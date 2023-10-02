Нас не лякають дрони й ракети, – Боррель розповів про атаку по Одесі після його візиту

Жозеп Боррель вчергове наголосив, що Європейський Союз стоятиме пліч-о-пліч з Україною у війні проти Росії. Він наголосив, що цю підтримку не зупинять навіть російські ракети чи дрони.

Про це високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки розповів на спільній пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою. Боррель також запевнив Україну у її майбутньому у Євросоюзі, передає 24 Канал.

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Боррель висловився про підтримку Україні, попри небезпеку від Росії

Жозеп Боррель наголосив, що засідання Ради міністрів закордонних справ у Києві слід сприймати як вираження рішучості Європейського Союзу. За словами дипломата, в об'єднанні готові підтримувати Україну в усіх вимірах.

"Це підтримка військова, в тому, що стосується забезпечення миру, притягнення винних до відповідальності й просування України по шляху щодо набуття членства (в ЄС – 24 Канал)", – сказав він.

Крім цього, Боррель також зазначив, що така зустріч є також потужним сигналом для Росії, що ЄС буде поруч з нашою державою. Зокрема, дипломат пригадав обстріл Одеси після його від'їзду з міста.

Ми кажемо: нас не лякають ракети й дрони. Буквально після того, як я поїхав з Одеси, величезна група дронів була спрямована по області, буквально за кілька хвилин після того, як я покинув місто,

– наголосив високий представник ЄС.

Він зазначив, що ЄС й далі налаштований підтримувати боротьбу Україну за свободу і незалежність і ця підтримка продовжуватиметься й надалі. Боррель запевнив, що Союз стоятиме на стороні нашої держави до кінця війни.

Боррель прибув неочікувано в Одесу