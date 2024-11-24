Атака "Шахедами", вибухи у Києві: хронологія 1005 дня війни
Уже 1005 доба повномасштабної війни. Російські загарбники вкотре атакували Україну ударними дронами. Окрім того, намагаються просуватися на фронті.
Про ситуацію на полі бою, наслідки російських атак по Україні, нові воєнні злочини окупантів, головні новини 24 листопада, – повідомляє 24 Канал.
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У столиці чули вибухи. ППО продовжує працювати по російських дронах. В ОВА повідомили, що зафіксовано рух ворожих БпЛА. Працюють сили ППО. Начальник ГУР МО та глава СБУ вшанували пам'ять жертв Голодомору, поклавши квіти до пам'ятника "Гірка пам'ять дитинства" у Києві. Вшановуємо пам'ять жертв Голодомору – геноциду українського народу. Зло з Москви мусить бути покаране! Аналітики повідомили про незначні просування ворога в Курській області та на кордоні Донецької й Запорізької областей 22 й 23 листопада. На інших напрямках, зокрема в Харківській області, поблизу Сіверська, Торецька, Покровська та Вугледара, підтверджених просувань окупантів зафіксовано не було. Геолокаційні кадри показують, що Сили оборони відбивали атаки російських військ біля Великої Новосілки, що свідчить про активні бойові дії в цьому районі. На Дніпровському напрямку в Херсонській області тривали позиційні бої, але лінія фронту залишалася незмінною. МВС оприлюднило тисячі кримінальних справ щодо Голодомору, які свідчать про злочини радянської влади. Ігор Клименко наголосив, що матеріали, оприлюднені у співпраці з Музеєм Голодомору, доводять, що голод був свідомим інструментом упокорення українців. У Генштабі повідомили, що 23 листопада відбулося 224 бойових зіткнення. Найбільша активність ворога – на Покровському та Курахівському напрямках. За даними аналітиків, ворог мав певні успіхи на Курському напрямку, де триває операція Сил оборони, а також на Курахівському, Времівському, Торецькому й Покровському. Зокрема, окупанти просунулися біля Гордіївки, Пушкіного, Юр'ївки, Петрівки, Романівки, Єлизаветівки, Роздольного, Великої Новосілки, Неліпівки, в Кругляківці, Іллінці та Берестках. Американські посадовці припускають, що навіть прискорене постачання зброї та коштів не зможе докорінно змінити хід війни в Україні найближчим часом. Однак, це допоможе зміцнити українські позиції для забезпечення перемир'я або "дотримання лінії припинення вогню". Дехто стверджує, що застосування Росією балістичної ракети по Дніпру 21 листопада "знаменує вирішальний і потенційно небезпечний момент у конфлікті Москви із Заходом".
У Києві пролунали вибухи
На Київщині працює ППО
Зло з Москви мусить бути покаране, – Буданов і Малюк вшанували пам'ять жертв Голодомору
– наголосив Буданов.
Просування Росії на Курщини та на півдні Донеччини: огляд карт фронту від ISW
МВС оприлюднило тисячі кримінальних справ, що стосуються Голодомору
Яка ситуація на фронті
Росіяни просунулися в 12 населених пунктах на Курщині та Донеччині, – DeepState
Західна зброя може допомогти Україні у переговорах, однак назрів небезпечний момент, – ЗМІ
У столиці чули вибухи. ППО продовжує працювати по російських дронах.
В ОВА повідомили, що зафіксовано рух ворожих БпЛА. Працюють сили ППО.
Начальник ГУР МО та глава СБУ вшанували пам'ять жертв Голодомору, поклавши квіти до пам'ятника "Гірка пам'ять дитинства" у Києві.
Вшановуємо пам'ять жертв Голодомору – геноциду українського народу. Зло з Москви мусить бути покаране!
Аналітики повідомили про незначні просування ворога в Курській області та на кордоні Донецької й Запорізької областей 22 й 23 листопада.
На інших напрямках, зокрема в Харківській області, поблизу Сіверська, Торецька, Покровська та Вугледара, підтверджених просувань окупантів зафіксовано не було.
Геолокаційні кадри показують, що Сили оборони відбивали атаки російських військ біля Великої Новосілки, що свідчить про активні бойові дії в цьому районі.
На Дніпровському напрямку в Херсонській області тривали позиційні бої, але лінія фронту залишалася незмінною.
МВС оприлюднило тисячі кримінальних справ щодо Голодомору, які свідчать про злочини радянської влади.
Ігор Клименко наголосив, що матеріали, оприлюднені у співпраці з Музеєм Голодомору, доводять, що голод був свідомим інструментом упокорення українців.
У Генштабі повідомили, що 23 листопада відбулося 224 бойових зіткнення. Найбільша активність ворога – на Покровському та Курахівському напрямках.
За даними аналітиків, ворог мав певні успіхи на Курському напрямку, де триває операція Сил оборони, а також на Курахівському, Времівському, Торецькому й Покровському.
Зокрема, окупанти просунулися біля Гордіївки, Пушкіного, Юр'ївки, Петрівки, Романівки, Єлизаветівки, Роздольного, Великої Новосілки, Неліпівки, в Кругляківці, Іллінці та Берестках.
Американські посадовці припускають, що навіть прискорене постачання зброї та коштів не зможе докорінно змінити хід війни в Україні найближчим часом. Однак, це допоможе зміцнити українські позиції для забезпечення перемир'я або "дотримання лінії припинення вогню".
Дехто стверджує, що застосування Росією балістичної ракети по Дніпру 21 листопада "знаменує вирішальний і потенційно небезпечний момент у конфлікті Москви із Заходом".