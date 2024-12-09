Атака "Шахедами", ворог просунувся біля Вугледара: хронологія 1020 дня війни
Росія продовжує тероризувати цивільне населення України. Вночі окупанти вкотре атакували ударними дронами. Окрім того, агресор не полишає спроб захопити дедалі більше наших територій.
Про наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини російських загарбників, ситуацію на полі бою, головні новини 1020 дня повномасштабної війни – повідомляє 24 Канал.
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В окупованому Маріуполі російські загарбники планують нові фільтраційні заходи, аби виявити спротив. Навіть у навчальних закладах перевіряють дітей. Про це розповів депутат Маріупольської міської ради. Дмитро Забавін наголосив, найстрашніша фільтрація в Маріуполі відбувалася на початку повномасштабної війни. Тоді людей, які намагалися виїхати з міста, буквально викрадали. Щось схоже відбувається і зараз. Аналітики зазначили, що російські війська здійснили просування на Покровському та Вугледарському напрямках. Окрім того, в Курській області. Більшість наступальних дій ворога успіху не мали. Вибухи пролунали на Тернопільщині, Івано-Франківщині, Рівненщині та Хмельниччині.
У Маріуполі окупанти готують нову фільтрацію: перевіряють навіть дітей
Росіяни просунулися на Покровському напрямку й біля Вугледара, – ISW
Під атакою "Шахедів" західні області
В окупованому Маріуполі російські загарбники планують нові фільтраційні заходи, аби виявити спротив. Навіть у навчальних закладах перевіряють дітей. Про це розповів депутат Маріупольської міської ради.
Дмитро Забавін наголосив, найстрашніша фільтрація в Маріуполі відбувалася на початку повномасштабної війни. Тоді людей, які намагалися виїхати з міста, буквально викрадали. Щось схоже відбувається і зараз.
Аналітики зазначили, що російські війська здійснили просування на Покровському та Вугледарському напрямках. Окрім того, в Курській області. Більшість наступальних дій ворога успіху не мали.
Вибухи пролунали на Тернопільщині, Івано-Франківщині, Рівненщині та Хмельниччині.