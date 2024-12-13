Атака "Шахедами", новий пакет військової допомоги від США: хронологія 1024 дня війни
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1024 дні. Ворог не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Сили оборони дають потужну відсіч окупантам.
Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Україна цілий день під атакою "Шахедів": тривога дісталася Київщини та низки інших областей
У місті був приліт "Шахеда" у житловий будинок в Індустріальному районі, повідомляв Ігор Терехов. Попередньо – потрапляння у дах пʼятиповерхівки. Інформації щодо постраждалих на дану хвилину не надходило Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що 12 грудня було оголошено про новий пакет військової допомоги Україні. Допомога Києву буде надана з військових запасів США. За словами Блінкена, Сполучені Штати надають "ще один значний пакет терміново необхідної зброї та обладнання". Він пояснив, що атаки Росії тривають, а Україна захищається, тож їй потрібна допомога. У пакет увійдуть:
У Харкові приліт "Шахеда" у житловий будинок
США оголосили пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів
У місті був приліт "Шахеда" у житловий будинок в Індустріальному районі, повідомляв Ігор Терехов. Попередньо – потрапляння у дах пʼятиповерхівки. Інформації щодо постраждалих на дану хвилину не надходило
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що 12 грудня було оголошено про новий пакет військової допомоги Україні. Допомога Києву буде надана з військових запасів США.
За словами Блінкена, Сполучені Штати надають "ще один значний пакет терміново необхідної зброї та обладнання". Він пояснив, що атаки Росії тривають, а Україна захищається, тож їй потрібна допомога.
У пакет увійдуть: