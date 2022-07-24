Битва за Донбас – це буде "м'ясорубка", – нацгвардієць Марків

За увесь час повномасштабного вторгнення в Україну найнапруженішою була ситуація на Донбасі. У Пентагоні заявили, що що битва за Донеччину "скоріш за все, триватиме до кінця літа".

Також там додали, що росії може й вдасться досягти незначних успіхів у регіоні, проте великою ціною. Однак битва за український Донбас стане вирішальною. Це буде останній наступ росії. Нацгвардієць Віталій Марків вважає, що це буде найскладніший та найзапекліший бій. Свою думку він висловив 24 каналу.

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Битва за Донбас

За його словами, те, що вже зараз відбувається – це переломний момент. Усе залежить від кількості озброєння, яке ми отримаємо від західних партнерів.

Однак у росіян досі є достатньо сил, зброї та "гарматного м'яса. Попри це, рівень мотивації та морального духу – низький.

Але росія завжди готувалася до війни з Україною. Битва за Донбас – це буде справжня "м'ясорубка", але нестиме за собою величезні втрати ворога,

– вважає Макарів.

І додав, що нам потрібно постійно бути готовими, однак Донбас обов'язково повернеться під повний контроль України.

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"Забирайтеся з нашої землі, бо вона вас прийме"

У більшості росіян, які йдуть на нашу землю, немає мотивації воювати. Нацгвардієць зазначив, що у них немає цінностей, вони беруть участь у війні лише через гроші.

"Це народ, який постійно був під чоботом. І навіть якщо тримати звіра дуже довго у клітці, а завтра відпустити на волю – він не знатиме, що з нею робити. А ми завжди були вільним українським народом і боролися за волю. Ми готові проливати кров", – додав Макарів.

Він також потужно звернувся до загарбників й закликав їх покинути нашу землю, інакше окупанти будуть у ній.

"Окупантам я побажаю набагато більше "жестів доброї волі", але забирайтесь з нашої землі. Тому що ця земля вас прийме, ви станете тільки добривом", – закликав нацгвардієць.

Битва за Донбас може стати останнім наступом росії

Кореспондент The Kyiv Independent Ілля Пономаренко раніше говорив 24 каналу, що останній потужний наступ росії на Донеччину може стати третім та вирішальним етапом у війні.

Він додав, що зараз ресурсів росії потенційно може вистачити на спробу нового наступу на Донбас.

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