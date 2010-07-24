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24 Канал Новини України Нічна атака "Шахедами", вибухи лунали в низці областей: хронологія 1247 дня війни
24 липня, 06:46
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Нічна атака "Шахедами", вибухи лунали в низці областей: хронологія 1247 дня війни

Ірина Марціяш

Уже 1247 добу повномасштабної війни ЗСУ дають відсіч загарбникам. Сили оборони продовжують давати відсіч противнику по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають атаки ворожих сил з повітря.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 24 липня, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Росія знову запустила по Україні "Шахеди" і ракети: де зараз загроза удару 

 

06:23, 24 липня

Ракетна атака на Черкаси

Зранку очільник ОВА повідомив про наслідки ракетної атаки на обласний центр.

"Маємо кілька пожеж по місту. Усі служби працюють", – повідомив він.

За попередніми даними, 6 людей зазнали поранень.

Невдовзі Табурець надав оновлену інформацію і повідомив, що ситуація під контролем. За даними рятувальників, усі пожежі вже ліквідовані.

05:53, 24 липня

В Одесі палає Привоз

В Одесі горить ринок Привоз. Росія атакувала місто.
Рятувальники ліквідовують наслідки російського терору.


В Одесі горить ринок Привоз / Фото ДСНС

 

04:13, 24 липня

Черкаси були під атакою спершу "Шахедів", а потім і ракет

За кілька хвилин після 3 ранку ЗМІ написали про вибухи, які було чутно поблизу обласного центру. А також про роботу ППО.

04:10. На Черкащину прилетіли кілька крилатих ракет ворога – місто знову чуло вибухи та роботу ППО.

Невдовзі мер Черкас Анатолій Бондаренко закликав містян зачинити вікна. 

03:07, 24 липня

"Шахеди" загрожували Миколаєву

У Миколаївську область серед ночі залетіла низка ударних БпЛА ворога. Миколаїв був під загрозою атаки з повітря.

Невдовзі стало відомо, що у Миколаєві пожежа, писали в ОВА. Служби працюють, інформації про постраждалих на цю мить немає.

02:58, 24 липня

Росія атакувала Одесу ударними БпЛА

Унаслідок атаки БпЛА є пошкодження цивільної інфраструктури та низка пожеж, пише ОВА.

  • Наразі відомо про займання двох поверхів у житловій багатоповерхівці, покрівлі двоповерхового будинку, торгівельних павільйонів та АЗС.
  • Є пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.
02:29, 24 липня

Дронова атака на Сочі

Мер Сочі повідомив про загоряння нафтобази на вулиці Таврійській.

Голова адміністрації ФТ "Сіріус" Дмитро Плішкін також підтвердив влучання по нафтобазі.

02:20, 24 липня

БпЛА атакували Запоріжжя

Приблизно о 02:16 Запорізька обласна військова адміністрація повідомила про роботу ППО. Місцеві ж писали у соцмережах про звуки вибухів.

01:52, 24 липня

Росіяни просунулися на Харківщині та Донеччині

"Ворог просунувся біля Новоекономічного та Зеленого Гаю", – пишуть аналітики Deep State.


 