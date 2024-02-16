Підсилення в Авдіївці, Зеленський у Німеччині: хронологія 723 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває 723 добу. Окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру та намагаються захопити дедалі більше наших територій. Сили оборони дають ворогу потужну відсіч.

Про ситуацію на полі бою, зокрема, в Авдіївці, нові воєнні злочини окупантів, боротьбу українського народу проти російського агресора, ситуацію на міжнародній арені, головні новини 16 лютого пише 24 Канал.

Важливо Пекло боїв в Авдіївці: що відбувається на одному з найважчих напрямків