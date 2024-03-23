Атака "Шахедами", дрони вдарили по НПЗ в Самарській області: хронологія 759 дня війни

У ніч на 23 березня окупанти знову атакували Україну дронами. Окрім того, ворог намагається просуватися на фронті. Однак, українські захисники дають потужну відсіч. Тим часом у Росії удар по черговому НПЗ.

Про головні події 23 березня, ситуацію на фронті, в тилу, на міжнародній арені, нові воєнні злочини російських окупантів інформує 24 Канал.

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