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24 Канал Новини України Атака "Шахедами", просування ворога: хронологія 1159 дня війни
27 квітня, 06:33
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Атака "Шахедами", просування ворога: хронологія 1159 дня війни

Юлія Муріна

Росія не припиняє постійний терор цивільного населення України та спроби захопити якомога більше наших територій. Українські захисники й захисниці дають потужну відсіч агресору.

Про ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини окупантів – головне за 1159 добу повномасштабної війни повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Україну атакують ворожі "Шахеди": де зараз лунає тривога

03:15, 27 квітня

В Одесі пролунали вибухи

На Одещині прогримів вибух. Повітряні сили попереджали про ворожі дрони.

02:50, 27 квітня

В Україну повернули ще 12 дітей з окупації

З російської окупації вдалося повернути ще 12 дітей. Це відбулося в межах ініціативи президента Bring Kids Back UA.

02:31, 27 квітня

Окупанти мали успіх на 4 напрямках: огляд фронту від ISW

За даними Інституту вивчення війни, російські загарбники мали частковий успіх у Бєлгородській області, на  Новопавлівському,   Курахівському напрямках і в напрямку Великої Новосілки.

ЗСУ досягли успіху на Покровському напрямку, просунувшись на північ від Миколаївки.

01:49, 27 квітня

Вибухи у Дніпрі

У Дніпрі пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про російські БпЛА.

00:40, 27 квітня

У Житомирі пролунали вибухи

У Житомирі прогриміло кілька вибухів. Повітряні сили попереджали про ворожі дрони.

00:23, 27 квітня

На Київщині працює ППО

У повітряному просторі зафіксовано російські безпілотники. Сили ППО працюють по цілях.