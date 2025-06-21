Нічна атака "Шахедами", просування ворога на фронті: хронологія 1214 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1214 день. Країна-агресорка не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Сили оборони продовжують давати відсіч противнику по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають атаки ворожих сил з повітря.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 21 червня, повідомляє 24 Канал.

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