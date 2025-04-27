Атака "Шахедами", просування ворога: хронологія 1159 дня війни
Росія не припиняє постійний терор цивільного населення України та спроби захопити якомога більше наших територій. Українські захисники й захисниці дають потужну відсіч агресору.
Про ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини окупантів – головне за 1159 добу повномасштабної війни повідомляє 24 Канал.
Зверніть увагу Україну атакують ворожі "Шахеди": де зараз лунає тривога
На Одещині прогримів вибух. Повітряні сили попереджали про ворожі дрони. З російської окупації вдалося повернути ще 12 дітей. Це відбулося в межах ініціативи президента Bring Kids Back UA. За даними Інституту вивчення війни, російські загарбники мали частковий успіх у Бєлгородській області, на Новопавлівському, Курахівському напрямках і в напрямку Великої Новосілки. ЗСУ досягли успіху на Покровському напрямку, просунувшись на північ від Миколаївки. У Дніпрі пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про російські БпЛА. У Житомирі прогриміло кілька вибухів. Повітряні сили попереджали про ворожі дрони. У повітряному просторі зафіксовано російські безпілотники. Сили ППО працюють по цілях.
В Одесі пролунали вибухи
В Україну повернули ще 12 дітей з окупації
Окупанти мали успіх на 4 напрямках: огляд фронту від ISW
Вибухи у Дніпрі
У Житомирі пролунали вибухи
На Київщині працює ППО
На Одещині прогримів вибух. Повітряні сили попереджали про ворожі дрони.
З російської окупації вдалося повернути ще 12 дітей. Це відбулося в межах ініціативи президента Bring Kids Back UA.
За даними Інституту вивчення війни, російські загарбники мали частковий успіх у Бєлгородській області, на Новопавлівському, Курахівському напрямках і в напрямку Великої Новосілки.
ЗСУ досягли успіху на Покровському напрямку, просунувшись на північ від Миколаївки.
У Дніпрі пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про російські БпЛА.
У Житомирі прогриміло кілька вибухів. Повітряні сили попереджали про ворожі дрони.
У повітряному просторі зафіксовано російські безпілотники. Сили ППО працюють по цілях.