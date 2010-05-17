Атака "Шахедами" по Україні, вибухи в низці областей: хронологія 1179 дня війни
Україна хоробро протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1179 дні. Кремль та його військо не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Водночас Сили оборони дають потужну відсіч окупаційній армії.
Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.
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Вибухи пролунали на Вінниччині та Хмельниччині. За його словами, саме він здатен швидко завершити війну, адже має "дуже хороші стосунки" з главою Кремля. Я завжди вважав, що без мене її не може бути, бо жодної угоди не буде. Є багато ненависті з обох сторін. Але я маю дуже добрі відносини з Путіним. Думаю, ми досягнемо домовленості. Ми повинні зустрітись. І, гадаю, ми це скоро заплануємо, бо я втомився, що хтось інший їздить і щось вирішує, Вибухи пролунали на Одещині. Декілька груп "Шахедів" атакували область. За даними ЗМІ, російська сторона, яку очолював помічник Путіна Владімір Мединський, поставила умови, які Київ назвав неприйнятними. Москва вимагає, щоб: Як пише Bloomberg, Кремль заявив, що Путін погодиться на припинення вогню лише після повного виведення українських військ з окупованих територій і міжнародного визнання їх "російськими". Офіційно Київ категорично відкинув ці вимоги. Речник МЗС Георгій Тихий підкреслив, що жодна з пропозицій Росії не може бути основою для миру, а переговори довели – Москва прагне не врегулювання, а капітуляції України. Єдиним результатом зустрічі стала домовленість про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", який може відбутися вже найближчим часом.
У нас хороші взаємини, ми укладемо угоду, – Трамп про розмову з Путіним
– заявив Трамп.
ЗМІ назвали вимоги Росії на переговорах з Україною в Стамбулі
Вибухи пролунали на Вінниччині та Хмельниччині.
За його словами, саме він здатен швидко завершити війну, адже має "дуже хороші стосунки" з главою Кремля.
Я завжди вважав, що без мене її не може бути, бо жодної угоди не буде. Є багато ненависті з обох сторін. Але я маю дуже добрі відносини з Путіним. Думаю, ми досягнемо домовленості. Ми повинні зустрітись. І, гадаю, ми це скоро заплануємо, бо я втомився, що хтось інший їздить і щось вирішує,
Вибухи пролунали на Одещині. Декілька груп "Шахедів" атакували область.
За даними ЗМІ, російська сторона, яку очолював помічник Путіна Владімір Мединський, поставила умови, які Київ назвав неприйнятними. Москва вимагає, щоб:
Як пише Bloomberg, Кремль заявив, що Путін погодиться на припинення вогню лише після повного виведення українських військ з окупованих територій і міжнародного визнання їх "російськими".
Офіційно Київ категорично відкинув ці вимоги. Речник МЗС Георгій Тихий підкреслив, що жодна з пропозицій Росії не може бути основою для миру, а переговори довели – Москва прагне не врегулювання, а капітуляції України.
Єдиним результатом зустрічі стала домовленість про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", який може відбутися вже найближчим часом.