіївки та Богоявленки. Союзники не мають спільної позиції щодо відправки інструкторів до України. Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель на пресконференції в Києві. Втім, не виключив, що рано чи пізно ЄС таки відправить своїх інструкторів. Голова ОВА констатував, російські терористи знову здійснили масовану атаку дронами на Одесу та район. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки ударними БпЛА в Одесі пошкоджені житлові будинки, магазини, гаражі, автівки. На деяких локаціях спалахнули пожежі. Попередньо, постраждала одна людина, написав Олег Кіпер. У Куп'янській громаді через російські обстріли закрилися останнє відділення "Укрпошти" та банкомати. Агресор блокує постачання гуманітарної допомоги. 1100 жителів на лівобережжі залишаються без основних комунальних послуг. Очільник МВА закликає евакуюватися. За словами польського прем'єра, ймовірно, план щодо врегулювання війни в Україні перебуває ще на стадії розробки. Водночас Туск припустив, найближчим часом можна очікувати на декларації, зокрема, щодо дати припинення вогню, на якому кордоні воно діятиме, та гарантій безпеки для України. Також спрогнозував, адміністрація Трампа ухвалюватиме рішення, які знаменуватимуть зменшення участі США в українських справах.
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Які наслідки атаки "Шахедами" на Київ
В окупованому у Маріуполі атакували місце базування розрахунків ППО
На Хмельниччині вибухи: працює ППО
Росія не зможе нескінченно зазнавати таких великих втрат заради обмежених успіхів, – ISW
У Брянську внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа у військовій частині
ЗСУ відновили деякі позиції, росіяни просунулися на 3 напрямках: огляд фронту ISW
Окупанти просунулися на Донеччині, – DeepState
Боррель відповів, чи відправить ЄС в Україну інструкторів на тлі вступу у війну КНДР
Масована атака на Одесу: пошкоджені житлові будинки
Росія наступає на Куп'янськ: у місті зачинилися банкомати та останнє відділення Укрпошти
Незабаром можна очікувати на дату припинення вогню, – Туск про "мирний план" Трампа
Цієї ночі тривогу у столиці оголошували двічі. Загалом тривала майже 5 годин. У КМВА повідомили, що Сили оборони знешкодили біля півтора десятка ворожих БпЛА, які загрожували Києву. У столиці без руйнувань і постраждалих.
Вночі в окупованому Маріуполі прогриміли щонайменше 4 вибухи. Радник міського голови повідомив про атаку на місце базування ворожих розрахунків ППО. Зафіксовано пожежу в районі аеропорту.
Моніторингові спільноти пишуть, що в Хмельницькій області працює ППО. Повітряні сили попереджали про ударні дрони.
В ISW наголошують, що армія Путіна не зможе нескінченно зазвати таких великих втрат у війні проти України.
Аналітики переконані, навіть примусова мобілізація резервістів не розв'яже проблеми, з якою стикається диктатор, – знайти достатню кількість людей для роботи в російських галузях промисловості та водночас "годувати" фронт.
Окупанти скаржаться на атаку дронів. У Брянську палахнула військова частина.
Аналітики зазначають, що Сили оборони відновили позиції поблизу Сіверська й Покровська. Тим часом окупанти просунулися поблизу Кремінної та Курахового.
Бої тривали в різних регіонах, зокрема, в Курській області, на півночі від Харкова та в Запорізькій області. Втім, підтверджених змін на лінії фронту не було.
Аналітики DeepState повідомили, що ворог просунувся в Кураховому, Григорівці, біля Максимільянівки, Побєди, Новоолексіївки та Богоявленки.
Союзники не мають спільної позиції щодо відправки інструкторів до України. Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель на пресконференції в Києві. Втім, не виключив, що рано чи пізно ЄС таки відправить своїх інструкторів.
Голова ОВА констатував, російські терористи знову здійснили масовану атаку дронами на Одесу та район. Є пошкодження цивільної інфраструктури.
Внаслідок атаки ударними БпЛА в Одесі пошкоджені житлові будинки, магазини, гаражі, автівки. На деяких локаціях спалахнули пожежі.
Попередньо, постраждала одна людина, написав Олег Кіпер.
У Куп'янській громаді через російські обстріли закрилися останнє відділення "Укрпошти" та банкомати.
Агресор блокує постачання гуманітарної допомоги. 1100 жителів на лівобережжі залишаються без основних комунальних послуг. Очільник МВА закликає евакуюватися.
За словами польського прем'єра, ймовірно, план щодо врегулювання війни в Україні перебуває ще на стадії розробки. Водночас Туск припустив, найближчим часом можна очікувати на декларації, зокрема, щодо дати припинення вогню, на якому кордоні воно діятиме, та гарантій безпеки для України.
Також спрогнозував, адміністрація Трампа ухвалюватиме рішення, які знаменуватимуть зменшення участі США в українських справах.