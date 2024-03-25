Атака "Шахедами" на Південь, у Росії дрони вдарили по електростанції: хронологія 761 дня війни
Окупанти продовжують терор цивільного населення, зокрема, б'ють по критичній інфраструктурі. Також ворог намагається наступати, втім, Сили оборони дають потужну відсіч.
Яка ситуація на фронті сьогодні, про наслідки ворожих обстрілів, нові воєнні злочини росіян, головні події 25 березня – пише 24 Канал.
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Десять наших пілотів пройшли у Великій Британії базову льотну, наземну і мовну підготовку. Тепер вони перейдуть на наступний етап навчання у Франції. Пілоти закінчили базові навчання / Фото Міноборони Британії У мережі повідомляють, що в районі Новочеркаської ДРЕС видно дим. Її атакували дрони. Два енергоблоки держрайонної електростанції тимчасово виведені з експлуатації. Також через пожежу на підстанції відключилися високовольтні лінії. Окупанти вкотре атакували Одещину ударними безпілотниками. Є пошкодження енергетичної інфраструктури. У частині Одеси немає електропостачання. Всі екстрені служби працюють. Голова ОВА написав: "Йде антимопедна робота. Поки -2 у нас. Але ще летять". Росіяни продовжують будувати залізницю на тимчасово окупованих територіях України. Втім, вона проходить через територію, яку можуть вражати українські високоточні системи дальнього радіуса дії, зазначили в британській розвідці.
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Росія будує залізницю до Бердянська
Десять наших пілотів пройшли у Великій Британії базову льотну, наземну і мовну підготовку. Тепер вони перейдуть на наступний етап навчання у Франції.
Пілоти закінчили базові навчання / Фото Міноборони Британії
У мережі повідомляють, що в районі Новочеркаської ДРЕС видно дим. Її атакували дрони.
Два енергоблоки держрайонної електростанції тимчасово виведені з експлуатації. Також через пожежу на підстанції відключилися високовольтні лінії.
Окупанти вкотре атакували Одещину ударними безпілотниками. Є пошкодження енергетичної інфраструктури. У частині Одеси немає електропостачання. Всі екстрені служби працюють.
Голова ОВА написав: "Йде антимопедна робота. Поки -2 у нас. Але ще летять".
Росіяни продовжують будувати залізницю на тимчасово окупованих територіях України. Втім, вона проходить через територію, яку можуть вражати українські високоточні системи дальнього радіуса дії, зазначили в британській розвідці.