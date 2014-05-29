Атака "Шахедами", вибухи в Росії: хронологія 1191 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1191 добу. Росія не полишає спроб окупувати якомога більше наших територій і продовжує постійний терор цивільного населення.

Яка ситуація на фронті сьогодні, а також про наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, головні новини 29 травня повідомляє 24 Канал.

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