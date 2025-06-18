Атака "Шахедами", вибухи у Запоріжжі та Дніпрі: хронологія 1211 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1211 добу. Росія не припиняє постійний терор мирних жителів. Так, уночі окупанти вкотре атакували "Шахедами". Також агресор не полишає спроб захопити якомога більше наших територій.

Про нові воєнні злочини росіян, наслідки ворожих атак, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені 18 червня повідомляє 24 Канал.

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