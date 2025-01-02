Атака "Шахедами", ворог просунувся на фронті: хронологія 1044 дня війни
Країна-агресорка Росія в ніч проти 2 січня знову запускала дрони на територію нашої країни. Наші захисники дають противнику відсіч по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають атаки з повітря.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 2 січня, повідомляє 24 Канал.
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За даними аналітиків, за добу російська армія мала просування на Курахівському, Покровському та Веремівському напрямках у Донецькій області. Ворог просунувся біля Вовкового, Нескучного, в Новоєлизаветівці, Солоному, Воздвиженці, Кураховому та його південних околицях, У Харківській області триває будівництво фортифікаційних споруд, зокрема укріплення кругової оборони міст Ізюм і Балаклія. Ці роботи виконують відповідно до плану під контролем військових. На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працють сили ППО. У британському посольстві розповіли, що 200 українських авіаторів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії перед навчанням на F-16.
Окупанти просунулися біля Курахового та 5 населених пунктів на Донеччині, – Deep State
– написали у Deep State.
На Харківщині готують кругову оборону Балаклії та Ізюма, – Синєгубов
200 пілотів з України пройшли підготовку, щоб літати на F-16
За даними аналітиків, за добу російська армія мала просування на Курахівському, Покровському та Веремівському напрямках у Донецькій області.
Ворог просунувся біля Вовкового, Нескучного, в Новоєлизаветівці, Солоному, Воздвиженці, Кураховому та його південних околицях,
У Харківській області триває будівництво фортифікаційних споруд, зокрема укріплення кругової оборони міст Ізюм і Балаклія. Ці роботи виконують відповідно до плану під контролем військових.
На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працють сили ППО.
У британському посольстві розповіли, що 200 українських авіаторів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії перед навчанням на F-16.