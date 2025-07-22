Атака "Шахедами" на Одесу, вибухи в російському Міллерово: хронологія 1245 дня війни

Росіяни не припиняють терор цивільного населення. У ніч на 22 липня окупанти вкотре атакували Україну "Шахедами". Також агресор намагається просуватися на фронті.

Про головні нові 22 липня, – ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, наслідки російських атак, – повідомляє 24 Канал.

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