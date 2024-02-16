Підсилення в Авдіївці, Зеленський у Німеччині: хронологія 723 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває 723 добу. Окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру та намагаються захопити дедалі більше наших територій. Сили оборони дають ворогу потужну відсіч.
Про ситуацію на полі бою, зокрема, в Авдіївці, нові воєнні злочини окупантів, боротьбу українського народу проти російського агресора, ситуацію на міжнародній арені, головні новини 16 лютого пише 24 Канал.
Важливо Пекло боїв в Авдіївці: що відбувається на одному з найважчих напрямків
Окупанти кинули проти нашої Третьої окремої штурмової бригади в Авдіївці не менше 15 тисяч своїх солдатів. Зокрема, ворог зосередив там щонайменше 7 бригад. Попередньо реальна кількість втрат оцінюється в 4200 "200-ми" і "300-ми" противника. Вагомих втрат наразі зазнає і 30-та окрема мотострілецька бригада збройних сил Росії. Точаться бої проти 35 та 55 окремої мотострілецької бригади 41 армії, й проти 21 та 15 окремої мотострілецької бригади 2 армії, Під час брифінгу з Шольцем глава держави згадав про найпекельнішу ділянку фронту – Авдіївку. Президент заявив, що там військове керівництво застосовує нові підходи. Їхнє завдання – робити все, щоб захистити передусім наших людей, Президент також додав, що перебуває на постійному контакті з українським командуванням і детально розуміє, що відбувається в Авдіївці. 16 лютого у Берліні Зеленський та Шольц підписали угоду про гарантії безпеки. Про що йдеться у документі: В районі Авдіївського коксохіму – пожежа: ворог пробує штурмувати позиції ЗСУ під прикриттям диму. Повідомив командувач Тарнавський. Українські війська застосовують усі наявні засоби для стримування ворога. Відбувається планове підсилення підрозділів. Логістика – працює. У збільшених обсягах постачаються боєприпаси та інші засоби ураження. За добу 15 лютого у всій оперативній зоні ОСУВ "Таврія" втрати росіян склали 711 солдатів – найбільше в цьому році. Прийнято рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Про це заявив командувач Тарнавський. За його словами, рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки. Тактично зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції. Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Глава держави заявив, що Навальний був, очевидно, вбитий Путіним. Щойно стало відомо, що в російській тюрмі загинув Олексій Навальний. Очевидно він убитий путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту. Путіну все одно хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції, Керівник ОП заявив, що Путін – максимальне зло, яке боїться конкуренції. Життя росіян для нього – це ніщо. Всі, хто закликає до перемовин, мають зрозуміти, що вірити йому не можна. Єдина мова, яку він розуміє, – сила, Адвокат Леонід Соловйов відвідував Навального в середу. Два дні тому з ним ще все було нормально. Україна та Німеччина підписали двосторонню угоду про безпекову співпрацю. Вона стала продовженням декларації G7 про "гарантії безпеки" для нашої держави. Вдень 16 лютого Навальний вийшов на прогулянку. Коли повернувся, відразу відчув погіршення самопочуття й фактично зомлів. За офіційною версією, його намагалися реанімувати, не вдалося. Прокремлівські ЗМІ заявили, що причиною смерті нібито став тромб. Наголошують, що останнім часом Навальний начебто не скаржився на самопочуття. РосЗМІ повідомили, що Олексій Навальний помер у колонії. Причини смерті з'ясовуються. Глава нашої держави вже зустрівся з канцлером Німеччини. Почали переговори. За їх підсумками заплановане підписання угоди про співробітництво у сфері безпеки. Володимир Зеленський та Олаф Шольц також обговорять питання підтримки України на шляху до набуття членства у Європейському Союзі та НАТО. Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернули 58 загиблих оборонців. Тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані рідним для гідного поховання. Російський диктатор готується до війни проти країн Балтії. Високопоставлений український чиновник заявив, що Київ має переконливі дані розвідки стосовно намірів Кремля. На думку начальника ГУР, жодні диво-технології, на жаль, не допоможуть кардинально змінити хід тривалої війни. Значно важливішими є інші фактори. Питання в тому, як розподіляти ресурси, як використовувати те, що є, і як планувати лінії постачання. У тривалій війні перемагає та сторона, яка має потужнішу економіку та логістику, Путін заявив, що віддає перевагу президенту Джо Байдену над Трампом, тому що Байден "більш досвідчений" і "більш передбачуваний". "Я думаю, що пан Путін дуже добре знає, що ця адміністрація робить для того, щоб протистояти згубному впливу Росії в усьому світі і, звичайно, тому, що вони роблять в Україні,"– сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Міністр оборони Швеції Поль Джонсон заявив, що незалежно від результатів виборів у листопаді, Європа має зробити для України більше. Він переконаний в тому, що уроки, які вони зараз отримують з поля бою в Україні, збільшуються в обсягах. У ДСНС повідомили, що сьогодні поблизу Довгенького на Харківщині троє людей, попередньо, підірвалися на протипіхотній міні. Двоє загинули, ще один – травмований. За добу росіяни 14 разів атакували цивільних на Донеччині. Окупанти вбили людину, трьох – поранили. Військовий репортер CNN Фредерік Плейтген розповів про свою останню поїздку на лінію фронту в Україні. Найбільше його вразила кількість трупів російських військових, яких ніхто не забирає. Голова Запорізької ОВА розповів, що одна жінка в надтяжкому стані, перебуває в реанімаційному відділенні. У неї частково ампутація кінцівок, через поранення, які ворог їй наніс. Також ще 3 люди у важкому стані в лікарнях міста, дві – отримали медичну допомогу одразу на місці, від госпіталізації відмовилися. Президент прибув до Німеччини. Зауважив, що попереду два важливі дні. Заплановані зустрічі з партнерами в Німеччині та Франції, нові домовленості та участь у Мюнхенській безпековій конференції. Захисники розповіли, що росіяни активно використовують фосфорні снаряди, від яких відбувається загоряння цистерн з мазутом. Отруйний смог розповсюджується всією територією заводу. По 60 авіаційних бомб – удень і вночі, ворожі обстріли з артилерії та РСЗВ. Безперервні штурми на броньованій техніці та навали піхоти противника, Моторошні кадри з Авдіївки: дивіться відео Заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов розповів 24 Каналу, що на деяких відрізках ситуація критична, але бійці контролюють її. Чи не найбільше дошкуляють удари керованими авіабомбами, які ворог скидає по всій Авдіївці, зокрема, по промзоні. Я безпосередньо перебував на цих ділянках і скажу, що від ударів КАБів просто землетрус – така щільність та кількість цих боєприпасів, Володимир Зеленський може відвідати Німеччину та Францію 16 лютого. Візити до країн будуть проводитися, аби залучити важливу оборонну допомогу для нашої держави. Наразі польські фермери заблокували п'ять пунктів пропуску на кордоні з Україною. Речник ДПСУ розповів, що в чергах на частині пунктів пропуску українсько-польського кордону стоять близько 1,4 тисячі вантажівок. Це напрямки пунктів пропуску Ягодин, Рава-Руська, Шегині, Устилуг, Угринів, Таку чергу фіксують саме з польської сторони. Очільник Міноборони Швеції відреагував на призначення Головнокомандувачем ЗСУ Олександра Сирського. Це справа України, як вона організовує свої Збройні сили. У нас хороші відносини, і ми сподіваємось, що вони будуть такими й надалі. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти Україні перемогти у війні, Україна стане членом НАТО вже, мабуть, після війни. Зараз пріоритетом є надання допомоги для захисту, а не запрошення в Альянс. Чесно кажучи, це не очікується на саміті НАТО цього року... мабуть, після війни, У Сумській області вночі знищили керовану авіаційну ракету Х-59. Роман Кулик служив у десантно-штурмових військах, а також був волонтером. Окупанти заявили про чергову атаку безпілотників. Їх нібито "збивали" над Бєлгородською областю та Чорним морем. Сьогодні розпочинається 60-та Мюнхенська конференція з питань безпеки. За даними ЗМІ, 17 лютого виступить Володимир Зеленський. Очільник Полтавської ОВА повідомив, що вночі було влучання на відкритій території в Миргородському районі. На щастя, жертв та постраждалих немає. Пресофіцер 3-ї ОШБр розповів, що співвідношення сил у районі Авдіївки нині становить один до семи. Треба розуміти, що тут проти нас дві армії. Співвідношення приблизно один до семи. Це дуже серйозний виклик. Якщо порівнювати з Бахмутом, де ми теж були в обороні під час "Вагнера", то там була суміш між "зеками" та "спецурою", то тут лінійні механізовані бригади Росії та спеціалісти з ГРУ, В Угорщині заявили про приєднання до коаліції 20 країн-членів НАТО. Йдеться про розмінування українських територій. У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 28 атак ворога в районах Авдіївки, Ласточкиного та ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Згідно з прийнятим рішенням, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках. Аналітики американського Інституту вивчення війни наголосили, що захоплення Авдіївки не матиме для країни-агресора оперативного значення. Тільки інформаційне й політичне. Кремль бажає хоч якоїсь "перемоги" напередодні виборів президента. Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого. Законодавці так і не проголосували за ухвалений Сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні. Білий дім обурений з приводу того, що спікер Палати представників оголосив перерву. Василь Бондар заявив, що Україна хотіла б закупити винищувачі у Туреччини. Йдеться про літаки типу KAAN, які наразі перебувають на стадії розроблення. Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що в Авдіївці відбувається планове підсилення підрозділів. Також здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках. Крім того, виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження. Окупанти запустили ракети на Миргород Полтавської області й Харків. Там пролунали вибухи.
Скільки окупантів намагаються захопити Авдіївку
– заявили в Третій штурмовій.
Зеленський відреагував на бої в Авдіївці
– наголосив Зеленський.
Що передбачає угода про гарантії безпеки між Україною і Німеччиною
Станом на 13:00 в Авдіївці заблокованих українських підрозділів немає, – командувач Тарнавський
У ЗСУ підтвердили відхід із позицій "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки
Зеленський прокоментував смерть Навального
– заявив Зеленський під час брифінгу із Шольцем.
В ОП відреагували на смерть Навального
– підкреслив Андрій Єрмак.
Адвокат Навального розповів про останню зустріч
Україна і Німеччина підписали угоду про "гарантії безпеки"
У Росії повідомили подробиці смерті Навального
Навальний помер у колонії
Президент розпочав переговори з Шольцом
В Україну повернули тіла 58 полеглих захисників
Путін готується до війни проти країн Балтії, – FT
Буданов назвав те, що може змінити хід протистояння
― заявив Кирило Буданов.
Путін заявив про "кращого" для Росії президента Байдена: у Білому домі відреагували
На Харківщині троє людей підірвалися на боєприпасі
За добу окупанти 14 разів атакували цивільних на Донеччині
Під вогнем перебували 8 населених пунктів. Руйнувань зазнали 55 цивільних об’єктів – 45 житлових будинків, два дитсадки, школа, спортивна школа, релігійна споруда, котельня, автомобілі, критична інфраструктура.
"Скрізь повно мертвих росіян": журналіст CNN розповів про свою поїздку на фронт
Ракетний удар по Запоріжжю 15 лютого: У важкопораненої часткова ампутація кінцівок
Зеленський прибув до Німеччини
3-я ОШБр показала моторошне відео з Авдіївського коксохіму
– йдеться в повідомленні.
Майор 3-ї ОШБр розповів про складність оборони Авдіївки
– зазначив Кудряшов.
Зеленський прибуде в Берлін і Париж
У ДПСУ прокоментували блокаду на кордоні з Польщею
– зазначив Демченко.
У Міноборони Швеції висловили свої сподівання щодо нового головкома ЗСУ
– заявив Поль Джонсон в інтерв'ю 24 Каналу.
Чи отримає Україна запрошення в НАТО цього року
— сказав представник Держдепу США Даніел Сайзек.
На Сумщині збили ракету Х-59
Своє життя за Україну віддав реконструктор Роман Кулик
У Росії знову скаржаться на атаку дронів
У Мюнхені відкривається щорічна конференція з безпеки: виступить Зеленський
Атака на Миргородський район: є влучання у відкриту територію
Співвідношення сил один до семи, – пресофіцер 3-ї ОШБр про ситуацію в Авдіївці
– наголосив Олександр Бородін .
Сили оборони ліквідували 400 тисяч окупантів
Угорщина допомагатиме розміновувати Україну
Здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках
Захоплення Авдіївки не матиме оперативного значення для Росії, – ISW
Палата представників США не проголосувала за законопроєкт з допомогою Україні
Україна планує придбати в Туреччини винищувачі KAAN, – посол
В Авдіївці відбувається підсилення, виділені додаткові боєприпаси
У Миргороді й Харківській області лунали вибухи: окупанти пускали ракети
Окупанти кинули проти нашої Третьої окремої штурмової бригади в Авдіївці не менше 15 тисяч своїх солдатів. Зокрема, ворог зосередив там щонайменше 7 бригад.
Попередньо реальна кількість втрат оцінюється в 4200 "200-ми" і "300-ми" противника. Вагомих втрат наразі зазнає і 30-та окрема мотострілецька бригада збройних сил Росії. Точаться бої проти 35 та 55 окремої мотострілецької бригади 41 армії, й проти 21 та 15 окремої мотострілецької бригади 2 армії,
Під час брифінгу з Шольцем глава держави згадав про найпекельнішу ділянку фронту – Авдіївку. Президент заявив, що там військове керівництво застосовує нові підходи.
Їхнє завдання – робити все, щоб захистити передусім наших людей,
Президент також додав, що перебуває на постійному контакті з українським командуванням і детально розуміє, що відбувається в Авдіївці.
16 лютого у Берліні Зеленський та Шольц підписали угоду про гарантії безпеки. Про що йдеться у документі:
В районі Авдіївського коксохіму – пожежа: ворог пробує штурмувати позиції ЗСУ під прикриттям диму. Повідомив командувач Тарнавський.
Українські війська застосовують усі наявні засоби для стримування ворога. Відбувається планове підсилення підрозділів. Логістика – працює. У збільшених обсягах постачаються боєприпаси та інші засоби ураження.
За добу 15 лютого у всій оперативній зоні ОСУВ "Таврія" втрати росіян склали 711 солдатів – найбільше в цьому році.
Прийнято рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Про це заявив командувач Тарнавський.
За його словами, рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.
Тактично зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції.
Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях.
Глава держави заявив, що Навальний був, очевидно, вбитий Путіним.
Щойно стало відомо, що в російській тюрмі загинув Олексій Навальний. Очевидно він убитий путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту. Путіну все одно хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції,
Керівник ОП заявив, що Путін – максимальне зло, яке боїться конкуренції. Життя росіян для нього – це ніщо.
Всі, хто закликає до перемовин, мають зрозуміти, що вірити йому не можна. Єдина мова, яку він розуміє, – сила,
Адвокат Леонід Соловйов відвідував Навального в середу. Два дні тому з ним ще все було нормально.
Україна та Німеччина підписали двосторонню угоду про безпекову співпрацю. Вона стала продовженням декларації G7 про "гарантії безпеки" для нашої держави.
Вдень 16 лютого Навальний вийшов на прогулянку. Коли повернувся, відразу відчув погіршення самопочуття й фактично зомлів.
За офіційною версією, його намагалися реанімувати, не вдалося. Прокремлівські ЗМІ заявили, що причиною смерті нібито став тромб. Наголошують, що останнім часом Навальний начебто не скаржився на самопочуття.
РосЗМІ повідомили, що Олексій Навальний помер у колонії. Причини смерті з'ясовуються.
Глава нашої держави вже зустрівся з канцлером Німеччини. Почали переговори. За їх підсумками заплановане підписання угоди про співробітництво у сфері безпеки.
Володимир Зеленський та Олаф Шольц також обговорять питання підтримки України на шляху до набуття членства у Європейському Союзі та НАТО.
Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернули 58 загиблих оборонців. Тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані рідним для гідного поховання.
Російський диктатор готується до війни проти країн Балтії. Високопоставлений український чиновник заявив, що Київ має переконливі дані розвідки стосовно намірів Кремля.
На думку начальника ГУР, жодні диво-технології, на жаль, не допоможуть кардинально змінити хід тривалої війни. Значно важливішими є інші фактори.
Питання в тому, як розподіляти ресурси, як використовувати те, що є, і як планувати лінії постачання. У тривалій війні перемагає та сторона, яка має потужнішу економіку та логістику,
Путін заявив, що віддає перевагу президенту Джо Байдену над Трампом, тому що Байден "більш досвідчений" і "більш передбачуваний".
"Я думаю, що пан Путін дуже добре знає, що ця адміністрація робить для того, щоб протистояти згубному впливу Росії в усьому світі і, звичайно, тому, що вони роблять в Україні,"– сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
Міністр оборони Швеції Поль Джонсон заявив, що незалежно від результатів виборів у листопаді, Європа має зробити для України більше. Він переконаний в тому, що уроки, які вони зараз отримують з поля бою в Україні, збільшуються в обсягах.
У ДСНС повідомили, що сьогодні поблизу Довгенького на Харківщині троє людей, попередньо, підірвалися на протипіхотній міні. Двоє загинули, ще один – травмований.
За добу росіяни 14 разів атакували цивільних на Донеччині. Окупанти вбили людину, трьох – поранили.
Військовий репортер CNN Фредерік Плейтген розповів про свою останню поїздку на лінію фронту в Україні. Найбільше його вразила кількість трупів російських військових, яких ніхто не забирає.
Голова Запорізької ОВА розповів, що одна жінка в надтяжкому стані, перебуває в реанімаційному відділенні. У неї частково ампутація кінцівок, через поранення, які ворог їй наніс.
Також ще 3 люди у важкому стані в лікарнях міста, дві – отримали медичну допомогу одразу на місці, від госпіталізації відмовилися.
Президент прибув до Німеччини. Зауважив, що попереду два важливі дні. Заплановані зустрічі з партнерами в Німеччині та Франції, нові домовленості та участь у Мюнхенській безпековій конференції.
Захисники розповіли, що росіяни активно використовують фосфорні снаряди, від яких відбувається загоряння цистерн з мазутом. Отруйний смог розповсюджується всією територією заводу.
По 60 авіаційних бомб – удень і вночі, ворожі обстріли з артилерії та РСЗВ. Безперервні штурми на броньованій техніці та навали піхоти противника,
Моторошні кадри з Авдіївки: дивіться відео
Заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов розповів 24 Каналу, що на деяких відрізках ситуація критична, але бійці контролюють її. Чи не найбільше дошкуляють удари керованими авіабомбами, які ворог скидає по всій Авдіївці, зокрема, по промзоні.
Я безпосередньо перебував на цих ділянках і скажу, що від ударів КАБів просто землетрус – така щільність та кількість цих боєприпасів,
Володимир Зеленський може відвідати Німеччину та Францію 16 лютого. Візити до країн будуть проводитися, аби залучити важливу оборонну допомогу для нашої держави.
Наразі польські фермери заблокували п'ять пунктів пропуску на кордоні з Україною. Речник ДПСУ розповів, що в чергах на частині пунктів пропуску українсько-польського кордону стоять близько 1,4 тисячі вантажівок.
Це напрямки пунктів пропуску Ягодин, Рава-Руська, Шегині, Устилуг, Угринів,
Таку чергу фіксують саме з польської сторони.
Очільник Міноборони Швеції відреагував на призначення Головнокомандувачем ЗСУ Олександра Сирського.
Це справа України, як вона організовує свої Збройні сили. У нас хороші відносини, і ми сподіваємось, що вони будуть такими й надалі. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти Україні перемогти у війні,
Україна стане членом НАТО вже, мабуть, після війни. Зараз пріоритетом є надання допомоги для захисту, а не запрошення в Альянс.
Чесно кажучи, це не очікується на саміті НАТО цього року... мабуть, після війни,
У Сумській області вночі знищили керовану авіаційну ракету Х-59.
Роман Кулик служив у десантно-штурмових військах, а також був волонтером.
Окупанти заявили про чергову атаку безпілотників. Їх нібито "збивали" над Бєлгородською областю та Чорним морем.
Сьогодні розпочинається 60-та Мюнхенська конференція з питань безпеки. За даними ЗМІ, 17 лютого виступить Володимир Зеленський.
Очільник Полтавської ОВА повідомив, що вночі було влучання на відкритій території в Миргородському районі. На щастя, жертв та постраждалих немає.
Пресофіцер 3-ї ОШБр розповів, що співвідношення сил у районі Авдіївки нині становить один до семи.
Треба розуміти, що тут проти нас дві армії. Співвідношення приблизно один до семи. Це дуже серйозний виклик. Якщо порівнювати з Бахмутом, де ми теж були в обороні під час "Вагнера", то там була суміш між "зеками" та "спецурою", то тут лінійні механізовані бригади Росії та спеціалісти з ГРУ,
В Угорщині заявили про приєднання до коаліції 20 країн-членів НАТО. Йдеться про розмінування українських територій.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.
Сили оборони протягом минулої доби відбили 28 атак ворога в районах Авдіївки, Ласточкиного та ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.
Згідно з прийнятим рішенням, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.
Аналітики американського Інституту вивчення війни наголосили, що захоплення Авдіївки не матиме для країни-агресора оперативного значення. Тільки інформаційне й політичне. Кремль бажає хоч якоїсь "перемоги" напередодні виборів президента.
Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого. Законодавці так і не проголосували за ухвалений Сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні. Білий дім обурений з приводу того, що спікер Палати представників оголосив перерву.
Василь Бондар заявив, що Україна хотіла б закупити винищувачі у Туреччини. Йдеться про літаки типу KAAN, які наразі перебувають на стадії розроблення.
Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що в Авдіївці відбувається планове підсилення підрозділів.
Також здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках. Крім того, виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження.
Окупанти запустили ракети на Миргород Полтавської області й Харків. Там пролунали вибухи.