Атака "Шахедами", ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Чернігові: хронологія 1117 дня війни
Уже 1117 добу повномасштабної війни ЗСУ дають потужну відсіч загарбникам. Так, Сили оборони продовжують давати відсіч по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають атаки ворожих сил з повітря.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 16 березня, повідомляє 24 Канал.
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Станом на 06:00: Пізно ввечері 15 березня була зафіксовано алучання "Шахедів" в двох районах Чернігова. Один шахед влучив в пʼятиповерхівку, інший пошкодив два приватні будинки. В Київській області було зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працювали сили ППО.
Станом на 06:00:
Пізно ввечері 15 березня була зафіксовано алучання "Шахедів" в двох районах Чернігова.
Один шахед влучив в пʼятиповерхівку, інший пошкодив два приватні будинки.
В Київській області було зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працювали сили ППО.