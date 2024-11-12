Атака "Шахедами", у Кривому Розі з-під завалів дістали тіла 3 дітей: хронологія 993 дня війни
Росія продовжує терор цивільного населення. Вночі 12 листопада окупанти вкотре атакували Україну ударними дронами й не тільки. На жаль, внаслідок обстрілу є постраждалі.
Про наслідки терористичних атак агресора, нові воєнні злочини російських загарбників, ситуацію на фронті, головні новини 993 дня війни – повідомляє 24 Канал.
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Ввечері 11 листопада окупанти атакували Харків ракетою С-300 (С-400), пошкодивши декілька житлових будинків. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали 3 цивільних. У всіх гостра реакція на стрес. Українські захисники відбили 5 ворожих атак на Новоіванівку в Курській області, знищивши щонайменше 18 одиниць озброєння та військової техніки. Кількість загиблих і поранених російських військових може сягати до 300 осіб, зазначили аналітики DeepState. Окупанти завдали ракетного удару по місту. З-під завалів будинку рятувальники витягли тіла 3 дітей. У бою проти окупантів загинув Андрій Пустовалов – боєць Сил спеціальних операцій ЗСУ. Вночі в Бєлгородській області прогриміли вибухи. Російські загарбники заявили про атаку дронів на нафтобазу. Спалахнув резервуар. У Курській області, за даними Інституту вивчення війни, Сили оборони просунулися у Новоіванівці. Тим часом окупанти відвоювали позиції на північний захід від Погребків, а також просунулися біля Дар'їного. Окупанти завдали кілька авіаударів по Запоріжжю. Поцілили по житловій забудові в Запорізькому й Василівському районах. У багатоповерхівці заблоковані двоє людей. Проводиться рятувальна операція, Також додав, масштаби руйнувань з'ясовуються. Голова ОВА повідомив про вибухи в Запорізькій області. В ОВА повідомили, що в повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Аналітики зазначили, що російські загарбники просунулися в Першотравневому, Неліпівці, біля Дар'їно, Петрівки, Юріївки, Новоолексіївки, Дальнього, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки. У Києві чули вибухи. Ймовірно, вони пролунали за межами міста. На Полтавщині прогримів вибух. Повітряні сили попереджали про "Шахеди". Якщо окупанти зможуть підготувати північнокорейських солдатів для заміни на позиціях, це може загрожувати не лише Україні, а й країнам НАТО. Керівник ЦПД зазначив, що країни Балтії вже через 4 – 6 років за такої слабкої позиції Заходу, яка є зараз, можуть стати жертвами російської агресії.
Внаслідок ракетного удару по Харкову є постраждалі, пошкоджені будинки
Сили оборони ліквідували ще 1950 окупантів
На Курщині Сили оборони відбили 5 атак на Новоіванівку, – DeepState
Атака на кривий Ріг: з-під завалів будинку дістали тіла 3 дітей
На фронті загинув захисник Андрій Пустовалов з Буковини
У Бєлгородській області дрони атакували нафтобазу: спалахнув резервуар
Росіяни просунулися на Курщині та поблизу Куп'янська, – ISW
Росія вдарила по житловій забудові Запоріжжя: у багатоповерхівці заблоковані люди
– заявив Іван Федоров.
У Запоріжжі та області прогриміли вибухи
На Київщині працює ППО
Окупанти просунулися в районах 10 населених пунктів, – DeepState
Дрони знову атакують Київ: у столиці чули вибухи
У Полтаві пролунав вибух
Участь військ КНДР на боці Росії: Коваленко назвав найбільші загрози цієї співпраці
Ввечері 11 листопада окупанти атакували Харків ракетою С-300 (С-400), пошкодивши декілька житлових будинків.
Внаслідок ворожого обстрілу постраждали 3 цивільних. У всіх гостра реакція на стрес.
Українські захисники відбили 5 ворожих атак на Новоіванівку в Курській області, знищивши щонайменше 18 одиниць озброєння та військової техніки.
Кількість загиблих і поранених російських військових може сягати до 300 осіб, зазначили аналітики DeepState.
Окупанти завдали ракетного удару по місту. З-під завалів будинку рятувальники витягли тіла 3 дітей.
У бою проти окупантів загинув Андрій Пустовалов – боєць Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Вночі в Бєлгородській області прогриміли вибухи. Російські загарбники заявили про атаку дронів на нафтобазу. Спалахнув резервуар.
У Курській області, за даними Інституту вивчення війни, Сили оборони просунулися у Новоіванівці. Тим часом окупанти відвоювали позиції на північний захід від Погребків, а також просунулися біля Дар'їного.
Окупанти завдали кілька авіаударів по Запоріжжю. Поцілили по житловій забудові в Запорізькому й Василівському районах.
У багатоповерхівці заблоковані двоє людей. Проводиться рятувальна операція,
Також додав, масштаби руйнувань з'ясовуються.
Голова ОВА повідомив про вибухи в Запорізькій області.
В ОВА повідомили, що в повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Аналітики зазначили, що російські загарбники просунулися в Першотравневому, Неліпівці, біля Дар'їно, Петрівки, Юріївки, Новоолексіївки, Дальнього, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки.
У Києві чули вибухи. Ймовірно, вони пролунали за межами міста.
На Полтавщині прогримів вибух. Повітряні сили попереджали про "Шахеди".
Якщо окупанти зможуть підготувати північнокорейських солдатів для заміни на позиціях, це може загрожувати не лише Україні, а й країнам НАТО.
Керівник ЦПД зазначив, що країни Балтії вже через 4 – 6 років за такої слабкої позиції Заходу, яка є зараз, можуть стати жертвами російської агресії.