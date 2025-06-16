Нічна атака "Шахедів", вибухи у російському Орлі: хронологія 1209 дня війни
В Україні розпочалася 1209 доба повномасштабної війни. Українські сили продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії зіткнення, даючи противнику гідну відсіч.
Про головні події дня станом на 16 червня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
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Що відбулося за добу
У Запоріжжі лунали вибухи
Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров написав про перші відомі наслідки атаки ворога. Унаслідок повітряного удару сталося займання на одному з промислових підприємств Запоріжжя. Попередньо, минулося без постраждалих.
Дрони атакували російський Орел
Місцеві жителі розповіли, що бачили кілька спалахів на небі у районі місцевої нафтобази. За попередніми даними, спрацювала система ППО. Наразі офіційної інформації про руйнування та постраждалих немає.
У Києві та області працювало ППО
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– наголосила влада.
Окрім цього, Київська ОВА закликала дотримуватися інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.
Росіяни ще більше наблизилися до адмінкордону з Дніпропетровщиною
За даними DeepState, окупанти просунулися на Новопавлівському напрямку біля 2 населених пунктів. Це Бурлацьке та Новопіль.
У Сумах пролунав вибух
Повітряні сили повідомляли про перебування "Шахедів" на півночі, центрі та півдні Сумщини. Військові попередили, що ті рухаються курсом на південь.
Близько 00:42 у Сумах пролунав вибух.
Поблизу Черкас та на околицях міста працювала ППО
У Повітряних силах попереджали про рух ударних БпЛА в межах області курсом на південь і південний захід. Вже о 23:15 повідомлялося про роботу ППО поблизу Черкас і на околицях міста.
Близько 00:23 стало відомо про новий вибух поблизу Черкас.