Атака "Шахедами", просування ЗСУ: хронологія 1131 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває 1131 добу. Росія продовжує постійні атаки на цивільну інфраструктуру, тероризуючи мирне населення. Також не полишає спроб захопити якомога більше наших територій.
Про наслідки російських атак, нові воєнні злочини окупантів, а також ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, головні новини 1131 дня повномасштабної війни – пише 24 Канал.
Зверніть увагу Пряме влучання, жертви та дитина у важкому стані: усе про цинічну атаку на Харків 29 березня
Аналітики зазначили, що українські захисники нещодавно дещо просунулися в Бєлгородській області, а саме в Поповку. Про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 29 березня. На Покровському напрямку нещодавно просунулися як російські, так і українські сили ЗСУ – на захід від Шевченка, ворог – біля Котлярівки, Богданівки. За даними ISW, окупанти захопили Преображенку. У Київській області пролунали вибухи. Працювала ППО. У Черкаській області прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про "Шахеди".
ЗСУ просунулися на Бєлгородщині, Росія окупувала село під Покровськом: огляд ISW
Вибухи на Київщині
Вибухи на Черкащині
Аналітики зазначили, що українські захисники нещодавно дещо просунулися в Бєлгородській області, а саме в Поповку. Про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 29 березня.
На Покровському напрямку нещодавно просунулися як російські, так і українські сили ЗСУ – на захід від Шевченка, ворог – біля Котлярівки, Богданівки. За даними ISW, окупанти захопили Преображенку.
У Київській області пролунали вибухи. Працювала ППО.
У Черкаській області прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про "Шахеди".