Атака "Шахедами", вибухи в Росії: хронологія 1191 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1191 добу. Росія не полишає спроб окупувати якомога більше наших територій і продовжує постійний терор цивільного населення.
Яка ситуація на фронті сьогодні, а також про наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, головні новини 29 травня повідомляє 24 Канал.
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Невідомі безпілотники атакували Росію. На вибухи скаржилися жителі Московської області, зокрема, Одинцово, Звенигорода та Апрелєвки. У Калінінському районі Петербурга масштабна пожежа. Загоряння сталося на території заводу радіоелектроніки й мікросхем "Авангард". Папа Лев XIV згадав про Україну наприкінці загальної аудієнції на площі Святого Петра у Ватикані. Понтифік закликав вірян молитися за мир. На Сумщині прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про декілька груп ворожих дронів курсом на Ромни. Держсекретар Ради безпеки заявив, що російські ракети "Орешник" нібито можуть з’явитися на території Білорусі до кінця 2025 року. Місця для розміщення вже визначено. Росіяни скаржилися на атаку БпЛА в Липецькій області. Вибухи чули жителі міста Єлець.
Росія під атакою дронів: вибухи пролунали в Москві
У Петербурзі горить завод із виробництва мікроелектроніки
Папа Римський відреагував на масовані атаки по Україні
У Сумах пролунали вибухи
Яка ситуація на фронті: зведення Генштабу
"Орешник" нібито може з'явитися в Білорусі до кінця року
У Липецькій області Росії лунали вибухи
Невідомі безпілотники атакували Росію. На вибухи скаржилися жителі Московської області, зокрема, Одинцово, Звенигорода та Апрелєвки.
У Калінінському районі Петербурга масштабна пожежа. Загоряння сталося на території заводу радіоелектроніки й мікросхем "Авангард".
Папа Лев XIV згадав про Україну наприкінці загальної аудієнції на площі Святого Петра у Ватикані. Понтифік закликав вірян молитися за мир.
На Сумщині прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про декілька груп ворожих дронів курсом на Ромни.
Держсекретар Ради безпеки заявив, що російські ракети "Орешник" нібито можуть з’явитися на території Білорусі до кінця 2025 року. Місця для розміщення вже визначено.
Росіяни скаржилися на атаку БпЛА в Липецькій області. Вибухи чули жителі міста Єлець.