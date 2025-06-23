Атака ракетами та БпЛА, під ударами "Шахедів" опинився Київ: хронологія 1216 дня війни

В Україні розпочалася та триває 1216 доба повномасштабного російського вторгнення. Росіяни продовжують атаки по містах та не полишають спроб захопити дедалі більше наших територій.

Про ситуацію на фронті, воєнні злочини росіян, наслідки ворожих атак та інші головні новини 5 лютого – розповідає 24 Канал.

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Що відбулося за добу

05:32, 23 червня У Києві пошкоджено вихід зі станції метро Святошин, постраждали люди Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив у соціальних мережах, що під час атаки ворога цієї ночі, 23 червня, пошкоджено один із виходів станції метро Святошин. Також пошкоджена зупинка. Там постраждали 2 людей, їм медики допомогли на місці, минулося без госпіталізації. Ткаченко наголосив, що стиль ворога незмінний – б'ють туди, де можуть бути люди, навіть які ховаються від обстрілів. 04:43, 23 червня На Київщині через атаку БпЛА виникли пожежі у кількох районах, загинула людина Постраждали й райони області. За інформацією Київської ОВА: У Бориспільському – пожежа у 2 приватних будинках.

У Білоцерківському – уламки збитих цілей спричинили пожежу у приватних будинках, пошкоджено багатоквартирний будинок, зруйновано будівлю готелю, де також є медичний заклад.

Також 4 приватні будинки та 3 автомобілі пошкоджені у Бучанському районі. 04:37, 23 червня Окрім БпЛА, Київ атакували балістикою та, ймовірно, крилатими ракетами У першому великому проміжку на столицю налітали ударні дрони ворога. Разом із цим серія дуже сильних вибухів у Києві пролунала, коли моніторингові спільноти та Київська МВА попереджали про загрозу застосування балістики. Під час другої за ніч тривоги монітори написали, що з території Росії залетіли крилаті ракети. Повітряні сили ж вказали на швидкісні цілі, що летять з Чернігівщини курсом на Київщину, згодомі в столиці знову почули вибухи. 01:40, 23 червня У Києві було чутно вибухи Дуже багато дронів на Київ. Кияни, варто залишатися в укриттях. Ворог атакує хвилями, з різних напрямків,

– написали у КМВА. Вже відомо, що у столиці є наслідки ударів БпЛА – влучання у будинки, території, також пожежі, падіння уламків. Кілька людей постраждали.



