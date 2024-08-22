Атака "Шахедами", пожежа на аеродромі "Маринівка" в Росії: хронологія 911 дня війни
Повномасштабна війна триває вже 911 добу. Росія атакувала "Шахедами". Також агресор намагається просуватися на фронті. Однак, Сили оборону дають потужну відсіч. Окрім того, наші захисники продовжують операцію в Курській області.
Яка ситуація на полі бою сьогодні, про успіхи українських воїнів, воєнні злочини російських загарбників і головні новини 22 серпня – пише 24 Канал.
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Окупанти скаржаться, що Волгоградську область вночі "атакували дрони". У місті Калач-на-Дону прогриміла серія потужних вибухів. Спалахнула пожежа на аеродромі "Маринівка". Група БПЛА на півдні Сумщини, БпЛА на сході Київщини курсом на Черкащину і на півдні Черкащини курсом на Кіровоградську область. Повітряні сили фіксують групу БпЛА на півдні Сумщини, також із Черкащини летять на Київщину, і ще на півдні Чернігівської області – курсом на захід. ПС фіксують групу дронів на півдні Сумщини, рух у західному напрямку, та з Полтавщини на Черкащину. Тривога додалася у цій області. Начальник ГУР підтвердив знищення 3 літаків на аеродромі "Саваслейка". Ворог втратив МіГ-31 і 2 Іл-76. Кирило Буданов повідомив, що у ніч проти 21 серпня ГУР атакувало безпілотниками центр радіотехнічної розвідки та аеропорт під Москвою. Крім того, завдало ударів по аеропорту Остаф'єво в Москві. Наразі розвідка ще з'ясовує результати операції. Повітряні сили офіційно попередили про загрозу БпЛА для Сум. У США прокоментували візит в Україну прем'єр-міністра Індії. Заявили, що він дуже важливий, особливо у час, коли Росія намагається дестабілізувати глобальний порядок.
Пожежа на аеродромі "Маринівка": дрони атакували Волгоградську область
Рух "Шахедів"
Тривога на Київщині
Атака "Шахедами" триває
Буданов підтвердив знищення МіГ-31К і двох Іл-76 на "Саваслейці"
Буданов сказав, куди саме цілилися дрони, атакуючи Підмосков'я
Росія запустила "Шахеди"
У США назвали візит Моді в Україну важливим
Окупанти скаржаться, що Волгоградську область вночі "атакували дрони". У місті Калач-на-Дону прогриміла серія потужних вибухів. Спалахнула пожежа на аеродромі "Маринівка".
Група БПЛА на півдні Сумщини, БпЛА на сході Київщини курсом на Черкащину і на півдні Черкащини курсом на Кіровоградську область.
Повітряні сили фіксують групу БпЛА на півдні Сумщини, також із Черкащини летять на Київщину, і ще на півдні Чернігівської області – курсом на захід.
ПС фіксують групу дронів на півдні Сумщини, рух у західному напрямку, та з Полтавщини на Черкащину. Тривога додалася у цій області.
Начальник ГУР підтвердив знищення 3 літаків на аеродромі "Саваслейка". Ворог втратив МіГ-31 і 2 Іл-76.
Кирило Буданов повідомив, що у ніч проти 21 серпня ГУР атакувало безпілотниками центр радіотехнічної розвідки та аеропорт під Москвою.
Крім того, завдало ударів по аеропорту Остаф'єво в Москві. Наразі розвідка ще з'ясовує результати операції.
Повітряні сили офіційно попередили про загрозу БпЛА для Сум.
У США прокоментували візит в Україну прем'єр-міністра Індії. Заявили, що він дуже важливий, особливо у час, коли Росія намагається дестабілізувати глобальний порядок.