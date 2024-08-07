Буданов знову порівняв війну з футбольним матчем: де зараз Україна

Начальник ГУР МО Кирило Буданов знову алегорично порівняв війну Росії проти України з футбольним матчем. За словами глави розвідки, наша держава і досі перебуває на 70-й хвилині матчу.

Про це заявив Кирило Буданов на закритій зустрічі з випускниками KSE. Окрім того, глава ГУР сказав, чи можливо повернути всі українські території лише дипломатичним шляхом.

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Як Буданов порівняв війну в Україні з футбольним матчем

Український генерал наголосив, що він порівняв нашу війну з футбольним матчем, що йде 70-та хвилина з 90-ї, десь під осінь 2023 року.

За словами глави Головного управління розвідки, проблема цього полягає в тому, що є два види обчислення часу. Звичайний – години, секунди, та подієвий.

Якщо говорити в подієвому контексті, ми недалеко відійшли від 70-ї хвилини.

– зауважив начальник української розвідки.

Говорячи про повернення України до кордонів 1991 року дипломатичним шляхом, Буданов сказав, що, на його думку, розв'язання питання нашої війни буде відбуватися комбінованим шляхом.

"Комбінація військової сили, тиску відкритої та, найголовніше – прихованої дипломатії, а також деяких інших факторів", – пояснив очільник ГУР.

Раніше у своєму прогнозі Буданов сказав, що поки не пройдуть усі події на полі бою, це все ж таки буде 72 – 75 хвилина футбольного матчу. Відповідаючи, чи не чекають нас ще овертайми та серія пенальті, генерал уточнив, що це тільки Бог може знати.

До слова, Кирило Буданов також під час цієї зустрічі заявив, що, на його думку, повернути анексований Крим військовим шляхом легше, ніж окуповані території Донецької та Луганської областей. Адже у Криму є дві точки входу – з російського боку і з нашого: Кримський міст і сухопутний перешийок.