Атака "Шахедами", на Київщині є жертва й постраждалі: хронологія 1180 дня війни

Росія не припиняє постійний терор цивільного населення України. Вночі 18 травня окупанти вкотре атакували "Шахедами". На жаль, не минулося без жертв і постраждалих. Також агресор не полишає спроб захопити якомога більше наших територій.

Про наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені повідомляє 24 Канал.

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