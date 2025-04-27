Атака "Шахедами", просування ворога: хронологія 1159 дня війни

Росія не припиняє постійний терор цивільного населення України та спроби захопити якомога більше наших територій. Українські захисники й захисниці дають потужну відсіч агресору.

Про ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини окупантів – головне за 1159 добу повномасштабної війни повідомляє 24 Канал.

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