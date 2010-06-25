Атака "Шахедами", вибухи в Росії й окупованому Криму: хронологія 1218 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1218 добу. Російські окупанти не полишають спроб захопити якомога більше наших територій і продовжують постійний терор цивільного населення.

Про наслідки ворожих атак, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, головне за 25 червня повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Сотні постраждалих і 17 загиблих: усе про російський удар по Дніпру 24 червня