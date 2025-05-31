Атака "Шахедами" по Україні, вибухи в Росії: хронологія 1193 дня війни

04:18, 31 травня

Від ударів ворожих БпЛА постраждали два райони міста –Шевченківський та Київський. На місцях влучань є пожежі, у Київському районі одна постраждала людина.

У Шевченківському районі під ударом опинилося СТО –пошкоджено приміщення та кілька автівок. У Київському, внаслідок прильоту, у кількох будинках вибиті шибки.

Всього зафіксовано вісім прильотів по місту – два у Шевченківському районі і шість у Київському, повідомив Ігор Терехов.