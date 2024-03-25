Атака "Шахедами" на Південь, у Росії дрони вдарили по електростанції: хронологія 761 дня війни

Окупанти продовжують терор цивільного населення, зокрема, б'ють по критичній інфраструктурі. Також ворог намагається наступати, втім, Сили оборони дають потужну відсіч.

Яка ситуація на фронті сьогодні, про наслідки ворожих обстрілів, нові воєнні злочини росіян, головні події 25 березня – пише 24 Канал.

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