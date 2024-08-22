Атака "Шахедами", пожежа на аеродромі "Маринівка" в Росії: хронологія 911 дня війни

Повномасштабна війна триває вже 911 добу. Росія атакувала "Шахедами". Також агресор намагається просуватися на фронті. Однак, Сили оборону дають потужну відсіч. Окрім того, наші захисники продовжують операцію в Курській області.

Яка ситуація на полі бою сьогодні, про успіхи українських воїнів, воєнні злочини російських загарбників і головні новини 22 серпня – пише 24 Канал.

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