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24 Канал Новини України Атака "Шахедами", вибухи у Запоріжжі та Дніпрі: хронологія 1211 дня війни
18 червня, 06:30
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Атака "Шахедами", вибухи у Запоріжжі та Дніпрі: хронологія 1211 дня війни

Юлія Муріна

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1211 добу. Росія не припиняє постійний терор мирних жителів. Так, уночі окупанти вкотре атакували "Шахедами". Також агресор не полишає спроб захопити якомога більше наших територій.

Про нові воєнні злочини росіян, наслідки ворожих атак, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені 18 червня повідомляє 24 Канал.

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03:15, 18 червня

Ворог просунувся на 4 напрямках: огляд ISW

Аналітики Інституту вивчення війни пишуть, що російські загарбники просунулися на Сіверському, Торецькому, Покровському й Новопавлівському напрямках.

02:49, 18 червня

Окупанти просунулися на Сумщині й Донеччині, – DeepState

За даними аналітиків, ворог  просунувся біля Юнаківки, Мирного та Зорі.

01:44, 18 червня

Росія атакувала Запоріжжя "Шахедами": спалахнули пожежі

Щонайменше 9 ворожих безпілотників атакували Запоріжжя. 

Виникли загоряння на території промислового підприємства та складських приміщеннях. 

00:31, 18 червня

Вибухи у Дніпрі

У Дніпропетровській області прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про російські БпЛА.