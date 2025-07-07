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24 Канал Новини України Нічна атака "Шахедами", просування ворога на фронті: хронологія 1230 дня війни
7 липня, 06:39
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Нічна атака "Шахедами", просування ворога на фронті: хронологія 1230 дня війни

Ірина Марціяш

Кремль та його військо не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Водночас Збройні Сили України дають потужну відсіч окупаційній армії.

Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.

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06:38, 07 липня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
06:23, 07 липня

Вночі під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами ВМС Збройних Сил України було збито 15 ворожих дронів-камікадзе SHAHED-136.

 

05:37, 07 липня

Атака "Шахедами" по Харкову

Міський голова Ігор Терехов розповів, що:

  • Харків був атакований двома ворожими безпілотниками типу "Шахед". Під ударом – попередньо – Шевченківський район міста.
  • У Шевченківському попередньо є потрапляння у багатоповерхівку. Горить один з поверхів житлового будинку.
  • Також зафіксовано потрапляння у багатоповерхівку у Слобідському районі.
  • У Шевченківському районі четверо постраждалих, з них двоє дітей. У Слобідському районі – двоє поранених.
  • У Слобідському районі удари прийшлися один у район житлової забудови, у другому випадку цілили по цивільному обʼєкту.
01:50, 07 липня

Ворог атакував Київ безпілотниками

Очільник Київської МВА розповів про наслідки:

  • в Деснянському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджено вікна в нежитловій будівлі. Інформація щодо постраждалих та обсягу пошкоджень уточнюється.
  • у Соломʼянському районі пошкоджено авто та трубу водопостачання. Попередньо без пожежі та постраждалих.
01:04, 07 липня

Оновлена мапа DeepState

"Ворог окупував Лобкове та Піддубне, а також просунувся біля Степового та Рівнополя", – ідеться в повідомленні.
 

00:46, 07 липня

У ніч проти 7 червня жителі Одеси повідомили про вибухи в місті. Ворог атакував ударними БпЛА.

 