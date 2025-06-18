Атака "Шахедами", вибухи у Запоріжжі та Дніпрі: хронологія 1211 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1211 добу. Росія не припиняє постійний терор мирних жителів. Так, уночі окупанти вкотре атакували "Шахедами". Також агресор не полишає спроб захопити якомога більше наших територій.
Про нові воєнні злочини росіян, наслідки ворожих атак, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені 18 червня повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Удари по 27 локаціях, вщент зруйновано під'їзд: все про масовану атаку на Київ 17 червня
Аналітики Інституту вивчення війни пишуть, що російські загарбники просунулися на Сіверському, Торецькому, Покровському й Новопавлівському напрямках. За даними аналітиків, ворог просунувся біля Юнаківки, Мирного та Зорі. Щонайменше 9 ворожих безпілотників атакували Запоріжжя. Виникли загоряння на території промислового підприємства та складських приміщеннях. У Дніпропетровській області прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про російські БпЛА.
Ворог просунувся на 4 напрямках: огляд ISW
Окупанти просунулися на Сумщині й Донеччині, – DeepState
Росія атакувала Запоріжжя "Шахедами": спалахнули пожежі
Вибухи у Дніпрі
Аналітики Інституту вивчення війни пишуть, що російські загарбники просунулися на Сіверському, Торецькому, Покровському й Новопавлівському напрямках.
За даними аналітиків, ворог просунувся біля Юнаківки, Мирного та Зорі.
Щонайменше 9 ворожих безпілотників атакували Запоріжжя.
Виникли загоряння на території промислового підприємства та складських приміщеннях.
У Дніпропетровській області прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про російські БпЛА.