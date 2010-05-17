Укр Рус
24 Канал Новини України Атака "Шахедами" по Україні, вибухи в низці областей: хронологія 1179 дня війни
17 травня, 06:27
10

Атака "Шахедами" по Україні, вибухи в низці областей: хронологія 1179 дня війни

Ірина Марціяш

Україна хоробро протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1179 дні. Кремль та його військо не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Водночас Сили оборони дають потужну відсіч окупаційній армії.

Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Україна знову під атакою "Шахедів": тривога лунає на Київщині та наближається до Заходу

05:05, 17 травня

Вибухи пролунали на Вінниччині та Хмельниччині.

02:47, 17 травня

У нас хороші взаємини, ми укладемо угоду, – Трамп про розмову з Путіним

За його словами, саме він здатен швидко завершити війну, адже має "дуже хороші стосунки" з главою Кремля.

Я завжди вважав, що без мене її не може бути, бо жодної угоди не буде. Є багато ненависті з обох сторін. Але я маю дуже добрі відносини з Путіним. Думаю, ми досягнемо домовленості. Ми повинні зустрітись. І, гадаю, ми це скоро заплануємо, бо я втомився, що хтось інший їздить і щось вирішує,
– заявив Трамп.

02:31, 17 травня

Вибухи пролунали на Одещині. Декілька груп "Шахедів" атакували область.

01:51, 17 травня

ЗМІ назвали вимоги Росії на переговорах з Україною в Стамбулі

За даними ЗМІ, російська сторона, яку очолював помічник Путіна Владімір Мединський, поставила умови, які Київ назвав неприйнятними. Москва вимагає, щоб:

  • Україна відмовилася від вступу до НАТО, отримала нейтральний статус і заборонила розміщення іноземних військових чи зброї масового ураження на своїй території;
  • Київ зняв усі претензії на виплату репарацій за війну;
  • Україна погодилася з втратою Криму, Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя, навіть якщо РФ не контролює ці регіони повністю;
  • ЗСУ мають вивести війська з усіх п’яти регіонів, які Кремль хоче бачити "капітуляція під виглядом миру своїми";
  • Україна "повинна припинити націоналістичну пропаганду" і "забезпечити права російськомовних" – нібито за європейськими стандартами.

Як пише Bloomberg, Кремль заявив, що Путін погодиться на припинення вогню лише після повного виведення українських військ з окупованих територій і міжнародного визнання їх "російськими".

Офіційно Київ категорично відкинув ці вимоги. Речник МЗС Георгій Тихий підкреслив, що жодна з пропозицій Росії не може бути основою для миру, а переговори довели – Москва прагне не врегулювання, а капітуляції України.

Єдиним результатом зустрічі стала домовленість про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", який може відбутися вже найближчим часом.