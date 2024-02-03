Атака "Шахедами", пожежа на НПЗ у Волгограді: хронологія 710 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 710 добу. Російські військові продовжують терор мирного населення, обстрілюють цивільну інфраструктуру.
Про головні новини 3 лютого, чергові воєнні злочини росіян, боротьбу українського народу проти агресора та ситуацію на міжнародній арені пише 24 Канал.
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Російські загарбники заявили, що БпЛА атакували й Бєлгородську область. Зокрема, серія вибухів пролунала поблизу міста Новий Оскол. Російські пропагандисти повідомили, що пожежа сталася у Червоноармійському районі Волгограда. На площі 300 квадратних метрів горять нафтопродукти. Окупанти скаржаться на атаку БпЛА. Загарбники збираються провести "голосування" за президента Росії на тимчасово окупованих територіях. Аби "намалювати" потрібний результат, вони застосують певні маніпуляції. Павло Лисянський розповів 24 Каналу, що в окупантів проблеми із "явкою" на цих "виборах". Правозахисник зазначив, що окупанти формують списки виборців вносять туди багато людей, яких фізично вже немає. Окупанти заявили, що Воронеж летів атакувати безпілотник. Традиційно пропагандисти писали про роботу "ПеВеО". У Житомирській області під час повітряної тривоги працювала ППО. Перед цим Повітряні сили попереджали про "Шахеди".
Бєлгородська область під атакою БпЛА
У Волгограді горить НПЗ
Як Росія готує "вибори" Путіна на окупованих територіях
Воронеж під атакою безпілотників
На Житомирщині працювала ППО
Російські загарбники заявили, що БпЛА атакували й Бєлгородську область. Зокрема, серія вибухів пролунала поблизу міста Новий Оскол.
Російські пропагандисти повідомили, що пожежа сталася у Червоноармійському районі Волгограда. На площі 300 квадратних метрів горять нафтопродукти.
Окупанти скаржаться на атаку БпЛА.
Загарбники збираються провести "голосування" за президента Росії на тимчасово окупованих територіях. Аби "намалювати" потрібний результат, вони застосують певні маніпуляції.
Павло Лисянський розповів 24 Каналу, що в окупантів проблеми із "явкою" на цих "виборах". Правозахисник зазначив, що окупанти формують списки виборців вносять туди багато людей, яких фізично вже немає.
Окупанти заявили, що Воронеж летів атакувати безпілотник. Традиційно пропагандисти писали про роботу "ПеВеО".
У Житомирській області під час повітряної тривоги працювала ППО. Перед цим Повітряні сили попереджали про "Шахеди".