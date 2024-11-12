Атака "Шахедами", у Кривому Розі з-під завалів дістали тіла 3 дітей: хронологія 993 дня війни

12 листопада 2024, 08:56
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Автор: Юлія Муріна

Росія продовжує терор цивільного населення. Вночі 12 листопада окупанти вкотре атакували Україну ударними дронами й не тільки. На жаль, внаслідок обстрілу є постраждалі.

Про наслідки терористичних атак агресора, нові воєнні злочини російських загарбників, ситуацію на фронті, головні новини 993 дня війни – повідомляє 24 Канал.

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08:14, 12 листопада

Внаслідок ракетного удару по Харкову є постраждалі, пошкоджені будинки

Ввечері 11 листопада окупанти атакували Харків ракетою С-300 (С-400), пошкодивши декілька житлових будинків.

Внаслідок ворожого обстрілу постраждали 3 цивільних. У всіх гостра реакція на стрес.

07:40, 12 листопада

Сили оборони ліквідували ще 1950 окупантів

Українські воїни ліквідували ще 1950 окупантів і знищили понад 280 одиниць техніки агресора.

Втрати ворога на 12 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ

07:37, 12 листопада

На Курщині Сили оборони відбили 5 атак на Новоіванівку, – DeepState

Українські захисники відбили 5 ворожих атак на Новоіванівку в Курській області, знищивши щонайменше 18 одиниць озброєння та військової техніки.

Кількість загиблих і поранених російських військових може сягати до 300 осіб, зазначили аналітики DeepState.

07:33, 12 листопада

Атака на кривий Ріг: з-під завалів будинку дістали тіла 3 дітей

Окупанти завдали ракетного удару по місту. З-під завалів будинку рятувальники витягли тіла 3 дітей.

06:59, 12 листопада

На фронті загинув захисник Андрій Пустовалов з Буковини

У бою проти окупантів загинув Андрій Пустовалов – боєць Сил спеціальних операцій ЗСУ.

06:56, 12 листопада

У Бєлгородській області дрони атакували нафтобазу: спалахнув резервуар

Вночі в Бєлгородській області прогриміли вибухи. Російські загарбники заявили про атаку дронів на нафтобазу. Спалахнув резервуар.

06:32, 12 листопада

Росіяни просунулися на Курщині та поблизу Куп'янська, – ISW

У Курській області, за даними Інституту вивчення війни, Сили оборони просунулися у Новоіванівці. Тим часом окупанти відвоювали позиції на північний захід від Погребків, а також просунулися біля Дар'їного.

06:26, 12 листопада

Росія вдарила по житловій забудові Запоріжжя: у багатоповерхівці заблоковані люди

Окупанти завдали кілька авіаударів по Запоріжжю. Поцілили по житловій забудові в Запорізькому й Василівському районах.

У багатоповерхівці заблоковані двоє людей. Проводиться рятувальна операція,
– заявив Іван Федоров.

Також додав, масштаби руйнувань з'ясовуються.

04:28, 12 листопада

У Запоріжжі та області прогриміли вибухи

Голова ОВА повідомив про вибухи в Запорізькій області.

03:53, 12 листопада

На Київщині працює ППО

В ОВА повідомили, що в повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

03:04, 12 листопада

Окупанти просунулися в районах 10 населених пунктів, – DeepState

Аналітики зазначили, що російські загарбники просунулися в Першотравневому, Неліпівці, біля Дар'їно, Петрівки, Юріївки, Новоолексіївки, Дальнього, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки.

02:14, 12 листопада

Дрони знову атакують Київ: у столиці чули вибухи

У Києві чули вибухи. Ймовірно, вони пролунали за межами міста.

00:55, 12 листопада

У Полтаві пролунав вибух

На Полтавщині прогримів вибух. Повітряні сили попереджали про "Шахеди".

00:06, 12 листопада

Участь військ КНДР на боці Росії: Коваленко назвав найбільші загрози цієї співпраці

Якщо окупанти зможуть підготувати північнокорейських солдатів для заміни на позиціях, це може загрожувати не лише Україні, а й країнам НАТО.

Керівник ЦПД зазначив, що країни Балтії вже через 4 – 6 років за такої слабкої позиції Заходу, яка є зараз, можуть стати жертвами російської агресії.