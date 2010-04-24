Комбінований обстріл Києва, вибухи у Запоріжжі та Харкові: хронологія 1156 дня війни
Росія продовжує вести проти України злочинну повномасштабну війну. Водночас наші захисники дають ворогу гідну відсіч на усіх напрямках фронту.
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1156 день. Про головні події цієї доби – читайте в тексті 24 Каналу.
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Що відбулося за добу
Станом на 06:06 вже відомо про 9 загиблих. А постраждали 63 людини. За словами ДСНС, 42 людей госпіталізували, серед яких – 6 дітей. Іншим надали допомогу на місці. Також серед поранених – вагітна жінка. За словами Терехова, було 7 ударів крилатих ракет і 12 – дронами-камікадзе типу "Шахед". За його словами, внаслідок атаки постраждало виробниче підприємство, зазнали пошкоджень багатоповерхові та приватні будинки. Зараз на місцях працюють відповідні служби. Терехов додав, що один з ударів ракетами прийшовся по Новобаварському району. У підсумку повибивало вікна у прилеглих багатоповерхівках. Інформації щодо постраждалих не було. Огляд місця прильоту триває. Крім того, була інформація про пошкодження приватних будинків в Основʼянському районі міста. У Бучанському районі пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Крім того, сталася пожежа в одному з магазинів. Інформація щодо постраждалих серед населення не надходила. Також пожежа у лісі виникла у Вишгородському районі. А у Броварському – горів трав'яний настил. Тимур Ткаченко повідомив про падіння уламків у Шевченківському, Святошинському та Голосіївському районах. Водночас мер Києва Віталій Кличко розповів про виклик медиків у Голосіївський, Соломʼянський, Святошинський та Шевченківський райони. Росія здійснила чергову ракетну атаку по Києву. У КОВА закликають усіх громадян дотримуватися безпеки та залишатися в укриттях до остаточної стабілізації ситуації. У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння, Голова Запорізької ОВА заявляв про загрозу крилатих ракет по Запорізькій області. Відомо, що Росія запустила "Калібри" з акваторії Чорного моря. Також раніше була інформація, що у бік області рухалися "Шахеди". Гучно було щонайменше вдвічі. Місцева влада повідомляла про роботу ППО.
Є жертви та постраждалі у Києві
Під ударом опинився Харків
Які наслідки атаки для Київщини
Внаслідок атаки у столиці постраждали кілька районів
Дрони атакували Київ та область
– закликає влада.
На Запоріжжі пролунали вибухи
Станом на 06:06 вже відомо про 9 загиблих. А постраждали 63 людини.
За словами ДСНС, 42 людей госпіталізували, серед яких – 6 дітей. Іншим надали допомогу на місці. Також серед поранених – вагітна жінка.
За словами Терехова, було 7 ударів крилатих ракет і 12 – дронами-камікадзе типу "Шахед". За його словами, внаслідок атаки постраждало виробниче підприємство, зазнали пошкоджень багатоповерхові та приватні будинки. Зараз на місцях працюють відповідні служби.
Терехов додав, що один з ударів ракетами прийшовся по Новобаварському району. У підсумку повибивало вікна у прилеглих багатоповерхівках. Інформації щодо постраждалих не було. Огляд місця прильоту триває. Крім того, була інформація про пошкодження приватних будинків в Основʼянському районі міста.
У Бучанському районі пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Крім того, сталася пожежа в одному з магазинів. Інформація щодо постраждалих серед населення не надходила.
Також пожежа у лісі виникла у Вишгородському районі. А у Броварському – горів трав'яний настил.
Тимур Ткаченко повідомив про падіння уламків у Шевченківському, Святошинському та Голосіївському районах. Водночас мер Києва Віталій Кличко розповів про виклик медиків у Голосіївський, Соломʼянський, Святошинський та Шевченківський райони.
Росія здійснила чергову ракетну атаку по Києву. У КОВА закликають усіх громадян дотримуватися безпеки та залишатися в укриттях до остаточної стабілізації ситуації.
У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння,
Голова Запорізької ОВА заявляв про загрозу крилатих ракет по Запорізькій області. Відомо, що Росія запустила "Калібри" з акваторії Чорного моря. Також раніше була інформація, що у бік області рухалися "Шахеди".
Гучно було щонайменше вдвічі. Місцева влада повідомляла про роботу ППО.