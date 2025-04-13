Атака "Шахедами", вибухи в Росії: хронологія 1145 дня війни

06:52, 13 квітня

Дональд Трамп заявив, що переговори, спрямовані на припинення війни, можуть йти добре.

На його думку, відносини між Україною та Росією можуть бути "нормальними", і люди начебто дізнаються про це "дуже скоро".

Є момент, коли ви повинні або змиритися, або замовкнути. Подивимося, що станеться, але я думаю, що все йде добре,

– заявив президент США.