Атака ракетами та БпЛА, під ударами "Шахедів" опинився Київ: хронологія 1216 дня війни
В Україні розпочалася та триває 1216 доба повномасштабного російського вторгнення. Росіяни продовжують атаки по містах та не полишають спроб захопити дедалі більше наших територій.
Про ситуацію на фронті, воєнні злочини росіян, наслідки ворожих атак та інші головні новини 5 лютого – розповідає 24 Канал.
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Що відбулося за добу
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив у соціальних мережах, що під час атаки ворога цієї ночі, 23 червня, пошкоджено один із виходів станції метро Святошин. Також пошкоджена зупинка. Там постраждали 2 людей, їм медики допомогли на місці, минулося без госпіталізації. Ткаченко наголосив, що стиль ворога незмінний – б'ють туди, де можуть бути люди, навіть які ховаються від обстрілів. Постраждали й райони області. За інформацією Київської ОВА: У першому великому проміжку на столицю налітали ударні дрони ворога. Разом із цим серія дуже сильних вибухів у Києві пролунала, коли моніторингові спільноти та Київська МВА попереджали про загрозу застосування балістики. Під час другої за ніч тривоги монітори написали, що з території Росії залетіли крилаті ракети. Повітряні сили ж вказали на швидкісні цілі, що летять з Чернігівщини курсом на Київщину, згодомі в столиці знову почули вибухи. Дуже багато дронів на Київ. Кияни, варто залишатися в укриттях. Ворог атакує хвилями, з різних напрямків, Вже відомо, що у столиці є наслідки ударів БпЛА – влучання у будинки, території, також пожежі, падіння уламків. Кілька людей постраждали.
У Києві пошкоджено вихід зі станції метро Святошин, постраждали люди
На Київщині через атаку БпЛА виникли пожежі у кількох районах, загинула людина
Окрім БпЛА, Київ атакували балістикою та, ймовірно, крилатими ракетами
У Києві було чутно вибухи
– написали у КМВА.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив у соціальних мережах, що під час атаки ворога цієї ночі, 23 червня, пошкоджено один із виходів станції метро Святошин. Також пошкоджена зупинка.
Там постраждали 2 людей, їм медики допомогли на місці, минулося без госпіталізації. Ткаченко наголосив, що стиль ворога незмінний – б'ють туди, де можуть бути люди, навіть які ховаються від обстрілів.
Постраждали й райони області. За інформацією Київської ОВА:
У першому великому проміжку на столицю налітали ударні дрони ворога. Разом із цим серія дуже сильних вибухів у Києві пролунала, коли моніторингові спільноти та Київська МВА попереджали про загрозу застосування балістики.
Під час другої за ніч тривоги монітори написали, що з території Росії залетіли крилаті ракети. Повітряні сили ж вказали на швидкісні цілі, що летять з Чернігівщини курсом на Київщину, згодомі в столиці знову почули вибухи.
Дуже багато дронів на Київ. Кияни, варто залишатися в укриттях. Ворог атакує хвилями, з різних напрямків,
Вже відомо, що у столиці є наслідки ударів БпЛА – влучання у будинки, території, також пожежі, падіння уламків. Кілька людей постраждали.