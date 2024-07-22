Бербок різко відповіла Орбану, який пророкує загострення війни в Україні

Після своїх візитів до Києва та Москви Віктор Орбан зробив висновок, що надалі інтенсивність бойових дій тільки зросте і закликав шукати прямих дипломатичних контактів з Росією. У МЗС Німеччини відреагували на звіт угорця.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок впевнена, що Путін може завершити війну в Україні і вивести свої війська хоч завтра. Про це вона заявила, коментуючи слова Орбана про те, що інтенсивність бойових дій зросте, повідомляє кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Мир може бути вже завтра

Бербок зазначила, що Європа чітко дала зрозуміти, що хоче миру. "Ще більше хоче миру народ України", – додала вона.

Кожного дня лунає пропозиція поговорити з Путіним, але кожен другий день Путін відповідає більшим насильством і більшою кількістю нападів, останнім з яких був напад на дитячу лікарню,

– пригадала посадовиця.

Очільниця МЗС Німеччини наголошує, що Європа має продовжувати зміцнювати обороноздатність України. Вона також вважає, що питання миру перебуває "повністю у руках Путіна", оскільки саме він розпочав цю війну.

Мир може настати вже завтра, якщо Путін виведе свої війська. І ми не припинимо наших мирних зусиль. Ось чому було так важливо, щоб мирна конференція відбулася,

– сказала Бербок.

Вона також заявила, що відвідала Західну Африку, аби наголосити, що мова йде про міжнародний порядок, заснований на правилах.

Нагадаємо, що в ЄС Орбана піддали критиці за його несанкціоновані візити до Москви, Пекіна та зустріч із Трампом.