Атака "Шахедами", вибухи у Києві: хронологія 1005 дня війни

Уже 1005 доба повномасштабної війни. Російські загарбники вкотре атакували Україну ударними дронами. Окрім того, намагаються просуватися на фронті.

Про ситуацію на полі бою, наслідки російських атак по Україні, нові воєнні злочини окупантів, головні новини 24 листопада, – повідомляє 24 Канал.

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