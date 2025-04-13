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24 Канал Новини України Атака "Шахедами", вибухи в Росії: хронологія 1145 дня війни
13 квітня, 06:21
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Атака "Шахедами", вибухи в Росії: хронологія 1145 дня війни

Юлія Муріна

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1145 добу. Росія не полишає спроб захопити якомога більше наших територій і продовжує постійний терор цивільного населення.

Про нові воєнні злочини росіян, наслідки ворожих атак, ситуацію на фронті, головні новини 13 квітня – повідомляє 24 Канал.

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06:52, 13 квітня

Трамп зробив заяву про мирні переговори

Дональд Трамп заявив, що переговори, спрямовані на припинення війни, можуть йти добре.

На його думку, відносини між Україною та Росією можуть бути "нормальними", і люди начебто дізнаються про це "дуже скоро".

Є момент, коли ви повинні або змиритися, або замовкнути. Подивимося, що станеться, але я думаю, що все йде добре,
– заявив президент США.

05:23, 13 квітня

В російському Оренбурзі прогримів вибух

На ТЕЦ в російському Оренбурзі пролунав вибух. Спалахнула пожежа.

02:50, 13 квітня

Паліса назвав число укладених "контрактів 18– 24"

Заступник керівника ОП повідомив, що заявок на проходження військової служби за "контрактом 18 – 24" надійшло "надзвичайно багато". Однак, фактично було укладено лише близько 500 угод.

02:11, 13 квітня

Ворог просунувся на Курщині та Донеччині, – DeepState

Аналітики зазначили, що російські загарбники  просунулися на Курщині, біля Ямполівки та Валентинівки.

01:55, 13 квітня

В Одесі пролунали вибухи

Вибухи прогриміли на Одещині. Повітряні сили попереджали про російські безпілотники.

01:15, 13 квітня

У Миколаєві прогримів вибух

На Миколаївщині пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів.