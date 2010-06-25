Атака "Шахедами", вибухи в Росії й окупованому Криму: хронологія 1218 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1218 добу. Російські окупанти не полишають спроб захопити якомога більше наших територій і продовжують постійний терор цивільного населення.
Про наслідки ворожих атак, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, головне за 25 червня повідомляє 24 Канал.
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Уночі ворог також завдав удару по місту Куп'янськ на Харківщині. Внаслідок влучання КАБ у землю, пошкоджено житловий дев'ятиповерховий будинок. Постраждали 5 цивільних. Українські війська просунулися під час ймовірного рейду на Херсонському напрямку. Також наші захисники мали успіхи на Торецькому напрямку. За даними аналітиків, російські загарбники просунулися на півночі Сумської області й біля міст Часів Яр, Покровськ і Новопавлівка. Росіяни завдали по Запоріжжю 4 ударів. Поранені 2 людей. Ворог атакував місто після опівночі. Поцілив по приватному сектору. Пошкоджені будинки, господарчі споруди й автівки. Зазнали поранень двоє чоловіків 31 та 35 років. Один з постраждалих госпіталізований. Його стан оцінюють як середньої тяжкості. Президент України зустрівся з Еммануелем Макроном у Гаазі. Вони обговорили зокрема можливість передачі нашій державі додаткових винищувачів Mirage. Під ударом ворожих дронів опинилося цивільне підприємство у Київському районі. Також ушкоджено незаселений житловий будинок, там спалахнула пожежа. Загалом по підприємству прилетіло 4 БпЛА "Герань-2". Наразі відомо про 1 постраждалого, його госпіталізовано. Також влучання й по Шевченківському району Харкова. Там загорілася триповерхова будівля. Як повідомив Ігор Терехов, Харків атакували 7 БпЛА типу "Шахед" ("Герань"). Усі були націлені на Київський район. У місті Вилкове пролунали вибухи. Повідомляють про роботу ППО. Моніторингові канали писали про понад десяток БпЛА в напрямку міста. Росіяни скаржаться на вибухи в Таганрозі й Ростові. Також гучно в окупованому Криму. У Таганрозі, ймовірно атакований завод дронів "Атлант АЕРО".
Росіяни запустили КАБ по Куп'янську: пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі
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Вибухи у Запоріжжі: є пошкодження й поранені
Зеленський зустрівся з Макроном у Гаазі
Росіяни вдарили по Харкову "Геранями": є влучання в цивільне підприємство
Дрони масовано атакували Вилкове на Одещині
У Росії й окупованому Криму прогриміли вибухи
Уночі ворог також завдав удару по місту Куп'янськ на Харківщині.
Внаслідок влучання КАБ у землю, пошкоджено житловий дев'ятиповерховий будинок. Постраждали 5 цивільних.
Українські війська просунулися під час ймовірного рейду на Херсонському напрямку. Також наші захисники мали успіхи на Торецькому напрямку.
За даними аналітиків, російські загарбники просунулися на півночі Сумської області й біля міст Часів Яр, Покровськ і Новопавлівка.
Росіяни завдали по Запоріжжю 4 ударів. Поранені 2 людей.
Ворог атакував місто після опівночі. Поцілив по приватному сектору. Пошкоджені будинки, господарчі споруди й автівки.
Зазнали поранень двоє чоловіків 31 та 35 років. Один з постраждалих госпіталізований. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.
Президент України зустрівся з Еммануелем Макроном у Гаазі.
Вони обговорили зокрема можливість передачі нашій державі додаткових винищувачів Mirage.
Під ударом ворожих дронів опинилося цивільне підприємство у Київському районі. Також ушкоджено незаселений житловий будинок, там спалахнула пожежа. Загалом по підприємству прилетіло 4 БпЛА "Герань-2".
Наразі відомо про 1 постраждалого, його госпіталізовано.
Також влучання й по Шевченківському району Харкова. Там загорілася триповерхова будівля.
Як повідомив Ігор Терехов, Харків атакували 7 БпЛА типу "Шахед" ("Герань"). Усі були націлені на Київський район.
У місті Вилкове пролунали вибухи. Повідомляють про роботу ППО.
Моніторингові канали писали про понад десяток БпЛА в напрямку міста.
Росіяни скаржаться на вибухи в Таганрозі й Ростові. Також гучно в окупованому Криму.
У Таганрозі, ймовірно атакований завод дронів "Атлант АЕРО".