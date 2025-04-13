Атака "Шахедами", вибухи в Росії: хронологія 1145 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1145 добу. Росія не полишає спроб захопити якомога більше наших територій і продовжує постійний терор цивільного населення.
Про нові воєнні злочини росіян, наслідки ворожих атак, ситуацію на фронті, головні новини 13 квітня – повідомляє 24 Канал.
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Дональд Трамп заявив, що переговори, спрямовані на припинення війни, можуть йти добре. На його думку, відносини між Україною та Росією можуть бути "нормальними", і люди начебто дізнаються про це "дуже скоро". Є момент, коли ви повинні або змиритися, або замовкнути. Подивимося, що станеться, але я думаю, що все йде добре, На ТЕЦ в російському Оренбурзі пролунав вибух. Спалахнула пожежа. Заступник керівника ОП повідомив, що заявок на проходження військової служби за "контрактом 18 – 24" надійшло "надзвичайно багато". Однак, фактично було укладено лише близько 500 угод. Аналітики зазначили, що російські загарбники просунулися на Курщині, біля Ямполівки та Валентинівки. Вибухи прогриміли на Одещині. Повітряні сили попереджали про російські безпілотники. На Миколаївщині пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів.
Трамп зробив заяву про мирні переговори
– заявив президент США.
В російському Оренбурзі прогримів вибух
Паліса назвав число укладених "контрактів 18– 24"
Ворог просунувся на Курщині та Донеччині, – DeepState
В Одесі пролунали вибухи
У Миколаєві прогримів вибух
Дональд Трамп заявив, що переговори, спрямовані на припинення війни, можуть йти добре.
На його думку, відносини між Україною та Росією можуть бути "нормальними", і люди начебто дізнаються про це "дуже скоро".
Є момент, коли ви повинні або змиритися, або замовкнути. Подивимося, що станеться, але я думаю, що все йде добре,
На ТЕЦ в російському Оренбурзі пролунав вибух. Спалахнула пожежа.
Заступник керівника ОП повідомив, що заявок на проходження військової служби за "контрактом 18 – 24" надійшло "надзвичайно багато". Однак, фактично було укладено лише близько 500 угод.
Аналітики зазначили, що російські загарбники просунулися на Курщині, біля Ямполівки та Валентинівки.
Вибухи прогриміли на Одещині. Повітряні сили попереджали про російські безпілотники.
На Миколаївщині пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів.