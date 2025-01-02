Атака "Шахедами", ворог просунувся на фронті: хронологія 1044 дня війни

Країна-агресорка Росія в ніч проти 2 січня знову запускала дрони на територію нашої країни. Наші захисники дають противнику відсіч по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають атаки з повітря.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 2 січня, повідомляє 24 Канал.

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