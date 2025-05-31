Атака "Шахедами" по Україні, вибухи в Росії: хронологія 1193 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1193 день. Росія не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. ЗСУ продовжують давати відсіч по всій лінії фронту.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 31 травня, повідомляє 24 Канал.
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Загинула 9-річна дівчинка, поранений 16-річний хлопець. Такими є наслідки ворожої атаки по прифронтовому селу Пологівського району, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Росіяни поцілили КАБами по житловій забудові. Один будинок зруйнували. Ще декілька будинків, автівки та господарчі споруди пошкоджені вибуховою хвилею. Від ударів ворожих БпЛА постраждали два райони міста –Шевченківський та Київський. На місцях влучань є пожежі, у Київському районі одна постраждала людина. У Шевченківському районі під ударом опинилося СТО –пошкоджено приміщення та кілька автівок. У Київському, внаслідок прильоту, у кількох будинках вибиті шибки. Всього зафіксовано вісім прильотів по місту – два у Шевченківському районі і шість у Київському, повідомив Ігор Терехов. У ніч на 31 травня ворог завдав ракетних ударів по території Недригайлівської громади на Сумщині В ОВА повідомили, що щонайменше одна людина постраждала – їй надали медичну допомогу на місці. У ніч на 31 травня Курську область Росії атакували дрони. Російські телеграм-канали пишуть про прильоти у Рильську та Льгові.
Росія вдарила КАБами по будинках на Запоріжжі
У Харкові прогриміли вибухи
Росія вдарила по Сумщині ракетами
Є пошкодження у житловому секторі, зруйновані складські приміщення.
Загинула 9-річна дівчинка, поранений 16-річний хлопець.
Такими є наслідки ворожої атаки по прифронтовому селу Пологівського району, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росіяни поцілили КАБами по житловій забудові. Один будинок зруйнували. Ще декілька будинків, автівки та господарчі споруди пошкоджені вибуховою хвилею.
Від ударів ворожих БпЛА постраждали два райони міста –Шевченківський та Київський. На місцях влучань є пожежі, у Київському районі одна постраждала людина.
У Шевченківському районі під ударом опинилося СТО –пошкоджено приміщення та кілька автівок. У Київському, внаслідок прильоту, у кількох будинках вибиті шибки.
Всього зафіксовано вісім прильотів по місту – два у Шевченківському районі і шість у Київському, повідомив Ігор Терехов.
У ніч на 31 травня ворог завдав ракетних ударів по території Недригайлівської громади на Сумщині
В ОВА повідомили, що щонайменше одна людина постраждала – їй надали медичну допомогу на місці.
У ніч на 31 травня Курську область Росії атакували дрони. Російські телеграм-канали пишуть про прильоти у Рильську та Льгові.