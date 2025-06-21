Нічна атака "Шахедами", просування ворога на фронті: хронологія 1214 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1214 день. Країна-агресорка не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Сили оборони продовжують давати відсіч противнику по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають атаки ворожих сил з повітря.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 21 червня, повідомляє 24 Канал.
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У Кременчуці серія потужних вибухів. Росія могла вдарити "Кинджалами" та "Калібрами". Російська армія досягла успіху на Куп'янському, Гуляйпільському, Сіверському та Торецькому напрямках. На Торецькому напрямку зафіксоване просування росіян на північ від Торецька та в Яблунівці, а на Гуляйпільському напрямку ворог просунувся в центральній частині Малинівки, ідеться в звіті ISW. На Запоріжжі знову пролунали вибухи. Область атакували "Шахеди". Ввечері 20 червня у Курській області оголосили повітряну тривогу. Незадовго до опівночі Льгов сколихнули гучні вибухи. Росіяни скаржилися на атаку безпілотників. В Одесі прогриміла серія потужних вибухів. "Шахеди" масовано атакували місто. Вибухи у Кременчуку, що на Полтавщині, пролунали близько 0:32. Монітори о 0:46 повідомили про значну групу російських безпілотників, що прямують курсом на Кременчук. О 23:45 20 червня Повітряні сили написали, що у напрямку Дніпра рухаються ворожі БпЛА з південного сходу. Після опівночі 21 червня гучно було у Дніпрі. Вибухи пролунали у передмісті.
Курщину атакували "невідомі" безпілотники"
У Кременчуці серія потужних вибухів. Росія могла вдарити "Кинджалами" та "Калібрами".
Російська армія досягла успіху на Куп'янському, Гуляйпільському, Сіверському та Торецькому напрямках.
На Торецькому напрямку зафіксоване просування росіян на північ від Торецька та в Яблунівці, а на Гуляйпільському напрямку ворог просунувся в центральній частині Малинівки, ідеться в звіті ISW.
На Запоріжжі знову пролунали вибухи. Область атакували "Шахеди".
Ввечері 20 червня у Курській області оголосили повітряну тривогу. Незадовго до опівночі Льгов сколихнули гучні вибухи. Росіяни скаржилися на атаку безпілотників.
В Одесі прогриміла серія потужних вибухів. "Шахеди" масовано атакували місто.
Вибухи у Кременчуку, що на Полтавщині, пролунали близько 0:32. Монітори о 0:46 повідомили про значну групу російських безпілотників, що прямують курсом на Кременчук.
О 23:45 20 червня Повітряні сили написали, що у напрямку Дніпра рухаються ворожі БпЛА з південного сходу. Після опівночі 21 червня гучно було у Дніпрі. Вибухи пролунали у передмісті.