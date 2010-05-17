Атака "Шахедами" по Україні, вибухи в низці областей: хронологія 1179 дня війни

Україна хоробро протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1179 дні. Кремль та його військо не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Водночас Сили оборони дають потужну відсіч окупаційній армії.

Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.

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