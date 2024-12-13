Атака "Шахедами", новий пакет військової допомоги від США: хронологія 1024 дня війни

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1024 дні. Ворог не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Сили оборони дають потужну відсіч окупантам.

Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.

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