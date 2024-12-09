Атака "Шахедами", ворог просунувся біля Вугледара: хронологія 1020 дня війни

Росія продовжує тероризувати цивільне населення України. Вночі окупанти вкотре атакували ударними дронами. Окрім того, агресор не полишає спроб захопити дедалі більше наших територій.

Про наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини російських загарбників, ситуацію на полі бою, головні новини 1020 дня повномасштабної війни – повідомляє 24 Канал.

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