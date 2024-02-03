Атака "Шахедами", пожежа на НПЗ у Волгограді: хронологія 710 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 710 добу. Російські військові продовжують терор мирного населення, обстрілюють цивільну інфраструктуру.

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