Атака "Шахедами", на Київщині є жертва й постраждалі: хронологія 1180 дня війни
Росія не припиняє постійний терор цивільного населення України. Вночі 18 травня окупанти вкотре атакували "Шахедами". На жаль, не минулося без жертв і постраждалих. Також агресор не полишає спроб захопити якомога більше наших територій.
Про наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені повідомляє 24 Канал.
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На жаль унаслідок російської атаки в Обухівському районі від отриманих травм загинула жінка. Поранено чоловіка 61 року, жінку 59 років та дитину 4 років. Їх доставили до лікарні. Стан постраждалих середньої тяжкості. Сили оборони просунулися на Лиманському напряму. Російські загарбники мали успіхи в Часовому Ярі та біля Покровська. За даними аналітиків, окупанти захопили Багатир і кілька сіл біля Торецька. На Київщині зафіксували низка повітряних цілей. Триває робота ППО, яку чути на околицях столиці. Сенат може просувати законопроєкт щодо санкцій проти Росії, якщо в мирних переговорах не буде прогресу. Представники Сполучених Штатів уже повідомили про це Москву.
На Київщині внаслідок атаки "Шахедами" є жертва й поранені
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На жаль унаслідок російської атаки в Обухівському районі від отриманих травм загинула жінка.
Поранено чоловіка 61 року, жінку 59 років та дитину 4 років. Їх доставили до лікарні. Стан постраждалих середньої тяжкості.
Сили оборони просунулися на Лиманському напряму. Російські загарбники мали успіхи в Часовому Ярі та біля Покровська.
За даними аналітиків, окупанти захопили Багатир і кілька сіл біля Торецька.
На Київщині зафіксували низка повітряних цілей. Триває робота ППО, яку чути на околицях столиці.
Сенат може просувати законопроєкт щодо санкцій проти Росії, якщо в мирних переговорах не буде прогресу. Представники Сполучених Штатів уже повідомили про це Москву.