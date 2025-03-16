Атака "Шахедами", ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Чернігові: хронологія 1117 дня війни

Уже 1117 добу повномасштабної війни ЗСУ дають потужну відсіч загарбникам. Так, Сили оборони продовжують давати відсіч по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають атаки ворожих сил з повітря.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 16 березня, повідомляє 24 Канал.

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