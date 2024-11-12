Атака "Шахедами", у Кривому Розі з-під завалів дістали тіла 3 дітей: хронологія 993 дня війни

Росія продовжує терор цивільного населення. Вночі 12 листопада окупанти вкотре атакували Україну ударними дронами й не тільки. На жаль, внаслідок обстрілу є постраждалі.

Про наслідки терористичних атак агресора, нові воєнні злочини російських загарбників, ситуацію на фронті, головні новини 993 дня війни – повідомляє 24 Канал.

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