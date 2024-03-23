Атака "Шахедами", дрони вдарили по НПЗ в Самарській області: хронологія 759 дня війни
У ніч на 23 березня окупанти знову атакували Україну дронами. Окрім того, ворог намагається просуватися на фронті. Однак, українські захисники дають потужну відсіч. Тим часом у Росії удар по черговому НПЗ.
Про головні події 23 березня, ситуацію на фронті, в тилу, на міжнародній арені, нові воєнні злочини російських окупантів інформує 24 Канал.
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Внаслідок атаки "Шахедами" на Дніпропетровщині й у Запоріжжі є пошкодження енергетичних об'єктів. Інформації про постраждалих не надходило. Наслідки уточнюються, повідомили в Силах оборони Півдня. РосЗМІ пишуть, що 23 березня могли виявити терористів, які нібито причетні до теракту у торговельному центрі "Крокус Сіті" у Підмосков'ї. За попередніми даними, більшість з них – громадяни Таджикистану. У Повітряних силах повідомили, що вночі ворог атакував 4 зенітними керованими ракетами С-300 (по Донеччині) та 34 ударними БпЛА типу "Shahed". Українські захисники знищили 31 "Шахед" у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Російські пропагандисти повідомили, що кількість загиблих внаслідок стрілянини у "Крокус Сіті Холл" нібито зросла до 82 осіб, з них 3 дітей. Двічі ворог обстріляв з артилерії та запустив 3 дрони-камікадзе. Бив по Нікополю та Червоногригорівській громаді. Пошкоджені 2 багатоповерхівки, коледж, інфраструктурний об'єкт, приватна оселя, 4 господарські споруди, ще дві – повністю зруйновані, також зачепило теплицю та лінії електропередачі. На щастя, ніхто не постраждав. Повітряні сили повідомили про загрози по ударних БпЛА. Вибухи уночі лунали в кількох регіонах Росії. Так, неспокійно було в Бєлгородській, Воронезькій, Саратовській та Брянській областях. Російське міноборони стверджує, що близько о 22:00 над Бєлгородською областю нібито збили 1 безпілотник, ще 2 – "ліквідували" над Воронезькою областю. Губернатор Бєлгородщини Гладков заявив, що під час атаки нібито постраждало одне з підприємств у Старооскольскому міському округу. Також окупанти заявили про нібито "знищення" 17 РСЗВ Vampire над Бєлгородщиною. РосЗМІ повідомили, що кількість загиблих зросла до понад 70. Зі спаленого концертного залу щойно витягли тіла ще 12 жертв. Окупанти спершу повідомили, що готується звернення Путіна до росіян у зв'язку з терактом. Але згодом сказали, що ця інформація передчасна. Посилання на трансляцію промови, яке виклали російські пропагандисти, пояснили "технічною помилкою". Терехов пише: "Третій вибух в місті після "Шахеда". У мережі поширюють інформацію про буцімто причетність до стрілянини в "Крокус Сіті Хол" кількох бородатих чоловіків кавказької зовнішності. На швидкості під'їхав мікроавтобус, бічні двері відчинилися, викинули світло-шумові гранати, вискочили шестеро бородатих людей кавказької зовнішності та почали стріляти, Ігор Терехов повідомив, що два вибухи були в Основ'янському районі. Наразі уточнюється інформація щодо постраждалих і руйнувань. Загарбники перекидають техніку з тимчасово окупованого Маріуполя у бік Бердянська. Окупанти постійно переміщують техніку та живу силу з території Росії. Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради. Віктор Дудукалов зауважив, що не все зупиняється у Бердянському районі. Додав, ворожий контингент постійно в ротаціях.
Атака "Шахедами": у Запорізькій і Дніпропетровській областях пошкоджено енергетичні об'єкти
У Брянській області могли виявити причетних до теракту під Москвою
Скільки "Шахедів" збили вночі
Втрати ворога
Вночі окупанти атакували Нікопольщину
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ
Росія знову під атакою БпЛА
Кількість жертв внаслідок стрілянини під Москвою могла перевищити 70, – ЗМІ
Дрони атакували НПЗ у Самарській області
Путін мав звернутися до росіян щодо стрілянини, але щось пішло не так
Шестеро кавказців і рюкзаки з бензином: очевидці розповіли про стрільців у "Крокус Сіті Холі"
– сказав очевидець.
Харків під атакою "Шахедів"
У Бердянську більше окупантів, ніж місцевих: окупанти перекидають техніку
Внаслідок атаки "Шахедами" на Дніпропетровщині й у Запоріжжі є пошкодження енергетичних об'єктів. Інформації про постраждалих не надходило. Наслідки уточнюються, повідомили в Силах оборони Півдня.
РосЗМІ пишуть, що 23 березня могли виявити терористів, які нібито причетні до теракту у торговельному центрі "Крокус Сіті" у Підмосков'ї. За попередніми даними, більшість з них – громадяни Таджикистану.
У Повітряних силах повідомили, що вночі ворог атакував 4 зенітними керованими ракетами С-300 (по Донеччині) та 34 ударними БпЛА типу "Shahed".
Українські захисники знищили 31 "Шахед" у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.
Російські пропагандисти повідомили, що кількість загиблих внаслідок стрілянини у "Крокус Сіті Холл" нібито зросла до 82 осіб, з них 3 дітей.
Двічі ворог обстріляв з артилерії та запустив 3 дрони-камікадзе. Бив по Нікополю та Червоногригорівській громаді.
Пошкоджені 2 багатоповерхівки, коледж, інфраструктурний об'єкт, приватна оселя, 4 господарські споруди, ще дві – повністю зруйновані, також зачепило теплицю та лінії електропередачі. На щастя, ніхто не постраждав.
Повітряні сили повідомили про загрози по ударних БпЛА.
Вибухи уночі лунали в кількох регіонах Росії. Так, неспокійно було в Бєлгородській, Воронезькій, Саратовській та Брянській областях.
Російське міноборони стверджує, що близько о 22:00 над Бєлгородською областю нібито збили 1 безпілотник, ще 2 – "ліквідували" над Воронезькою областю.
Губернатор Бєлгородщини Гладков заявив, що під час атаки нібито постраждало одне з підприємств у Старооскольскому міському округу. Також окупанти заявили про нібито "знищення" 17 РСЗВ Vampire над Бєлгородщиною.
РосЗМІ повідомили, що кількість загиблих зросла до понад 70. Зі спаленого концертного залу щойно витягли тіла ще 12 жертв.
Окупанти спершу повідомили, що готується звернення Путіна до росіян у зв'язку з терактом. Але згодом сказали, що ця інформація передчасна.
Посилання на трансляцію промови, яке виклали російські пропагандисти, пояснили "технічною помилкою".
Терехов пише: "Третій вибух в місті після "Шахеда".
У мережі поширюють інформацію про буцімто причетність до стрілянини в "Крокус Сіті Хол" кількох бородатих чоловіків кавказької зовнішності.
На швидкості під'їхав мікроавтобус, бічні двері відчинилися, викинули світло-шумові гранати, вискочили шестеро бородатих людей кавказької зовнішності та почали стріляти,
Ігор Терехов повідомив, що два вибухи були в Основ'янському районі. Наразі уточнюється інформація щодо постраждалих і руйнувань.
Загарбники перекидають техніку з тимчасово окупованого Маріуполя у бік Бердянська. Окупанти постійно переміщують техніку та живу силу з території Росії.
Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради. Віктор Дудукалов зауважив, що не все зупиняється у Бердянському районі. Додав, ворожий контингент постійно в ротаціях.