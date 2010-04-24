Комбінований обстріл Києва, вибухи у Запоріжжі та Харкові: хронологія 1156 дня війни

Росія продовжує вести проти України злочинну повномасштабну війну. Водночас наші захисники дають ворогу гідну відсіч на усіх напрямках фронту.

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1156 день. Про головні події цієї доби – читайте в тексті 24 Каналу.

Дивіться також Росія продовжує атакувати "Шахедами": велика кількість дронів летить на Запоріжжя

Що відбулося за добу